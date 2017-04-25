Туляки выбрали три лучших торговых центра нашего города
Самым «народным» торговым центром стал «РИО».
С 22 марта по 25 апреля мы проводили на Myslo голосование за самый лучший торговый центр в нашем городе. Каждый пользователь портала мог отдать свой голос за то место, куда он больше всего любит ходить за покупками и развлечениями.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Вот какой итог мы получили на шестнадцать часов дня 25 апреля:
Всего в голосовании было отдано 30 611 голосов.
Победителем голосования стал ТРЦ «РИО» — он набрал 8363 голоса!
Второе место и 6639 голосов завоевал «Парадиз».
Ну, а третьим лучшим торговым центром, по мнению наших пользователей, стал ТРЦ «Демидовский». Он получил 3359 голосов.
Поздравляем победителей!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание заведения.
Торговые центры, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Вот полный рейтинг торговых центров Тулы, который создали своими голосами вы - пользователи Myslo:
|
РИО
|
8363
|
Парадиз
|
6639
|
Демидовский
|
3359
|
Макси
|
2300
|
Пролетарский
|
2150
|
Гостиный двор
|
1117
|
Тройка
|1654
|
Likerka Loft
|1572
|
Утюг
|1550
|Талисман
|1312