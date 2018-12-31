Гороскоп 2019. Что готовит нам год Свиньи?

Многие научатся ценить то, что имеют. Это год легкого продвижения вперед, повышения благосостояния – не сможет поправить свое материальное положение только ленивый. Все желающие начать или расширить свой бизнес, построить дом, создать семью могут смело приниматься за дело и, не боясь отказа, делать предложения своим половинкам.

5 февраля в 00:04 наступит новый год по восточному календарю, который будет проходить под покровительством Желтой Земляной Свиньи (Кабана). У нее благородная цель – она хочет осчастливить всё человечество, и мы можем быть уверены, что хозяйка 2019 года своего добьется. Она упрочит общественный порядок, развитие и процветание во всех сферах, наполнит сердца людей надеждой на лучшее, подарит много счастливых событий, хороших друзей, верных спутников жизни, разрешит все без исключения конфликты и междоусобицы, на пьедестал почета возведет добро, милосердие и взаимопонимание.



Свинья (Кабан) завершает и подытоживает 12-летний цикл. Чтобы в дальнейшем войти, образно говоря, в чистую избу, ее предстоит усерд-но вымести до безукоризненной чистоты.

Конечно, без трудностей не обойдется, и главной опасностью может стать проблема доверия. Свинья наивна и доверчива по своей сути, поэтому часто становится жертвой обмана и даже мошенничества. В 2019 году грязные приемы могут быть в сферах товарообмена, финансов и личных взаимоотношений, поэтому фраза «доверяй, но проверяй» должна стать девизом этого года.

Встречать грядущий год Желтой Земляной Свиньи лучше всего в кругу семьи или среди самых близких друзей. Наряд для праздника стоит выбрать в желто-коричневых цветах и лучше из натуральных тканей, так как хозяйка года любит всё максимально натуральное. Стол в год Желтой Земляной Свиньи должен буквально ломиться от изобилия блюд: готовьте много салатов, мясных блюд, десертов. В этот раз отказывать себе в удовольствии полакомиться любимой едой не стоит – считается, что в год Свиньи всё съеденное пойдет на пользу.

Сама по себе Свинья – животное не только очень трудолюбивое и искреннее, но и щедрое, поэтому не скупитесь на подарки. А лучшим подарком, как известно, является нужный подарок, поэтому, выбирая сюрпризы для людей, которых вы собираетесь поздравить, опирайтесь исключительно на предпочтения получателей. Безделушки дарить в год Свиньи не стоит – в 2019-м лучше не захламлять ни собственное, ни чужое жилое пространство.

Овен

21 марта – 20 апреля

Александр Рогов, стилист.

Родился 29 марта 1981 г.

Овнам звезды обещают множество приятных событий и судьбоносных встреч. Любым их благим начинаниям будет сопутствовать успех, и они смогут воплотить свои мечты в реальность. Кто-то займет новую и перспективную должность, кто-то создаст семью и все без исключения повысят свой материальный уровень, так как Овны будут под полной опекой хозяйки года. Но если в год Собаки у них было время на веселье, то в год Свиньи они с воодушевлением начнут заключать сделки, подписывать договоры, осваивать новые виды деятельности. Кстати, учеба – также их конек в 2019 году: это время узнавать новое, накапливать опыт. Многие ситуации в год Свиньи будут складываться в пользу Овнов, но самых значительных результатов добьются те, кто и сам будет упорно трудиться и брать инициативу в свои руки.

Телец

21 апреля – 21 мая



Алексей Летучий,

победитель шоу «Танцы» на ТНТ.

Родился 28 апреля 1997 г.



Для Тельцов наступает год благоприятных возможностей. Они смогут осуществить свои давние планы, достичь масштабных целей и воплотить свои мечты, но при одном условии: если они будут идти своим собственным путем, не поддаваясь ничьему влиянию и не отступая от своих целей. Также в этом году Тельцы получат шанс открыть в себе новые таланты и способности, самореализоваться в творчестве. Будьте смелее, ставьте перед собой высокие цели – в этом году вам всё по плечу! Но не стоит полагаться лишь на звезды и удачу, не зря говорится «без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Денег будет достаточно, работа желанная и интересная, в доме полная гармония и поддержка. Хозяйка года подарит возможность реализовать все свои желания. Ну а воспользуетесь вы ею или нет, зависит только от вас.

Близнецы

22 мая – 21 июня



Лариса Киеня

актриса Тульского академического театра драмы.

Родилась 20 июня 1982 г.

Близнецы в 2019 году смогут сделать качественный прорыв в любых начинаниях. Свинья подготовила для них множество приятных сюр-призов: кто-то выиграет в лотерею, кто-то сможет расширить свою жилплощадь или отправиться в туристическую поездку, о которой давно мечталось. 2019-й обещает быть богатым на позитивные события, благоприятные встречи и добрые поступки людей. Вообще весь год для Близнецов будет насыщенным и разнообразным. Только им нужно стать немного серьезнее, не заводить романов на стороне и не рассказывать о своих планах на будущее: хозяйка года никому не позволит легкомысленно относиться к жизни и увиливать от ответственности. Самые решительные, целеустремленные и трудолюбивые смогут достичь потрясающих результатов как в работе и финансах, так и в любви.

Рак

22 июня – 23 июля



Зинаида Роля

тренер по спортивной гимнастике.

Родилась 18 июля 1990 г.

Этот год для Раков станет годом поиска истины, познания мира и самих себя. Удача придет, и новые возможности появятся в том случае, если вы разберетесь в себе и своей системе ценностей, разрешите накопившиеся психологические проблемы, обретёте мир и покой в душе, определите свои цели, отбросите всё лишнее, что накопилось в вашей жизни. Не бойтесь препятствий и заминок в выполнении своих планов и не ставьте масштабных целей, требующих слишком больших затрат сил, – эти силы будут вам нужны не на внеш­ние перемены, а на внутреннее преображение. Если удастся его совершить, то и благоприятные события не заставят себя ждать. В этом году представится уникальная возможность поднять свой уровень жизни, обзавестись полезными связями, выйти замуж или жениться.



Лев

24 июля – 23 августа

Артём Дзюба

экс-игрок тульского «Арсенала».

Родился 22 августа 1988 г.

Поистине год великих свершений! Складываются все условия, чтобы Львы наконец реализовали то, к чему так долго стремились. Ваше упор-ство увенчается успехом, цели будут достигнуты, и важное условие для этого – решительность. Отбросьте все сомнения, пришло время действовать, но без неоправданного риска. Хозяйка года подготовила массу сюрпризов, и Львов ждут кардинальные перемены, но вот какими они будут, во многом зависит от прошлых деяний. В любом случае у всех Львов будет возможность изменить свою жизнь к лучшему. Воспользуйтесь этим периодом для того, чтобы воплотить свои заветные мечты в реальность. Обязательно составьте план действий и следуйте ему, но не стремитесь получить всё и сразу. На конец лета – начало осени придутся самые яркие эмоциональные моменты.

Дева

24 августа – 23 сентября



Ксения Афанасьева,

серебряный призер Олимпиады.

Родилась 13 сентября 1991 г.

Девы смогут кардинально изменить свою жизнь, создать в ней то, что станет дополнительной точкой опоры и источником сил, радости и вдохновения. Благодаря этому все перемены приведут к тому, что в жизни станет больше порядка и меньше хаоса. Можно будет наладить и исправить даже то, что долгое время не удавалось сделать и давило тяжким грузом неопределенности. Это год свободного творчества, вдохновения и душевного подъема, когда можно совершить качественный скачок в развитии, открыть в себе огромный творческий потенциал, новые таланты и способности. Пробуйте себя во всем, что находит отклик в душе: в дизайне, музыке, кулинарии, писательстве. В конце осени у вас появятся весьма выгодные предложения, к которым обязательно стоит присмотреться.



Весы

24 сентября – 23 октября



Михаил Левашов

вратарь ПФК «Арсенал»

Родился 4 октября 1991 г.

Весам будет по силам одолеть любые сложности, и если они проявят стойкость, будут ответственны и решительны, то благоприятные перемены не заставят себя ждать. Этот год будет динамичным, перспективным и oпpeдeлeннo нeзaбывaeмым. Имeннo в этoт пepиoд пpoизoйдут вaжныe сoбытия, кoтopыe измeнят всю вaшу жизнь. Постарайтесь не упустить oткpывaющиeся пepeд вaми вoзмoжнoсти! Однако проявляйте благоразумие: у вас будет много соблазнов, поэтому смело отказывайтесь от лишнего и выбирайте только то, что сулит благо. 2019 год – отличное время для самообразования, получения второго образования и смены сферы деятельности. Если вы займетесь поистине интересным делом, то увеличите потенциал, заведете выгодные знакомства и, конечно же, во много раз увеличите свои доходы.



Скорпион

24 октября – 22 ноября

Алла Сурикова,

президент фестиваля «Улыбнись, Россия!».

Родилась 6 ноября 1940 г.

Период спокойного, ровного развития, без особых тревог и потрясений. Хорошее время для реализации ранее намеченных планов и успешного достижения целей, к которым Скорпионы шли последнее время. В 2019 году благоприятны все новые позитивные начинания – перемена работы или повышение в должности, начало новой карьеры, получение образования, активное вовлечение в общественные движения, переезд на новое место, вступление в новые отношения, выход на лидерские позиции в новом коллективе. Постарайтесь не упустить свои возможности, которые могут вынести вас на самую вершину успеха. Препятствий не будет, а если даже на пути возникнут зави-стники и недоброжелатели, они ничем не смогут вам помешать: сила и правда на вашей стороне. В этом году вы – победитель. И все победы придут к вам сами.

Стрелец

23 ноября – 21 декабря



Ольга Чекмазова,

худрук шоу-балета Remix, президент ФЭСТТО.

Родилась 23 ноября 1971 г.

Стрельцы окажутся чуть ли не единственным знаком зодиака, кому будут подарены безграничные силы и возможности для реализации своих планов. Воспользуйтесь этим редким шансом. 2019-й – год внутренних перемен и обретения нового смысла жизни, год самопознания и саморазвития. Если у вас накопилось что-то, что мешает двигаться дальше, тормозит ваш рост или даже разрушает вас, окончательно оставьте это в прошлом. Переступите через все помехи и двигайтесь дальше! На освободившееся место тут же придут новые возможности и новые ценности, успех придет сам собой, без особых усилий с вашей стороны. После долгого закулисья вы наконец-то выйдете на первый план и в полном объеме раскроете свои таланты. Вы окажетесь в самой гуще событий, будете много путешествовать, и скучать будет просто некогда.

Козерог

22 декабря – 20 января



Алина Калмыкова,

«Мисс Тула – 2018».

Родилась 16 января 1996 г.

Будет много шансов существенно улучшить свою жизнь как в профессиональном и материальном плане, так и в личной жизни, но не все они будут очевидны. Козерогам необходимо научиться замечать открывающиеся возможности и уметь воспользоваться ими. Это год важных решений и упорного труда. Удача придет при условии, что вы приложите старания, будете трудолюбивы и настойчивы. Подарки с небес возможны, но не авансом, а как итог серьезной и целенаправленной работы. Если вы не сдадитесь перед трудностями и не отступите от своих целей, то получите больше, чем ожидали. Многих Козерогов Земляная Свинья заставит поколесить по миру. 2019-й идеален для создания семьи, и даже самые свободолюбивые Козероги в этом году захотят семейного уюта, крепких отношений, семейных уз.

Водолей

21 января – 19 февраля



Дмитрий Чепушканов,

актёр Тульского академического театра драмы.

Родился 18 февраля 1978 г.

Год подарит Водолеям новые впечатления, новые знакомства и новые эмоции. Если вы будете открыты миру, то 2019-й обещает быть очень ярким в вашей жизни. Важное условие – не быть пассивными. Решайтесь, действуйте, верьте в себя! У всех Водолеев появится возможность кардинальным образом изменить судьбу. Возможно, вы откладывали исполнение своей мечты, думая, что у вас нет на это сил, ресурсов или не хватает поддержки. Сейчас вы сможете спокойно осуществить то, что было отложено, так как силы появятся, уверенности станет больше, а поддержка других вам будет и не нужна, так как вы вполне способны рассчитывать на себя. Весной некоторые закоренелые холостяки решатся сменить свой устоявшийся образ жизни на семейный уют. Повороты судьбы могут быть самыми разными, даже переезд в другой город или страну.

Рыбы

20 февраля – 20 марта



Елена Шнаревич,

победительница проекта «Похудей со “Слободой”!».

Родилась 8 марта 1983 г.

Для Рыб это год спокойного поступательного движения к новым успехам. Без суеты, без резких перемен и потрясений вы идете по выверенному пути, шаг за шагом, к своим давно намеченным целям. Всё, о чем вы так долго мечтали, что не решались воплотить, хоть и стремились к этому уже давно, наконец получит шанс быть воплощенным и реализованным. Не оставайтесь в одиночестве, идите к людям, ищите новые связи, не бойтесь раскрывать себя и свои таланты – пришла пора явить себя миру. Поверьте: на этом пути удача будет сопутствовать вам. В начале лета вас ждет много событий романтического характера. Одинокие представители данного знака зодиака обретут своих вторых половинок, а те, кто уже состоит в отношениях, смогут перевести их на новый, более серьезный уровень.