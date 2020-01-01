Гороскоп 2020. Что готовит нам год Крысы?

С уходом года Желтого Земляного Кабана заканчивается и 12-летний астрологический цикл. Начало «новой сансары» даст 2020 — год Белой Металлической Крысы. И это будет непростой период: с одной стороны, именно в эти 12 месяцев нужно сильно постараться, чтобы заложить основу чего-то нового, прочного, а с другой, крыса — своенравное и капризное животное, и придется идти на какие-то уступки, чтобы ему угодить. Но надо отдать должное, небесная покровительница 2020 года уважает сильных и смелых, и если вы не отступите, то она воздаст вам по заслугам.

Следующий год — время позитивных перемен и быстрых решений.

Если вы не станете лениться и пускать дела на самотек, а возьмете ответственность за всё, что происходит в вашей жизни, на себя, то можете рассчитывать на подарки судьбы.

Крыса — первый знак зодиака, а значит, ее время — идеальное для амбициозных и целеустремленных людей. И если в этот период вы решите резко сменить направление деятельности: найти новую работу, открыть бизнес, начать инвестировать, то везение и удача сами будут нести вас к цели.

Многим начнет давать многообещающие авансы и финансовая удача. Покупку большой недвижимости или крупных накоплений Вселенная не обещает, но в этот год вам не нужно будет постоянно думать о заработке и получится отложить на отпуск и роскошную шубу.

Почему именно на них? Дело в том, что Крыса, при всей своей практичности, очень любит эмоционально щедрых людей, тех, кто никогда не жалеет денег на душевную встряску. Именно им она будет подкидывать возможности утроить денежные накопления. Так что если вы по­клонник путешествий — гороскоп на 2020 год дает вам зеленый свет.

Не стоит пытаться в следующем году что-то скрывать или вести двойную игру. Крыса не любит такие забавы и представит много ситуаций, которые выведут вас на чистую воду. Зато тем, кто готов честно и упорно трудиться ради мечты, она насыплет с горкой.

Небесная покровительница этого года заставит пересмотреть и ваши взгляды на некоторых друзей, быть может, часть из них просто уйдет из вашей жизни. Не грустите, появятся новые, которые дадут вам другой опыт и точно сделают мудрее. Крыса вообще любит тех, кто живет не зря, а пытаясь осмыслить действительность. Постарайтесь прожить этот год с толком и с добром в сердце. И берегите здоровье! Для больших рывков оно понадобится.

Овен

21 марта – 20 апреля

Инна Медведева

Родилась: 29 марта 1983 г.

Актриса Тульского академического театра драмы.

Овнов будет переполнять энергия, однако ее потребуется направить в правильное русло. Удача улыбнется в деловой сфере, удастся реализовать профессиональный потенциал и найти применение своим способностям. Предпринимателям подвернется возможность расширить дело и укрепить свои позиции. Работа будет приносить удовольствие. Это чувство подкрепится материальной прибылью и повышением социального статуса.

В личной жизни наступит непростой период – будет сложно сдерживать свои чувства. Свободным Овнам из-за своей несдержанности будет сложно завязать длительный роман. Они ограничатся интрижками, которые принесут новые эмоции, но не перерастут в нечто большее. Отношения тех, кто состоит в паре, могут лишиться гармонии из-за капризов Овнов. Будьте сдержаннее – и любовь к вам вернется.

Телец

21 апреля – 21 мая

Ольга Слюсарева

Родилась: 28 апреля 1969 г.

Мэр города Тулы.

Для Тельцов год будет стабильным. Первое полугодие – лучшее время начать реализацию длительных планов. Удачно решатся жилищные вопросы. Можно планировать переезд, покупку недвижимости, ремонт. Во второй половине года дела и личные отношения пойдут на подъем. Успехи в этих сферах жизни послужат источником энергии и вдохновения.

В 2020 году Тельцы обретут счастье в личной жизни. Одинокие люди встретят будущего спутника жизни, а замужние и женатые представители этого знака начнут больше ценить семью. Семейным людям следует остерегаться пассивности и однообразия. Рутина может негативно отразиться на общении с избранником и привести к охлаждению чувств.

У Тельцов будут неплохие шансы повысить свой доход. Наиболее благоприятным месяцем в плане заработка окажется декабрь.

Близнецы

22 мая – 21 июня

Ирина Диканова

Родилась: 17 июня 1970 г.

Победительница проекта «Похудей со «Слободой».

Близнецов ждут перемены, однако они будут к лучшему. Постарайтесь видеть в происходящих событиях положительный смысл и перспективы для успешных начинаний.

Близнецам улыбнется удача в личных отношениях. Благодаря своему дружелюбию и обаянию они наладят отношения с семьей и обретут счастье в любви. У одиноких людей будет высокий шанс найти вторую половинку. Этим человеком может стать кто-то из близкого окружения. Не стоит бояться первых шагов и романтического сближения. Лучшим периодом для романтических поисков станут ноябрь и декабрь.

В 2020 году Близнецы могут рассчитывать на профессиональные успехи. Их ждет продуктивный и насыщенный период в деловой сфере. Удастся заняться интересным и прибыльным делом, которое позволит реализовать скрытый потенциал.

Рак

22 июня – 22 июля

Наталья Поленова

Родилась: 12 июля 1975 г.

Директор музея-заповедника В. Д. Поленова.

Раков ждет насыщенный период жизни, взлеты и падения. Чтобы добиться успехов, придется проявить упорство и терпение. Не бойтесь перемен и наполняйте их положительным смыслом. Год будет благоприятным для саморазвития и реализации своих талантов. На раскрытие внутреннего потенциала Раков будет влиять их окружение. Соберите вокруг себя людей, которые станут примером для подражания. Ограничьте общение с людьми, в компании которых чувствуете дискомфорт.

В начале года финансовая ситуация будет стабильной. В первой половине лета Раки задумаются о крупной покупке. Обдумайте необходимость приобретаемой вещи!

Больших успехов Ракам удастся достичь в сфере романтических отношений. Одиноким улыбнется удача в поисках возлюбленного. В семейных парах будет ощущаться рост сексуального потенциала.

Лев

23 июля – 23 августа

Игорь Черевченко

Родился: 21 августа 1974 г.

Главный тренер ПФК «Арсенал».

Львам скучать не придется. В их жизни произойдет много неожиданных событий. В профессиональной сфере следует проявить бдительность. Не упустите шанс подняться по карьерной лестнице или открыть свой бизнес.

Следует не забывать о любимых людях, семье и друзьях. Найдите место для них в своем рабочем графике. В случае неудач они первые придут на помощь и окажут поддержку.

Год Металлической Крысы принесет отличное здоровье, жизненный тонус будет на высоте. Прекрасное самочувствие и энергичность будут способствовать реализации давних планов.

Львы могут испытывать трудности на любовном фронте. Им станет сложно справляться со своими чувствами и находить общий язык с противоположным полом. Но к концу года ситуация наладится.

Дева

24 августа – 23 сентября

Дмитрий Миляев

Родился: 29 августа 1975 г.

Глава администрации города Тулы.

Для Девы год в целом благоприятный. Начало зимы может показаться неудачным периодом, однако ближе к концу года позитивные тенденции будут усиливаться. Однако для достижения успеха Девам придется поверить в свои силы и проявить настойчивость.

Девы добьются стабильности в сфере общения и личных отношений. Им удастся сгладить острые углы и достичь взаимопонимания с людьми. Это позволит ощутить внутреннее спокойствие и гармонию.

Самой благоприятной сферой для Дев станет область личных отношений. Дружелюбие и отзывчивость позволят наладить общение с членами семьи и возлюбленными. Они станут внимательными и проявят заботу об окружающих людях. Взамен они получат поддержку и понимание. Многие Девы обретут любовь, о которой давно мечтали.

Весы

24 сентября – 23 октября

Илья Шаников

Родился: 1 октября 1998 г.

«Мистер Студенчество Тула – 2019».

Весов ждет насыщенный год. Произойдут перемены, которые откроют новые возможности. Вторая половина года станет благоприятным периодом для новых начинаний, творческих и профессио­нальных поисков. Приоритетной областью для представителей этого знака зодиака станет работа, однако астрологи советуют не забывать о семейных отношениях.

Весов ждут непредвиденные романтические приключения. Им придется преодолеть немало препятствий, прежде чем удастся достичь счастья в любви. На одиноких людей обрушатся чувства. Однако в первой половине года они рискуют столкнуться с неразделенной влюбленностью, которая оставит разочарование и неприятные воспоминания. В середине лета этим людям посчастливится в романтических поисках. Те, кто состоит в отношениях, почувствуют рост сексуальной энергии.

Скорпион

24 октября – 22 ноября

Наталия Зыкова

Родилась: 9 ноября 1972 г.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области.

Скорпионы могут рассчитывать на сюрпризы и перемены. В деловой сфере будет наблюдаться подъем, однако личные отношения принесут разногласия. Астрологи советуют запастись оптимизмом и не бояться перемен.

Этот год подойдет для воплощения давних планов. Энтузиазм и находчивость помогут достичь успеха в любых начинаниях. Скорпионам следует грамотно распоряжаться своим временем и ресурсами организма. Больше отдыхайте и не тратьте силы на пустяки. Скорпионов будут переполнять идеи, которые лягут в основу прибыльных проектов. Удастся найти покровительство среди влиятельных людей.

В личной жизни одинокие Скорпионы будут склонны к мимолетным увлечениям и романам. В парах будет наблюдаться оживление отношений и прилив чувств. К концу года многие решат заключить брак.

Стрелец

23 ноября – 21 декабря

Наталья Савченко

Родилась: 26 ноября 1954 г.

Заслуженная артистка России, актриса Тульского академического

театра драмы.

Стрельцам предстоит столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, однако их оптимизм и находчивость позволят им получать удовольствие даже от борьбы со сложностями.

Благодаря упорству удастся добиться хороших результатов в делах. Окружающие не будут в восторге от ваших идей и жизненных взглядов. Не спешите обижаться и не настаивайте на своих убеждениях. Через некоторое время оппоненты перейдут в ряды единомышленников.

Год удачен для романтических начинаний, планирования свадьбы или рождения ребенка. Для одиноких представителей этого знака зодиака год будет наполнен любовными привязанностями и приключениями. Во втором полугодии появится шанс встретить спутника жизни, с которым они вступят в счастливый и долгий брак. В семейных парах будет присутствовать гармония.

Козерог

22 декабря – 20 января

Полина Плохих

Родилась: 20 января 1996г.

«Краса Тулы – 2019».

Козерогов ждут новые возможности для самореализации и карьерного роста. Удастся повысить уровень профессионализма. Некоторые люди решатся получить дополнительное образование, что позволит им заняться любимым делом, о котором они давно мечтали. Материальных трудностей Козероги испытывать не будут.

В личной жизни Козерогам придется столкнуться с испытаниями. В большинстве случаев виной тому станет несдержанность и эмоциональность представителей этого знака. Свободные люди попытаются возобновить старые любовные привязанности. Однако такие попытки не принесут ничего, кроме новых ссор и обид. Астрологи советуют освободиться от прошлых отношений, чтобы открыть свое сердце для новых чувств. Супружеские отношения будут складываться нейтрально.

Водолей

21 января – 19 февраля

Сергей Белов



Родился: 25 января 1971 г.

Директор филиала ВГТРК ГТРК «Тула».

Водолеям придется приложить много усилий, чтобы воплотить свои планы в жизнь и достичь успеха в начинаниях. В профессиональной сфере следует соблюдать осмотрительность. Даже мелкие ошибки могут привести к крупным неприятностям.

Трудности на работе могут привести к потере дохода. Гороскоп советует не отчаиваться и не впадать в панику. Прошлые накопления позволят пережить трудный период.

Гороскоп предвещает Водолеям удачу в сфере любовных отношений – их будут окружать романтика и любовь. Одинокие люди встретят свою вторую половинку, а те, кто состоит в паре или в браке, наладят отношения с избранником. Некоторые пары решат узаконить отношения. Браки, заключенные в этом году, будут прочными и счастливыми.

Рыбы

20 февраля – 20 марта





Александр Денисов

Родился: 23 февраля 1989 года

Защитник ФК «Арсенал»

Перед Рыбами откроются новые интересные возможности, однако они вызовут сомнения. Гороскоп советует отбросить нерешительность и не бояться рисков. Доверьтесь внутреннему чутью. Интуиция укажет направление, которое приведет к успеху.

Сфера любви будет приносить новые поводы для переживаний. Рыбы начнут поддаваться кратковременным соблазнам, которые помешают построить гармоничные романтические отношения. У одиноких людей в этом году будут низкие шансы встретить свою любовь. Однако в середине года в их жизни может произойти короткий роман, который будет наполнен страстью и оставит приятные воспоминания.

Год будет успешным периодом в финансовом плане. Рыбы будут иметь высокий шанс повысить уровень дохода. Бизнесменов ждет череда прибыльных контрактов.