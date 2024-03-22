Маргарита Суханкина: «Горжусь тем, что мои песни звучат в сериале «Слово пацана»

Фото предоставлены дирекцией Маргариты Суханкиной.

Певица приезжает в наш город с программой «Музыка нас связала» 26 марта. Эксклюзивное интервью с Маргаритой Суханкиной — только для Myslo.

Маргарита Суханкина — обаятельная женщина, талантливая и яркая певица, обладающая уникальным голосом, который не спутаешь ни с чьим другим. На своих концертах она заряжает зрителей позитивной энергетикой, дарит улыбки и счастье. И вот совсем скоро Маргарита Суханкина выступит для туляков.

— Маргарита, вы приезжаете в Тулу с программой «Музыка нас связала», и также на афише указано: «Хиты из сериала «Слово пацана». Как вы относитесь к тому, что ваши песни стали визитной карточкой этого сериала? Помогло ли это привлечь на концерты новую аудиторию, не совсем привычную вам?

— То, что «миражовские» песни в моем исполнении, такие как «Музыка нас связала», «Новый герой», «Я не шучу», «Снова вместе» и другие звучат в сериале «Слово пацана» и сегодня это обозначено на моей афише, — я отношусь к этому с гордостью. Может, это немножко пафосно звучит, но отношусь к этому именно так, потому что сериал действительно удался.

Фильм Жоры Крыжовникова получил какую-то совершенно колоссальную популярность. И это при том, что его не показывали по телевизору.

Да, фильм неоднозначный, непростой. Отношение людей к нему разное. Но, на мой взгляд, фильм получился очень нужным и очень важным. Он заставляет задуматься всех людей и особенно молодежь о том, как мы живем, как относиться к семье, к Родине. Я рада, что в сериале звучат песни в моем исполнении, причем звучат в самых неоднозначных ситуациях.

Мне это дало дополнительную популярность. И на сегодняшний день, благодаря и фильму в том числе, у меня огромное количество концертов, переполненные «битковые» залы. Так что спасибо Жоре Крыжовникову за фильм «Слово пацана».

— Вы говорите, что музыка — настоящий волшебник. Какую слушаете вы?

— Музыка действительно волшебник. Я лично люблю красивую музыку, заставляющую задуматься. Песни люблю со смысловыми текстами. Люблю все то, что чему-то учит, воспитывает и заставляет подумать. Слушаю я разное. Причем это может быть инструментальная музыка, классическая музыка, эстрадная, могут быть народные песни. Но для меня очень важно хорошее, осмысленное исполнение. Если музыка заставляет, например, заплакать, то она для меня интересная. Я не люблю агрессию ни в жизни, ни в музыке, ни в творчестве.

Есть такие жанры, например рэп, который я просто не понимаю. Я его не слушаю и не буду слушать никогда.

Есть агрессивные роковые композиции, кому-то они нравятся. Мощную, резкую музыку я не очень люблю. Для меня в музыке должен быть позитив. Это, кстати, то, что я несу со сцены. Стараюсь призывать людей к позитиву, к любви, к желанию жить, творить.

— В Туле вас очень любят, да и вы в нашем городе были неоднократно. Чем вам нравится Тула? Есть ли любимое место в нашем городе?

— Спасибо огромное! Действительно, Тула — потрясающий город, очень красивый. Одни тульские пряники чего стоят — вкуснейшие, или, как я говорю, вкуснючие! Обожаю ваши пряники, а дома у меня есть тульский самовар. Я знаю про ваш потрясающий оружейный завод. Но не могу сказать, что у меня в Туле есть любимые места, потому что до такой степени я ваш город еще не изучила. Надеюсь, что это у меня впереди. Может быть, в этот приезд удастся куда-то зайти и что-то посмотреть.

Тула развивается, растет в хорошем смысле этого слова, появляются новые здания, парки, набережная. Город ваш очень красивый! Кстати, совсем недавно с классом на экскурсии у вас были мои дети (Сергей и Валерия. — Прим. авт.). Они пришли в абсолютнейший восторг, приехали домой с пряниками, счастливые. По их фотографиям я увидела, насколько красива сегодня Тула. Я желаю вам продолжения процветания и радости жизни.

— Сейчас огромное значение на эстраде приобретает патриотизм. Как вы относитесь к творчеству нашего земляка Ярослава Дронова (SHAMAN)?

— К его творчеству я отношусь с абсолютным пиететом и восторгом. Это реально очень талантливый человек, обладающий незаурядными вокальными данными, парень с таким ярко выраженным патриотическим настроем. То, что сегодня в нашей стране патриотизм набирает обороты, — я считаю, это великолепно, очень и очень хорошо. Я на своих концертах со сцены тоже стараюсь общаться с людьми на тему патриотизма, у меня тоже эта тема звучит. Я вижу реакцию людей, и меня это очень радует. Вы по праву можете гордиться тем, что этот замечательный парень Ярослав Дронов — ваш земляк. Это огромный предмет для гордости. Он умница, он молодец.

— В этом году 10 апреля у вас юбилей? Как планируете его отмечать? Будет ли какой-то большой концерт или в тихом семейном кругу?

— В последнее время я не люблю дни рождения. Потому что, естественно, с годами мы приобретаем не только опыт, но и возраст, цифры увеличиваются… Конечно, этого бы не хотелось, но тем не менее это происходит. Я как девушка стараюсь об этом не задумываться (смеется).

В свой день рождения не люблю сидеть дома. И если раньше мы уезжали на период вокруг десятого числа, то в этот раз мой директор мне и всему моему коллективу вообще запланировал концерты на весь апрель. Мы уедем в огромный юбилейный тур по городам России, весь месяц будем путешествовать. Я думаю, что это вообще лучшее, что может быть в день рождения и тем более в юбилейный год.

Вообще, все концертные мероприятия у меня расписаны до конца года. Людям, которые хотят меня заполучить, достаточно сложно вклиниться в свободные дни, потому что их практически нет. Сегодня все мои знакомые, все мои близкие люди по моей просьбе молятся о моем здоровье. Я им говорю: «Ребята, молитесь о моем здоровье, чтобы меня на всё и на всех хватило!» Всё остальное мы потянем, всё сделаем и всё будет потрясающе.

— Вы изменили имидж и сейчас носите короткую стрижку. Почему захотелось таких обновлений? Как вам в новом образе?

— Так сложилось, что я не сама это придумала. Это продиктовало время. Во время пандемии у меня начались проблемы с волосами, и мне по совету моего стилиста пришлось поменять образ.

Мне вообще было рекомендовано постричься наголо (смеется). Но, естественно, это было невозможно. Я артистка, мне нужно было выходить на сцену.

Волосы выпадали катастрофически, и мы пришли к выводу, что нужно сделать максимально короткую стрижку. Сделали — и мне очень понравилось! Плюс ко всему я сильно похудела, и все это в сочетании выглядело свежо. В основном люди делают комплименты, но кто-то хочет, чтобы я вернулась к длинным волосам. А это такая головная боль — за ними нужно ухаживать, красить, укладывать, это тоже какой-то вандализм… Я сейчас решила дать волосам возможность отдохнуть, они у меня полностью восстановились. И мне очень нравится, что я сейчас обновленная!

— Поделитесь с нашими читательницами вашим рецептом красоты и рецептом хорошего настроения?

— Рецепт очень простой. Нужно держать под контролем свое настроение, стараться все время улыбаться, любую ситуацию превращать в позитивную, что бы ни случилось, даже если это какие-то проблемы, недоразумения. Стараться на всё реагировать легко, потому что любая ситуация поправима, ну, кроме каких-то криминальных необратимых процессов. Все, что можно поправить, нужно поправлять и заниматься этим максимально легко.

Прямо с раннего утра: открыли глаза — улыбайтесь, радуйтесь жизни, новому дню, что вы сами своими ножками вскочили с кровати и побежали делать какие-то дела, — это самое главное!

А еще важно получать улыбки близких людей, общаться с ними — это залог успеха.

из досье myslo

Маргарита Анатольевна Суханкина

Родилась 10 апреля 1964 г. в Москве.

Оперная (меццо-сопрано) и эстрадная певица, экс-солистка поп-группы «Мираж», заслуженная артистка Российской Федерации (2023).

Была солисткой Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения под управлением Виктора Попова.

Училась в Государственном педагогическом институте имени Гнесиных, Московской консерватории.

В начале 2021 года сделала бариатрическую операцию и в течение года похудела на 30 кг.

Была замужем несколько раз.

Семья: приемные дети Сергей и Валерия.