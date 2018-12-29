Незабываемые новогодние каникулы для детей и взрослых в центре Тулы
Чтобы отпраздновать весело Новый год, нужно не так уж и много: хорошая компания и яркие эмоции. Всё это вы легко найдете в ТРЦ «Гостиный двор».
Не за горами новогодние каникулы. Девять долгожданных выходных, которые хочется провести максимально насыщенно и интересно. А значит, самое время планировать, куда можно сходить на каникулах с детьми и друзьями.
«Гостиный двор» расположен в самом центре Тулы. В нем есть всё, чтобы праздники прошли незабываемо, а впечатлений хватило бы на весь год.
Чарующая атмосфера, наполненная аппетитными ароматами и зажигательными ритмами, — это, конечно же, ресторан «Армения».
Искусство вкусно есть — эта привилегия доступна тем, кто хоть раз побывал в гостиничном комплексе «Армения». Встречи с друзьями, романтичный ужин на двоих или шумные вечеринки — незабываемая кухня «Армении» подарит особый шарм любому событию.
Ресторан расположен на 5-м этаже гостиничного комплекса: прекрасные виды на башни Тульского кремля, празднично украшенная площадь и улицы города — панорамный вид идеально дополнит картину праздника. Вы окажетесь буквально в самом его сердце. Вечер ли и падает легкий снег, в котором переливаются новогодние огни, или же морозный день — в «Армении» вы сможете насладиться уютом и атмосферой праздника.
Не стоит забывать и про шикарный интерьер ресторана: великолепные витражи, дополненные элементами ручной ковки, элегантная сервировка столов и просторный зал – всё это дарит ощущение подлинного уюта.
Кухня «Армении» представлена изысканными блюдами русской, европейской и кавказской кухни. Настоящие гурманы по достоинству оценят восхитительное сочетание вкусов, ароматные блюда, приготовленные на мангале, долму, лобио, каурму и многое другое… Перечислять можно бесконечно. В этом случае точно лучше один раз попробовать, чем несколько раз прочитать.
Ресторан «Армения» открывает свои двери для гостей ежедневно с 12 часов дня. Широта кавказкой души прослеживается во всем: ограничивать посетителей в выборе блюд для ланча не в правилах заведения, поэтому до 16.00 на все меню действует скидка 20%.
А если вы посетите ресторан с 4 по 9 января, то сможете воспользоваться спецпредложением — праздничный ужин за 1500 рублей. Он представлен в двух вариантах, в каждый из которых входят восемь восхитительных блюд и бутылка французского вина в качестве комплимента от ресторана «Армения».
Здесь проводят лучшие юбилеи, корпоративные вечеринки и банкеты. Для знающих людей раз и навсегда решен вопрос «где отметить свадьбу в Туле?». Долгие годы счастливого союза стартуют именно здесь! Но только ли для праздничных пиршеств открыта «Армения»? Разумеется нет.
В выходные дни, не только в праздничные, здесь играют живая музыка и диджей. А это значит, что насыщенными могут быть не только новогодние каникулы. Ресторан всегда идет навстречу своим гостям: если душа требует праздника в будни, то для больших компаний и в рабочие дни можно организовать праздничный вечер с живым музыкальным сопровождением.
Самые яркие воспоминания о новогодних каникулах у всех, конечно же, связаны с детством. Мы все бережно храним в памяти трогательные встречи с Дедом Морозом и получение долгожданных подарков.
Малыши ждут чуда в эти дни, и, чтобы не разочаровать их, детский центр «Джуманджи» подготовил большую развлекательную программу.
Первый вечер состоится 29 декабря. В 18.30 юных туляков будут ждать Дед Мороз и Снегурочка. Профессиональные аниматоры, конкурсы и игры подарят вашему малышу незабываемые эмоции, а фотограф сможет запечатлеть их.
Но не только с зимними волшебниками встретятся малыши. Они смогут поиграть с Эльзой и Олафом, Бэтменом и Джокером, свинкой Пеппой и другими героями.
Игровая программа на январь (начало в 17.30):
2 января — Дед Мороз и Снегурочка
3 января — Эльза и Олаф
4 января — Бэтмен и Джокер
5 января — Маршал и новогодняя Пеппа
6 января — Щелкунчик и Принцесса
7 января — Дед Мороз и Снегурочка
- при вступлении в группу ВКонтакте и подписке на страницу Инстаграм получите две бесплатные игры на любом игровом аппарате;
- вырежьте снежинку из бумаги, принесите ее в «Джуманджи», и все ваши покупки умножатся на два;
- побывали в «Джуманджи»? Оставьте отзыв:
Неважно, гуляли вы по улице, наслаждаясь погодой, катались на коньках или отправились на шопинг — прекрасным завершением станет чашечка ароматного кофе от Cafe de France.
Манящий чай или кофе, свежая выпечка, французские десерты — здесь настоящий праздник для сладкоежек. От выбора сладостей просто глаза разбегаются! В меню — более 50 кулинарных шедевров: от воздушных муссов и эклеров до нежнейших тортов и чизкейков.
Кафе расположено на первом этаже у эскалаторов. Мягкие, уютные кресла, уютная обстановка позволит забыть, что вы находитесь в торговом центре, и перенесет вас в новогодний Париж.
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в честь Нового года Cafe de France весь январь дарит своим гостям скидку 20% на торты.