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Туляки выбрали три лучших торговых центра нашего города

Туляки выбрали три лучших торговых центра нашего города

Самым «народным» торговым центром стал «РИО».

С 22 марта по 25 апреля мы проводили на Myslo голосование за самый лучший торговый центр в нашем городе. Каждый пользователь портала мог отдать свой голос за то место, куда он больше всего любит ходить за покупками и развлечениями.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на шестнадцать часов дня 25 апреля:

Всего в голосовании было отдано 30 611 голосов.

Победителем голосования стал ТРЦ «РИО» — он набрал 8363 голоса!

Второе место и 6639 голосов завоевал «Парадиз».

Ну, а третьим лучшим торговым центром, по мнению наших пользователей, стал ТРЦ «Демидовский». Он получил 3359 голосов.

Поздравляем победителей!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание заведения.

 

 

Торговые центры, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Вот полный рейтинг торговых центров Тулы, который создали своими голосами вы - пользователи Myslo:

 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

РИО

8363

Парадиз

6639

Демидовский

3359

Макси

2300

Пролетарский

2150

Гостиный двор

1117

Тройка

 1654

Likerka Loft

 1572

Утюг

 1550
Талисман 1312

 

сегодня, в 15:41 0
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