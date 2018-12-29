Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы

Фото Дмитрия Дзюбина.

Чтобы отпраздновать весело Новый год, нужно не так уж и много: хорошая компания и яркие эмоции. Всё это вы легко найдете в ТРЦ «Гостиный двор».

Не за горами новогодние каникулы. Девять долгожданных выходных, которые хочется провести максимально насыщенно и интересно. А значит, самое время планировать, куда можно сходить на каникулах с детьми и друзьями.

«Гостиный двор» расположен в самом центре Тулы. В нем есть всё, чтобы праздники прошли незабываемо, а впечатлений хватило бы на весь год.

Весело и вкусно!

Чарующая атмосфера, наполненная аппетитными ароматами и зажигательными ритмами, — это, конечно же, ресторан «Армения».

Искусство вкусно есть — эта привилегия доступна тем, кто хоть раз побывал в гостиничном комплексе «Армения». Встречи с друзьями, романтичный ужин на двоих или шумные вечеринки — незабываемая кухня «Армении» подарит особый шарм любому событию.

Ресторан расположен на 5-м этаже гостиничного комплекса: прекрасные виды на башни Тульского кремля, празднично украшенная площадь и улицы города — панорамный вид идеально дополнит картину праздника. Вы окажетесь буквально в самом его сердце. Вечер ли и падает легкий снег, в котором переливаются новогодние огни, или же морозный день — в «Армении» вы сможете насладиться уютом и атмосферой праздника.

Не стоит забывать и про шикарный интерьер ресторана: великолепные витражи, дополненные элементами ручной ковки, элегантная сервировка столов и просторный зал – всё это дарит ощущение подлинного уюта.

Кухня «Армении» представлена изысканными блюдами русской, европейской и кавказской кухни. Настоящие гурманы по достоинству оценят восхитительное сочетание вкусов, ароматные блюда, приготовленные на мангале, долму, лобио, каурму и многое другое… Перечислять можно бесконечно. В этом случае точно лучше один раз попробовать, чем несколько раз прочитать.

Ресторан «Армения» открывает свои двери для гостей ежедневно с 12 часов дня. Широта кавказкой души прослеживается во всем: ограничивать посетителей в выборе блюд для ланча не в правилах заведения, поэтому до 16.00 на все меню действует скидка 20%.

А если вы посетите ресторан с 4 по 9 января, то сможете воспользоваться спецпредложением — праздничный ужин за 1500 рублей. Он представлен в двух вариантах, в каждый из которых входят восемь восхитительных блюд и бутылка французского вина в качестве комплимента от ресторана «Армения».

Здесь проводят лучшие юбилеи, корпоративные вечеринки и банкеты. Для знающих людей раз и навсегда решен вопрос «где отметить свадьбу в Туле?». Долгие годы счастливого союза стартуют именно здесь! Но только ли для праздничных пиршеств открыта «Армения»? Разумеется нет.

В выходные дни, не только в праздничные, здесь играют живая музыка и диджей. А это значит, что насыщенными могут быть не только новогодние каникулы. Ресторан всегда идет навстречу своим гостям: если душа требует праздника в будни, то для больших компаний и в рабочие дни можно организовать праздничный вечер с живым музыкальным сопровождением.

Ресторан «Армения»

Телефон +7 (4872) 307-913

Отдел бронирования: +7 (4872) 250-600, 307-050, 250-494

Для детей Самые яркие воспоминания о новогодних каникулах у всех, конечно же, связаны с детством. Мы все бережно храним в памяти трогательные встречи с Дедом Морозом и получение долгожданных подарков. Малыши ждут чуда в эти дни, и, чтобы не разочаровать их, детский центр «Джуманджи» подготовил большую развлекательную программу. Первый вечер состоится 29 декабря. В 18.30 юных туляков будут ждать Дед Мороз и Снегурочка. Профессиональные аниматоры, конкурсы и игры подарят вашему малышу незабываемые эмоции, а фотограф сможет запечатлеть их. Но не только с зимними волшебниками встретятся малыши. Они смогут поиграть с Эльзой и Олафом, Бэтменом и Джокером, свинкой Пеппой и другими героями. Игровая программа на январь (начало в 17.30): 2 января — Дед Мороз и Снегурочка 3 января — Эльза и Олаф 4 января — Бэтмен и Джокер 5 января — Маршал и новогодняя Пеппа 6 января — Щелкунчик и Принцесса 7 января — Дед Мороз и Снегурочка

Детский центр «Джуманджи» — горки, батуты, стена для скалолазания, воздушные пушки, лабиринт, игровые аппараты. Это возможность для ребенка провести время весело и активно, а родителям спокойно пройтись по магазинам или посмотреть кино.

Успейте поучаствовать в акциях от «Джуманджи»! Их несколько, выбирайте любую и получайте приятные бонусы от игрового центра:

при вступлении в группу ВКонтакте и подписке на страницу Инстаграм получите две бесплатные игры на любом игровом аппарате;

вырежьте снежинку из бумаги, принесите ее в «Джуманджи», и все ваши покупки умножатся на два;

побывали в «Джуманджи»? Оставьте отзыв:

за текст и фото — полчаса в лабиринте и одну игру на любом автомате бесплатно;

за видеоотзыв (не менее 15 секунд) — час в игровой зоне и три игры бесплатно.

Кроме этого на зимних каникулах «Джуманджи» разыграет три подарочных сертификата. Чтобы не пропустить розыгрыш, подписывайтесь на группу ВКонтакте . Там же будут опубликованы и условия акции.

Детский центр «Джуманджи»

чарующий аромат кофе Неважно, гуляли вы по улице, наслаждаясь погодой, катались на коньках или отправились на шопинг — прекрасным завершением станет чашечка ароматного кофе от Cafe de France. Манящий чай или кофе, свежая выпечка, французские десерты — здесь настоящий праздник для сладкоежек. От выбора сладостей просто глаза разбегаются! В меню — более 50 кулинарных шедевров: от воздушных муссов и эклеров до нежнейших тортов и чизкейков. Кафе расположено на первом этаже у эскалаторов. Мягкие, уютные кресла, уютная обстановка позволит забыть, что вы находитесь в торговом центре, и перенесет вас в новогодний Париж. Приходите насладиться кондитерскими шедеврами, а если захотите порадовать домашних или угостить друзей, то можете воспользоваться специальным предложением: в честь Нового года Cafe de France весь январь дарит своим гостям скидку 20% на торты. Угощения от Cafe de France порадуют и больших, и маленьких сладкоежек!

Французская кондитерская премиум-класса Cafe de France