Уличительный опрос: О чем мечтают туляки?

В эту ночь все ждут чудес: и дети, и взрослые. Загадывая желание под бой курантов, все мы верим, что всё плохое останется в прошлом, а новый год будет самым счастливым. В преддверии самого волшебного праздника мы задали тулякам три вопроса.

Чем запомнился 2018 год? Без чего в вашей семье не обходится Новый год? О чем мечтаете и какие планы строите на 2019 год?





Ольга Королева

Ребенок пошел во второй класс. Уроки, задания, проекты... Учится он хорошо, успевает. Учиться ребенку стало проще, а вот у родителей уроков, конечно, прибавилось. Последние годы встречали Новый год не в Туле, отправлялись в разные города. В Санкт-Петербурге были, в Сочи. В этом году родственники из Санкт-Петербурга приедут. Так сказать, ответный визит – Тула же новогодняя столица России. На площадь пойдем по-сле полуночи. Хочу всем пожелать, чтобы сбылась самая главная мечта всех – чтобы все были здоровы.

Петр Вербицкий

Был на «Театральном дворике», попал на него впервые – сногсшибательное мероприятие. Открытие набережной тоже стало ярким событием. Меня как фотографа порадовала сказочная осень, которую сменила шикарная зима. Новый год буду встречать с друзьями. Как именно, пока не знаю, еще только планируем это событие, но скучно точно не будет! Мечтаем мы все о прекрасном. Но чтобы мечта сбылась, ее лучше не раскрывать. Мечтать нужно не о материальном, а, например, о том, чтобы почаще на звезды смотреть!

Маргарита Михелева



Я нашла себе новую работу, начала наконец-то путешествовать по миру. Так чудесно открывать для себя новые страны! В новогодние праздники я работаю Снегурочкой, как и на протяжении уже семи лет. Устаю за эти дни, но счастливые детские глаза, улыбки... Дети трогают мои руки и говорят: «Мама, у неё руки холодные, – она настоящая!» – всё это придаёт сил, даже если устала, иду дарить малышам радость. От следующего года жду ещё больше путешествий, осуществления намеченных целей, потому что в этом году чуть-чуть недотянули.

Владислав Грицынин



В этом году я защитил диплом. Еще из ярких событий могу отметить встречу с земляками. В Тулу мы из Магадана переехали. И вот спустя несколько лет ко мне к гости приехали друзья! Новый год у нас не обходится без внимания к родным и друзьям. Оно порой даже важнее, чем подарки. Но и подарки будут. Правда, я еще не приготовил их, но без сюрпризов никто не останется. В следующем году продолжу учебу. Поступил в магистратуру. Первое же радостное событие, которое случится в новом году, – приедут родственники из Тюмени.

Юлия Пролыгина



Год был сложный. Из хорошего – наверное, приобретение квартиры. Это, пожалуй, самое яркое событие года. Переехать мы должны во второй половине 2019 года. Мы всегда весело отмечаем Новый год. Стол стараюсь делать разнообразным, ищу интересные рецепты, чтобы удивить гостей и родных. К нам каждый год приходят с родителями друзья дочери. Хочу, чтобы следующий год был лучше уходящего. Мечтаю, чтобы все были здоровы, счастливы. Пусть новый год принесет удачу и радость, и чтобы мы наконец отпраздновали наше новоселье!

Полина Пролыгина

Мы в этом году купили квартиру. Теперь в школу буду добираться быстрее. Без друзей: к нам уже несколько лет подряд приходят мои друзья с родителями. Вместе встречать веселее! Мечтаю еще об одной кошке. У нас дома живут две собаки и кот, он разноцветный. А я хочу еще одного – полосатого. Думаю, что он должен быть обычным, не породистым. Люблю дворовых кошек, они очень добрые.

Юлия Маюк

Могу отметить чемпионат мира по футболу. Смотрели его всей семьей и болели на нашу команду. Еще летом съездили отдохнуть в Грузию. Встречать Новый год, конечно же, будем дома, всей семьей. На столе обязательно будет десерт – чернослив с грецким орехом, без него Новый год в нашей семье не бывает. Мечтаю просто о том, чтобы все были здоровы. Банально, но это самое главное. Тулякам желаю роста доходов!

Наталья Татаринова

Мы переехали на новое место – с Центрального на рынок «Привозъ». А вообще год выдался сложный. Запомнился он еще погодой: лето было настоящим. А за ним пришла мягкая осень. Буду встречать Новый год с мамой. Первые два дня выходные у нас, поэтому планирую гулять – на ёлку обязательно схожу, с друзьями встречусь. Я мечтаю дом построить. Пусть 2019 год станет незабываемым и принесет счастье и радость тулякам!

Екатерина Шуина

Сменила работу, очень рада этим изменениям. Подруга пригласила меня, и я не раздумывая согласилась. Коллектив прекрасный, поэтому ни капли не жалею. Изменю в этот раз традиции – последние несколько лет праздновала в компании друзей. В этом году поеду к родителям. В следующем году планируем с молодым человеком отдохнуть в Доминикане. Хочу пожелать всем хорошего праздника и удачи в 2019 году!

Светлана Бурда