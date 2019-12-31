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Уличительный опрос: Чего ждут туляки от нового года?

Уличительный опрос: Чего ждут туляки от нового года?

31 декабря — самое время подвести символические итоги 12 прошедших месяцев.

Оглянуться назад и вспомнить, что в этом году в вашей жизни случилось самого яркого и запоминающегося. Время поставить перед собой новые цели и смело идти к ним в 2020 году.

Портал Myslo задал тулякам три вопроса:

  1.  Каким был для вас этот год?
  2.  Чего ждете от следующего?
  3.  Ваши пожелания тулякам?
 

Виктория Цыбульская

  1. Этот год был прекрасным и насыщенным. Было много работы, новых знакомств, поездок и новых впечатлений. Я наконец-то приняла участие в чемпионате России по спорту на пилоне. Съездила на море вместе с родными и дочкой. Впервые была на рок-фестивале и пережила «Нашествие». Это всё было незабываемо!
  2. На следующий год у меня много планов, идей. Надеюсь, что хотя бы что-то удастся воплотить в жизнь!
  3. Всем тулякам желаю счастья, жизненной энергии, здоровья, большой любви. Пусть 2020 год будет для всех радостным и волшебным!
 

Алексей Гущин

  1. Год для меня был довольно обыденным и рутинным, но кое-что всё же запомнилось. Мои дети ездили на всероссийские соревнования по прыжкам на батуте. Для них это были первые состязания, но несмотря на это, они выступили хорошо, я горжусь ими.
  2. Ожидаю, что следующий год для моей семьи будет лучше, чем этот. Очень хочу, чтобы мои дети выступили на первенстве России и побились за призовые места. Желаю им привезти домой медали!
  3. Тулякам желаю большого счастья, крепкого здоровья. Как говорится, если будет здоровье, остальное всё приложится.
 

Любовь Тимирязева

  1. Что сказать? Год выдался хорошим и стабильным для меня и моей семьи. Это в прошлом году прямо перед 31 декабря я сломала руку, и праздничного настроения тогда это совсем не прибавило. К счастью, сейчас я уже оправилась, всё в порядке.
  2. У меня двое детей и двое внуков. Самое большое мое желание на следующий год – чтобы они не болели, были здоровы. Это ведь так важно.
  3. Жителям Тульской области хочу пожелать мира, здоровья, стабильности, радости, улыбок и новогоднего настроения. Не забывайте, что как год встретишь, так его и проведешь!
 

Полина Костомарова

  1. Этот год у меня прошел в основном в рабочих моментах. Я очень много полезного сделала и для своего города Донского. Еще успела съездить отдохнуть, как нормальный человек, на юг, на море.
  2. От 2020 года ожидаю много интересных и ярких событий, позитива. Хотелось бы больше путешествовать, по­смотреть мир, реализоваться в работе.
  3. Тулякам желаю, в первую очередь, быть добрее друг к другу, видеть больше хорошего, светлого, замечать красоту вокруг. Сейчас так много делается для нас в регионе, и хочется, чтобы люди ценили всё это.
 

Артём Папанов

  1. 2019 год для меня много чем запомнился. Например, я наконец пошел учиться в автошколу, скоро буду сдавать экзамены на права. А в следующем году меня ждет армия. В учебе и любви у меня всё стабильно.
  2. Планы у меня большие! Я студент, и в следующем году хочу успешно защитить диплом, это очень важно для меня, я этого очень жду.
  3. Хочу пожелать тулякам побольше добра в жизни. Будьте добрее, этого сейчас очень не хватает! Еще желаю радости, процветания, успехов и чтобы сбывались все заветные мечты. Всего хорошего вам!
 

Ирина Бражко

  1. Год успешный для нашей семьи. Дочка участвовала в конкурсах со своим танцевальным коллективом, выступила в конкурсе «Детская супермодель Тулы». Я сделала карьеру – стала завучем. Мой муж нашел очень хорошую работу.
  2. От нового года ждем еще больше положительных свершений. А еще мы хотим переехать в новую квартиру.
  3. Желаю тулякам, чтобы они не сдавались, шли к своей цели и верили в чудеса!
 

Татьяна Макеева

  1. Год для меня был насыщенным и, скорее, больше позитивным, чем наоборот. Я развелась с мужем. Кто знает, может, это и к лучшему.
  2. От следующего года я жду любви, позитива, ярких эмоций, счастья, побольше денег и чтобы была стабильная работа.
  3. Тулякам хочу пожелать чистого воздуха в городе, чтобы дети никогда не болели. Желаю надежной, высокооплачиваемой работы. А самое главное – всем здоровья. Без этого никуда!
 

Михаил Максимов

  1. Год был тяжелым и интересным, запомнился большими переменами. Тульский «Арсенал» впервые в истории сыграл в Лиге Европы! Это серьезный прогресс для нашего клуба.
  2. От следующего года я жду еще больше интересной работы. Уверен, мы добьёмся больших результатов.
  3. Всем тулякам желаю счастья и любви. Помните о своих близких, любите и будьте любимыми. Это самое главное в жизни!
 

Максим Котенев

  1. Очень хороший год для меня. Я исполнил свою давнюю мечту – побывал в снежной Финляндии и увидел северное сияние. Эмоции просто непередаваемые!
  2. В новом году у меня с моей девушкой запланирована свадьба. Еще от 2020 жду больше крутых путешествий и незабываемых эмоций и впечатлений.
  3. Тулякам хочется пожелать здоровья, а также быть добрее друг к другу, не забывать про чувство юмора и быть веселее.
 

Эльвира Булгакова

  1. Этот год оказался крайне насыщенным для меня, многое было намечено и реализовано. В списке планов, который составляла на 2019-й, напротив почти каждого пункта стоит галочка – значит выполнено.
  2. У меня много идей и планов на 2020 год. Надеюсь, хватит сил, вдохновения, потенциала для новых свершений.
  3. Пусть новости будут хорошими, знакомства приятными, дела удачными, а неприятности – мелкими!
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