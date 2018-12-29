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Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы

Фото Дмитрия Дзюбина.
Партнерский материал

Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы

Чтобы отпраздновать весело Новый год, нужно не так уж и много: хорошая компания и яркие эмоции. Всё это вы легко найдете в ТРЦ «Гостиный двор».

Не за горами новогодние каникулы. Девять долгожданных выходных, которые хочется провести максимально насыщенно и интересно. А значит, самое время планировать, куда можно сходить на каникулах с детьми и друзьями.

«Гостиный двор» расположен в самом центре Тулы. В нем есть всё, чтобы праздники прошли незабываемо, а впечатлений хватило бы на весь год.

Весело и вкусно!

Чарующая атмосфера, наполненная аппетитными ароматами и зажигательными ритмами, — это, конечно же, ресторан «Армения».

Искусство вкусно есть — эта привилегия доступна тем, кто хоть раз побывал в гостиничном комплексе «Армения». Встречи с друзьями, романтичный ужин на двоих или шумные вечеринки — незабываемая кухня «Армении» подарит особый шарм любому событию.

Ресторан расположен на 5-м этаже гостиничного комплекса: прекрасные виды на башни Тульского кремля, празднично украшенная площадь и улицы города — панорамный вид идеально дополнит картину праздника. Вы окажетесь буквально в самом его сердце. Вечер ли и падает легкий снег, в котором переливаются новогодние огни, или же морозный день — в «Армении» вы сможете насладиться уютом и атмосферой праздника.

Не стоит забывать и про шикарный интерьер ресторана: великолепные витражи, дополненные элементами ручной ковки, элегантная сервировка столов и просторный зал – всё это дарит ощущение подлинного уюта.

Кухня «Армении» представлена изысканными блюдами русской, европейской и кавказской кухни. Настоящие гурманы по достоинству оценят восхитительное сочетание вкусов, ароматные блюда, приготовленные на мангале, долму, лобио, каурму и многое другое… Перечислять можно бесконечно. В этом случае точно лучше один раз попробовать, чем несколько раз прочитать.

Ресторан «Армения» открывает свои двери для гостей ежедневно с 12 часов дня. Широта кавказкой души прослеживается во всем: ограничивать посетителей в выборе блюд для ланча не в правилах заведения, поэтому до 16.00 на все меню действует скидка 20%.

А если вы посетите ресторан с 4 по 9 января, то сможете воспользоваться спецпредложением — праздничный ужин за 1500 рублей. Он представлен в двух вариантах, в каждый из которых входят восемь восхитительных блюд и бутылка французского вина в качестве комплимента от ресторана «Армения».

Здесь проводят лучшие юбилеи, корпоративные вечеринки и банкеты. Для знающих людей раз и навсегда решен вопрос «где отметить свадьбу в Туле?». Долгие годы счастливого союза стартуют именно здесь! Но только ли для праздничных пиршеств открыта «Армения»? Разумеется нет.

В выходные дни, не только в праздничные, здесь играют живая музыка и диджей. А это значит, что насыщенными могут быть не только новогодние каникулы. Ресторан всегда идет навстречу своим гостям: если душа требует праздника в будни, то для больших компаний и в рабочие дни можно организовать праздничный вечер с живым музыкальным сопровождением.

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Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы, Фото: 1
Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы, Фото: 2
Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы, Фото: 3
Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы, Фото: 4
Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы, Фото: 5
Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы, Фото: 6
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Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы, Фото: 10
Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы, Фото: 11
Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы, Фото: 12
Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы, Фото: 13
Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы, Фото: 14
Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы, Фото: 15
Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы, Фото: 16
Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы, Фото: 17
Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы, Фото: 18
Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы, Фото: 19
Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы, Фото: 20
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Ресторан «Армения»
Телефон  +7 (4872) 307-913
Отдел бронирования: +7 (4872) 250-600, 307-050, 250-494
armenia-hotel.ru
 
Для детей

Самые яркие воспоминания о новогодних каникулах у всех, конечно же, связаны с детством. Мы все бережно храним в памяти трогательные встречи с Дедом Морозом и получение долгожданных подарков.

Малыши ждут чуда в эти дни, и, чтобы не разочаровать их, детский центр «Джуманджи» подготовил большую развлекательную программу.

Первый вечер состоится 29 декабря. В 18.30 юных туляков будут ждать Дед Мороз и Снегурочка. Профессиональные аниматоры, конкурсы и игры подарят вашему малышу незабываемые эмоции, а фотограф сможет запечатлеть их.

Но не только с зимними волшебниками встретятся малыши. Они смогут поиграть с Эльзой и Олафом, Бэтменом и Джокером, свинкой Пеппой и  другими героями.

Игровая программа на январь (начало в 17.30):

2 января — Дед Мороз и Снегурочка

3 января — Эльза и Олаф

4 января — Бэтмен и Джокер

5 января — Маршал и новогодняя Пеппа

6 января — Щелкунчик и Принцесса

7 января — Дед Мороз и Снегурочка

Детский центр «Джуманджи» — горки, батуты, стена для скалолазания, воздушные пушки, лабиринт, игровые аппараты. Это возможность для ребенка провести время весело и активно, а родителям спокойно пройтись по магазинам или посмотреть кино.
 
 
Успейте поучаствовать в акциях от «Джуманджи»! Их несколько, выбирайте любую и получайте приятные бонусы от игрового центра:
  • при вступлении в группу ВКонтакте и подписке на страницу Инстаграм получите две бесплатные игры на любом игровом аппарате;
  • вырежьте снежинку из бумаги, принесите ее в «Джуманджи», и все ваши покупки умножатся на два;
  • побывали в «Джуманджи»? Оставьте отзыв:
за текст и фото — полчаса в лабиринте и одну игру на любом автомате бесплатно;
за видеоотзыв (не менее 15 секунд) — час в игровой зоне и три игры бесплатно.
 
Кроме этого на зимних каникулах «Джуманджи» разыграет три подарочных сертификата. Чтобы не пропустить розыгрыш, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там же будут опубликованы и условия акции.
 
 
Детский центр «Джуманджи»
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чарующий аромат кофе

Неважно, гуляли вы по улице, наслаждаясь погодой, катались на коньках или отправились на шопинг — прекрасным завершением станет чашечка ароматного кофе от Cafe de France.

Манящий чай или кофе, свежая выпечка, французские десерты — здесь настоящий праздник для сладкоежек. От выбора сладостей просто глаза разбегаются! В меню — более 50 кулинарных шедевров: от воздушных муссов и эклеров до нежнейших тортов и чизкейков.

Кафе расположено на первом этаже у эскалаторов. Мягкие, уютные кресла, уютная обстановка позволит забыть, что вы находитесь в торговом центре, и перенесет вас в новогодний Париж.

Приходите насладиться кондитерскими шедеврами, а если захотите порадовать домашних или угостить друзей, то можете воспользоваться специальным предложением:

в честь Нового года Cafe de France весь январь дарит своим гостям скидку 20% на торты.

 
Угощения от Cafe de France порадуют и больших, и маленьких сладкоежек! 
Французская кондитерская премиум-класса Cafe de France
Для заказов: +7 (920) 768-78-78
Телефон кофейни: +7 (930) 791-222-6; +7 (4872) 79-222-6
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