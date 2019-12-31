Уличительный опрос: Чего ждут туляки от нового года?

Оглянуться назад и вспомнить, что в этом году в вашей жизни случилось самого яркого и запоминающегося. Время поставить перед собой новые цели и смело идти к ним в 2020 году.

Портал Myslo задал тулякам три вопроса:

Каким был для вас этот год? Чего ждете от следующего? Ваши пожелания тулякам?

Виктория Цыбульская

Этот год был прекрасным и насыщенным. Было много работы, новых знакомств, поездок и новых впечатлений. Я наконец-то приняла участие в чемпионате России по спорту на пилоне. Съездила на море вместе с родными и дочкой. Впервые была на рок-фестивале и пережила «Нашествие». Это всё было незабываемо! На следующий год у меня много планов, идей. Надеюсь, что хотя бы что-то удастся воплотить в жизнь! Всем тулякам желаю счастья, жизненной энергии, здоровья, большой любви. Пусть 2020 год будет для всех радостным и волшебным!

Алексей Гущин

Год для меня был довольно обыденным и рутинным, но кое-что всё же запомнилось. Мои дети ездили на всероссийские соревнования по прыжкам на батуте. Для них это были первые состязания, но несмотря на это, они выступили хорошо, я горжусь ими. Ожидаю, что следующий год для моей семьи будет лучше, чем этот. Очень хочу, чтобы мои дети выступили на первенстве России и побились за призовые места. Желаю им привезти домой медали! Тулякам желаю большого счастья, крепкого здоровья. Как говорится, если будет здоровье, остальное всё приложится.

Любовь Тимирязева

Что сказать? Год выдался хорошим и стабильным для меня и моей семьи. Это в прошлом году прямо перед 31 декабря я сломала руку, и праздничного настроения тогда это совсем не прибавило. К счастью, сейчас я уже оправилась, всё в порядке. У меня двое детей и двое внуков. Самое большое мое желание на следующий год – чтобы они не болели, были здоровы. Это ведь так важно. Жителям Тульской области хочу пожелать мира, здоровья, стабильности, радости, улыбок и новогоднего настроения. Не забывайте, что как год встретишь, так его и проведешь!

Полина Костомарова

Этот год у меня прошел в основном в рабочих моментах. Я очень много полезного сделала и для своего города Донского. Еще успела съездить отдохнуть, как нормальный человек, на юг, на море. От 2020 года ожидаю много интересных и ярких событий, позитива. Хотелось бы больше путешествовать, по­смотреть мир, реализоваться в работе. Тулякам желаю, в первую очередь, быть добрее друг к другу, видеть больше хорошего, светлого, замечать красоту вокруг. Сейчас так много делается для нас в регионе, и хочется, чтобы люди ценили всё это.

Артём Папанов

2019 год для меня много чем запомнился. Например, я наконец пошел учиться в автошколу, скоро буду сдавать экзамены на права. А в следующем году меня ждет армия. В учебе и любви у меня всё стабильно. Планы у меня большие! Я студент, и в следующем году хочу успешно защитить диплом, это очень важно для меня, я этого очень жду. Хочу пожелать тулякам побольше добра в жизни. Будьте добрее, этого сейчас очень не хватает! Еще желаю радости, процветания, успехов и чтобы сбывались все заветные мечты. Всего хорошего вам!

Ирина Бражко

Год успешный для нашей семьи. Дочка участвовала в конкурсах со своим танцевальным коллективом, выступила в конкурсе «Детская супермодель Тулы». Я сделала карьеру – стала завучем. Мой муж нашел очень хорошую работу. От нового года ждем еще больше положительных свершений. А еще мы хотим переехать в новую квартиру. Желаю тулякам, чтобы они не сдавались, шли к своей цели и верили в чудеса!

Татьяна Макеева

Год для меня был насыщенным и, скорее, больше позитивным, чем наоборот. Я развелась с мужем. Кто знает, может, это и к лучшему. От следующего года я жду любви, позитива, ярких эмоций, счастья, побольше денег и чтобы была стабильная работа. Тулякам хочу пожелать чистого воздуха в городе, чтобы дети никогда не болели. Желаю надежной, высокооплачиваемой работы. А самое главное – всем здоровья. Без этого никуда!

Михаил Максимов

Год был тяжелым и интересным, запомнился большими переменами. Тульский «Арсенал» впервые в истории сыграл в Лиге Европы! Это серьезный прогресс для нашего клуба. От следующего года я жду еще больше интересной работы. Уверен, мы добьёмся больших результатов. Всем тулякам желаю счастья и любви. Помните о своих близких, любите и будьте любимыми. Это самое главное в жизни!

Максим Котенев

Очень хороший год для меня. Я исполнил свою давнюю мечту – побывал в снежной Финляндии и увидел северное сияние. Эмоции просто непередаваемые! В новом году у меня с моей девушкой запланирована свадьба. Еще от 2020 жду больше крутых путешествий и незабываемых эмоций и впечатлений. Тулякам хочется пожелать здоровья, а также быть добрее друг к другу, не забывать про чувство юмора и быть веселее.

Эльвира Булгакова