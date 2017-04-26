Как проапгрейдить свой компьютер

Ваш старый компьютер тормозит и не решает все нужные задачи? Пришло время его обновить! Какие комплектующие можно заменить, читайте в обзоре Myslo.

Чтобы определить, как можно улучшить компьютер, сначала решите, какие задачи должна выполнять обновленная машина.

Видеокарта

Чаще всего обновить ПК решают заядлые геймеры. Таким, в первую очередь, стоит заменить видеокарту. Они бывают двух типов. Первые подходят для любителей компьютерных игр. Таких в магазинах достаточно много. Выбирать их стоит в зависимости от требований ваших любимых компьютерных игр. Если пока с предпочтениями не определились, советуем обратить внимание на модель видеокарты PALIT GeForce GTX 1060. Это оптимальный вариант для большинства пользователей по приемлемой цене.

Однако если компьютер вы используете не для игр, я для работы с 3D-графикой и чертежами, вам гораздо больше понравятся другие модели, вроде видеокарты DELL Quadro K620.

Эта модель - отличный выбор для ландшафтных дизайнеров и создателей интерьеров. С такой видеокартой компьютер будет справляться с графическими программами куда быстрее. Такого же эффекта можно достичь и, заменив процессор, но это обойдется дороже.

Жесткий диск и SSD

Новый жесткий диск тоже поможет решить проблему с зависанием программ и увеличит скорость компьютера. Их цена варьируется от двух тысяч до 40 тысяч рублей. Если вы решили апгрейдить зависающий компьютер, вряд ли вам подойдет самая простая модель. А вот жесткий диск WD Blue WD3200LPCX вполне придется по вкусу.

Сейчас очень популярны твердотельные накопители (SSD). Их ставят в компьютер в дополнение к жесткому диску или отдельно. В принципе, специалисты не отговаривают от использования только SSD, но в таком случае пользователей ПК ждут некоторые трудности. Дело в том, что если с твердотельным накопителем произойдет какая-то проблема, восстановить с него данные будет почти невозможно. А вот жесткий диск достаточно легко поддается восстановлению.

Отличный вариант - использование сразу и жесткого диска и SSD. Для этих целей хорошо подойдет модель SSD KINGSTON HyperX FURY SHFS37A/240G 240Гб.

Жесткий диск сохранит ваши фотоархивы и важные документы, а SSD обеспечит быструю работу программ без зависаний.

Монитор

Обновление монитора необходимо тем, кто работает с программами, в которых решающее значение играет реакция изображения на клик мышки или нажатие клавиши. В основном, конечно, о покупке монитора опять же задумаются геймеры.

Модель жидкокристаллического монитора ACER Predator XB271HKbmiprz 27 поддерживает геймерскую технологию NVIDIA G-Synk. Монитор с диагональю 27 дюймов, широкоформатной IPS-матрицей разрешением 3840×2160 точек реагирует на клик мышки через 4 мс.

Стильный дизайн этого монитора отлично впишется в любой интерьер, а матовая поверхность защитить от царапин. Это настоящая мечта любого геймера!

Похожая модель LG 34UC79G-B 34, вот только с поддержкой другой геймерской технологии AMD FreeSync.

Этот вариант похож на предыдущий, но несколько бюджетнее, потому что базируется на платформе AMD. Сверхширокоформатный дисплей с изгибом удобен не только для игр, но и как для просмотра видео, так и для работы.

Сетевые хранилища

Сетевые хранилища - отличное решение для хранения семейного фотоархива и важных документов. Современные устройства можно подключить в домашнюю локальную сеть или к маршрутизатору.

Модель NAS Qnap Original TS-431P 4-bay отвечает всем требованиям современных хранилищ, и при этом находится в средней ценовой категории.

Не стоит думать, что сетевые хранилища подходят только тем, кто слишком боится за свой архив. Это еще и отличное решение для пользователей ноутбука, которые не хотят забивать память машины, чтобы избежать зависаний.

Сеть магазинов «Ситилинк» — это один из первых тульских дискаунтеров. Магазины работают напрямую с производителями, поэтому в «Ситилинк» появляются все новинки рынка электроники по ценам ниже, чем у конкурентов.

В дискаунтере постоянно проводятся акции на определенный сегмент товара и действуют промокоды на скидки от 1000 до 12 000 рублей.

Просто подождите, когда будет акция на нужный вам товар, и покупайте электронику по выгодным ценам!

На всю технику, купленную в «Ситилинк» оформляется расширенная гарантия до трех лет. Например, при покупке ПК iRU действует гарантия производителя 3 года, плюс 2 года гарантии покупатели получают от магазина. Подробнее об условиях гарантии на сайте «Ситилинк».

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Тула, ул. Металлургов, 45, корп.6, тел. 8−920−798−04−98 (с 9.00 до 20.00);

Новомосковск, ул. Мира, 11-ж, тел. 8−919−072−52−43 (с 10.00 до 21.00);

Алексин, ул. Тульская, 131, тел. 8−920−798−04−99 (с 9.00 до 20.00).