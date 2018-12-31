Уличительный опрос: О чем мечтают туляки?
Новогодняя ночь – самая волшебная ночь в году. Это время надежд, волшебства и подарков.
В эту ночь все ждут чудес: и дети, и взрослые. Загадывая желание под бой курантов, все мы верим, что всё плохое останется в прошлом, а новый год будет самым счастливым. В преддверии самого волшебного праздника мы задали тулякам три вопроса.
- Чем запомнился 2018 год?
- Без чего в вашей семье не обходится Новый год?
- О чем мечтаете и какие планы строите на 2019 год?
Ольга Королева
- Ребенок пошел во второй класс. Уроки, задания, проекты... Учится он хорошо, успевает. Учиться ребенку стало проще, а вот у родителей уроков, конечно, прибавилось.
- Последние годы встречали Новый год не в Туле, отправлялись в разные города. В Санкт-Петербурге были, в Сочи. В этом году родственники из Санкт-Петербурга приедут. Так сказать, ответный визит – Тула же новогодняя столица России. На площадь пойдем по-сле полуночи.
- Хочу всем пожелать, чтобы сбылась самая главная мечта всех – чтобы все были здоровы.
Петр Вербицкий
- Был на «Театральном дворике», попал на него впервые – сногсшибательное мероприятие. Открытие набережной тоже стало ярким событием. Меня как фотографа порадовала сказочная осень, которую сменила шикарная зима.
- Новый год буду встречать с друзьями. Как именно, пока не знаю, еще только планируем это событие, но скучно точно не будет!
- Мечтаем мы все о прекрасном. Но чтобы мечта сбылась, ее лучше не раскрывать. Мечтать нужно не о материальном, а, например, о том, чтобы почаще на звезды смотреть!
Маргарита Михелева
- Я нашла себе новую работу, начала наконец-то путешествовать по миру. Так чудесно открывать для себя новые страны!
- В новогодние праздники я работаю Снегурочкой, как и на протяжении уже семи лет. Устаю за эти дни, но счастливые детские глаза, улыбки... Дети трогают мои руки и говорят: «Мама, у неё руки холодные, – она настоящая!» – всё это придаёт сил, даже если устала, иду дарить малышам радость.
- От следующего года жду ещё больше путешествий, осуществления намеченных целей, потому что в этом году чуть-чуть недотянули.
Владислав Грицынин
- В этом году я защитил диплом. Еще из ярких событий могу отметить встречу с земляками. В Тулу мы из Магадана переехали. И вот спустя несколько лет ко мне к гости приехали друзья!
- Новый год у нас не обходится без внимания к родным и друзьям. Оно порой даже важнее, чем подарки. Но и подарки будут. Правда, я еще не приготовил их, но без сюрпризов никто не останется.
- В следующем году продолжу учебу. Поступил в магистратуру. Первое же радостное событие, которое случится в новом году, – приедут родственники из Тюмени.
Юлия Пролыгина
- Год был сложный. Из хорошего – наверное, приобретение квартиры. Это, пожалуй, самое яркое событие года. Переехать мы должны во второй половине 2019 года.
- Мы всегда весело отмечаем Новый год. Стол стараюсь делать разнообразным, ищу интересные рецепты, чтобы удивить гостей и родных. К нам каждый год приходят с родителями друзья дочери.
- Хочу, чтобы следующий год был лучше уходящего. Мечтаю, чтобы все были здоровы, счастливы. Пусть новый год принесет удачу и радость, и чтобы мы наконец отпраздновали наше новоселье!
Полина Пролыгина
- Мы в этом году купили квартиру. Теперь в школу буду добираться быстрее.
- Без друзей: к нам уже несколько лет подряд приходят мои друзья с родителями. Вместе встречать веселее!
- Мечтаю еще об одной кошке. У нас дома живут две собаки и кот, он разноцветный. А я хочу еще одного – полосатого. Думаю, что он должен быть обычным, не породистым. Люблю дворовых кошек, они очень добрые.
Юлия Маюк
- Могу отметить чемпионат мира по футболу. Смотрели его всей семьей и болели на нашу команду. Еще летом съездили отдохнуть в Грузию.
- Встречать Новый год, конечно же, будем дома, всей семьей. На столе обязательно будет десерт – чернослив с грецким орехом, без него Новый год в нашей семье не бывает.
- Мечтаю просто о том, чтобы все были здоровы. Банально, но это самое главное. Тулякам желаю роста доходов!
Наталья Татаринова
- Мы переехали на новое место – с Центрального на рынок «Привозъ». А вообще год выдался сложный. Запомнился он еще погодой: лето было настоящим. А за ним пришла мягкая осень.
- Буду встречать Новый год с мамой. Первые два дня выходные у нас, поэтому планирую гулять – на ёлку обязательно схожу, с друзьями встречусь.
- Я мечтаю дом построить. Пусть 2019 год станет незабываемым и принесет счастье и радость тулякам!
Екатерина Шуина
- Сменила работу, очень рада этим изменениям. Подруга пригласила меня, и я не раздумывая согласилась. Коллектив прекрасный, поэтому ни капли не жалею.
- Изменю в этот раз традиции – последние несколько лет праздновала в компании друзей. В этом году поеду к родителям.
- В следующем году планируем с молодым человеком отдохнуть в Доминикане. Хочу пожелать всем хорошего праздника и удачи в 2019 году!
Светлана Бурда
- Год был тяжелым, и я даже рада, что он уже заканчивается. Надеюсь, что следующий будет лучше.
- Новый год не обходится без домашней колбасы. Я всегда ее готовлю на семейные праздники. Без нее не проходит ни одно застолье.
- От Деда Мороза в подарок жду только здоровья. Хочу пожелать всем, чтобы всё было хорошо. Пусть всё плохое останется в уходящем году, а в новый перейдет только самое хорошее.
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