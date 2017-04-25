Туляки выбрали три лучших торговых центра нашего города

С 22 марта по 25 апреля мы проводили на Myslo голосование за самый лучший торговый центр в нашем городе. Каждый пользователь портала мог отдать свой голос за то место, куда он больше всего любит ходить за покупками и развлечениями.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на шестнадцать часов дня 25 апреля:

Всего в голосовании было отдано 30 611 голосов.

Победителем голосования стал ТРЦ «РИО» — он набрал 8363 голоса!

Второе место и 6639 голосов завоевал «Парадиз».

Ну, а третьим лучшим торговым центром, по мнению наших пользователей, стал ТРЦ «Демидовский». Он получил 3359 голосов.

Поздравляем победителей!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание заведения.

Торговые центры, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Вот полный рейтинг торговых центров Тулы, который создали своими голосами вы - пользователи Myslo:

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ