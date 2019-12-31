Уличительный опрос: Чего ждут туляки от нового года?
31 декабря — самое время подвести символические итоги 12 прошедших месяцев.
Оглянуться назад и вспомнить, что в этом году в вашей жизни случилось самого яркого и запоминающегося. Время поставить перед собой новые цели и смело идти к ним в 2020 году.
Портал Myslo задал тулякам три вопроса:
- Каким был для вас этот год?
- Чего ждете от следующего?
- Ваши пожелания тулякам?
Виктория Цыбульская
- Этот год был прекрасным и насыщенным. Было много работы, новых знакомств, поездок и новых впечатлений. Я наконец-то приняла участие в чемпионате России по спорту на пилоне. Съездила на море вместе с родными и дочкой. Впервые была на рок-фестивале и пережила «Нашествие». Это всё было незабываемо!
- На следующий год у меня много планов, идей. Надеюсь, что хотя бы что-то удастся воплотить в жизнь!
- Всем тулякам желаю счастья, жизненной энергии, здоровья, большой любви. Пусть 2020 год будет для всех радостным и волшебным!
Алексей Гущин
- Год для меня был довольно обыденным и рутинным, но кое-что всё же запомнилось. Мои дети ездили на всероссийские соревнования по прыжкам на батуте. Для них это были первые состязания, но несмотря на это, они выступили хорошо, я горжусь ими.
- Ожидаю, что следующий год для моей семьи будет лучше, чем этот. Очень хочу, чтобы мои дети выступили на первенстве России и побились за призовые места. Желаю им привезти домой медали!
- Тулякам желаю большого счастья, крепкого здоровья. Как говорится, если будет здоровье, остальное всё приложится.
Любовь Тимирязева
- Что сказать? Год выдался хорошим и стабильным для меня и моей семьи. Это в прошлом году прямо перед 31 декабря я сломала руку, и праздничного настроения тогда это совсем не прибавило. К счастью, сейчас я уже оправилась, всё в порядке.
- У меня двое детей и двое внуков. Самое большое мое желание на следующий год – чтобы они не болели, были здоровы. Это ведь так важно.
- Жителям Тульской области хочу пожелать мира, здоровья, стабильности, радости, улыбок и новогоднего настроения. Не забывайте, что как год встретишь, так его и проведешь!
Полина Костомарова
- Этот год у меня прошел в основном в рабочих моментах. Я очень много полезного сделала и для своего города Донского. Еще успела съездить отдохнуть, как нормальный человек, на юг, на море.
- От 2020 года ожидаю много интересных и ярких событий, позитива. Хотелось бы больше путешествовать, посмотреть мир, реализоваться в работе.
- Тулякам желаю, в первую очередь, быть добрее друг к другу, видеть больше хорошего, светлого, замечать красоту вокруг. Сейчас так много делается для нас в регионе, и хочется, чтобы люди ценили всё это.
Артём Папанов
- 2019 год для меня много чем запомнился. Например, я наконец пошел учиться в автошколу, скоро буду сдавать экзамены на права. А в следующем году меня ждет армия. В учебе и любви у меня всё стабильно.
- Планы у меня большие! Я студент, и в следующем году хочу успешно защитить диплом, это очень важно для меня, я этого очень жду.
- Хочу пожелать тулякам побольше добра в жизни. Будьте добрее, этого сейчас очень не хватает! Еще желаю радости, процветания, успехов и чтобы сбывались все заветные мечты. Всего хорошего вам!
Ирина Бражко
- Год успешный для нашей семьи. Дочка участвовала в конкурсах со своим танцевальным коллективом, выступила в конкурсе «Детская супермодель Тулы». Я сделала карьеру – стала завучем. Мой муж нашел очень хорошую работу.
- От нового года ждем еще больше положительных свершений. А еще мы хотим переехать в новую квартиру.
- Желаю тулякам, чтобы они не сдавались, шли к своей цели и верили в чудеса!
Татьяна Макеева
- Год для меня был насыщенным и, скорее, больше позитивным, чем наоборот. Я развелась с мужем. Кто знает, может, это и к лучшему.
- От следующего года я жду любви, позитива, ярких эмоций, счастья, побольше денег и чтобы была стабильная работа.
- Тулякам хочу пожелать чистого воздуха в городе, чтобы дети никогда не болели. Желаю надежной, высокооплачиваемой работы. А самое главное – всем здоровья. Без этого никуда!
Михаил Максимов
- Год был тяжелым и интересным, запомнился большими переменами. Тульский «Арсенал» впервые в истории сыграл в Лиге Европы! Это серьезный прогресс для нашего клуба.
- От следующего года я жду еще больше интересной работы. Уверен, мы добьёмся больших результатов.
- Всем тулякам желаю счастья и любви. Помните о своих близких, любите и будьте любимыми. Это самое главное в жизни!
Максим Котенев
- Очень хороший год для меня. Я исполнил свою давнюю мечту – побывал в снежной Финляндии и увидел северное сияние. Эмоции просто непередаваемые!
- В новом году у меня с моей девушкой запланирована свадьба. Еще от 2020 жду больше крутых путешествий и незабываемых эмоций и впечатлений.
- Тулякам хочется пожелать здоровья, а также быть добрее друг к другу, не забывать про чувство юмора и быть веселее.
Эльвира Булгакова
- Этот год оказался крайне насыщенным для меня, многое было намечено и реализовано. В списке планов, который составляла на 2019-й, напротив почти каждого пункта стоит галочка – значит выполнено.
- У меня много идей и планов на 2020 год. Надеюсь, хватит сил, вдохновения, потенциала для новых свершений.
- Пусть новости будут хорошими, знакомства приятными, дела удачными, а неприятности – мелкими!
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