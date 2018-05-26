Сотрудник турфирмы Сергей Морганенко: о клубах, отелях и политике

Напомним, Myslo присоединился к глобальному проекту «Идеальная Россия? Представь!». В течение месяца мы опубликуем 10 интервью туляков — ответов на три вопроса о будущем. Знакомьтесь, наш второй респондент — сотрудник туристического агентства Сергей Морганенко.

1) Представьте свое личное будущее через семь лет. Каким вы его видите в 2025 году?

- К 2025 году я вижу себя владельцем турагентства в Туле. При этом я не хочу быть карьеристом до мозга костей: мечтаю о большой дружной семье. Но пока, к сожалению, получается так, что все свободное время (а у меня его мало) уходит на отдых от работы – сон, в первую очередь. Сейчас я не в отношениях, но, приходя в пустую квартиру, порой жалею о своем выборе в пользу профессии: все же, уже хочется семейного уюта, тепла и поддержки любимой женщины. Думаю, к 2025 году я обрету это счастье.

2) Как вы думаете, что будет с вашим городом (селом), областью, краем, республикой, что будет со страной в целом через семь лет, в 2025 году? Какие главные изменения, скорее всего, произойдут там, где вы живете, и во всей России?

- Через это время Тула станет большим туристическим центром. У нас, и правда, есть что посмотреть: нарядный исторический центр, богатый парк, современный интерактивный музей Оружия, множество ценных памятников, знаменитая Ясная Поляна, Поленово, опять же. Общаясь с коллегами из других областей, я узнаю, что они даже не знают, где жил и творил великий Лев Николаевич.

Мне кажется, дело не в их невежестве, а в отсутствии грамотного, тонкого, ненавязчивого пиара наших родных мест.

Мы не привлекаем туристов в регион, а призываем местных жителей съездить в другие города и страны. Это неправильный подход: многим настолько нравится путешествие, что они оставляют Тульскую область и окончательно переезжают на новое место. Думаю, через 7 лет местные власти научатся бороться с этой проблемой и займутся привлечением туристов в 71 регион.

Тула также будет больше. Не так давно частью города стал Ленинский район, в будущем, я уверен, мы присоединим еще несколько близлежащих территорий. Это, кстати, относится и к России в целом: разве еще несколько лет назад кто-то мог подумать, что Крым вновь станет нашим? А теперь в соцсетях часто натыкаюсь на шуточные посты типа: «Аляска, добро пожаловать домой». Хоть я и отдаю себе отчет в том, что это просто плод чьего-то богатого воображения, но все же в глубине души доверяю пословице «В каждой шутке есть доля правды».

3) А какими вы хотели бы видеть свой город, поселок, регион (область, край, республику), какой вы хотели бы видеть всю нашу страну через семь лет, в 2025 году? Что было бы желательно изменить, чего следовало бы достичь, какой должна стать Россия?

- Большая страна – много проблем, это естественно. И касаются они каждого региона, начну со своего.

Первое, что нужно сделать в Тульской области, - это дороги. Различные популярные сервисы регулярно составляют рейтинги самых раздолбанных дорог в России. Угадайте, кто каждый раз в лидерах? Правильно, мой Тульская область.

Особенный ад – весной, когда снег сходит вместе с асфальтом. То, что образуется на дорогах, нельзя назвать иначе как каменная каша!

Мало того, что выглядит отвратительно, так еще и ездить и ходить невозможно. На проезжей части лежат большие осколки асфальта. Это реально может стать причиной аварии! Надеюсь, подрядные организации будут более ответственно подходить к своим обязанностям.

Хотелось бы больше клубов в городе к 2025 году. Последнее солидное заведение в городе закрылось из-за нерентабельности, осталось лишь несколько маленьких рок-клубов, атмосфера в которых понравится не каждому молодому человеку. Современным кумирам даже некуда приехать с гастролями: концертные площадки в Туле в плачевном состоянии – старые здания, древняя аппаратура, необходимость ремонта буквально написана на стенах. Разве так встречают артистов? Я считаю, ради развития культурной жизни города это нужно менять уже сейчас.

Менять надо и отношение туляков к политике. Почему-то фраза «Путин виноват» все чаще звучит на общественных собраниях, дружеских посиделках и в соцсетях. Виноват в чем? Лично для меня очевидно: мы сами кузнецы своего счастья, и обвинять главу государства в вашей маленькой зарплате и неудовлетворенных амбициях – поведение необремененного интеллектом человека. Но выборы показали: колкие высказывания большинства людей в адрес президента – ни что иное как маска.

В Тульской области за Владимира Путина проголосовало практически 79% населения: это ли не показатель?

Я думаю, требует изменений и внешний облик Тулы. Сейчас даже некоторые центральные улицы города напоминают неблагополучные районы Нью-Йорка: лопнувшая краска на домах, покосившиеся сараи, полуразрушенные строения, блеклые, заклеенные мелкими объявлениями рекламные щиты. Все это «награждает» город чертами провинциальности. Уверен, к 2025 году Тула сможет от них избавиться. Ведь перед нами уже стояла похожая проблема: буквально пять лет назад на улицах повсеместно встречалось много мусора. Не знаю, в чем была причина – в безответственности то ли граждан, то ли управляющих компаний, то ли дворников, то ли контролирующих органов, то ли вообще всех вместе… Но город производил впечатление грязного неухоженного места. Сейчас я наблюдаю совсем иную картину, совместными усилиями эту проблему удалось решить. Надеюсь, облик Тулы со временем претерпит еще более значимые изменения.

Что касается России, то она должна стать более открытой для международных отношений. В первую очередь, в плане туризма. Традиционно топовыми туристическими экскурсионными направлениями считаются Франция, Великобритания, Германия и другие европейские страны, для пляжного отдыха – Турция, Тайланд, Тунис… На наших же побережьях практически не встретишь иноязычную речь, заграничных гостей не привлекают российские пляжи. Уверен, дело не в живописности и воде, а в сервисе, который в нашей стране почему-то до сих пор находится на уровне прошлого столетия.

Сравните четырехзвездочный отель в Сочи и отель того же ранга, допустим, в Пафосе на Кипре. Разница колоссальна!

Она заметна как в качестве и количестве предлагаемых услуг, так и в оформлении, оснащении гостиниц. Очень хочу, чтобы к 2025 году Россия существенно подняла планку сервиса. Как известно, туристов привлекает all inclusive: вот если направить силы на его развитие, можно возвести нашу страну в топ туристических пляжных направлений.

В 2025 году я хочу видеть Россию по-прежнему мощной державой, ориентированной на производство военной техники. Тула, кстати, в этом особенно хороша!