Человеческий организм: взгляд изнутри

Фото Алексея Пирязева.

Эндоскопия – это не только осмотр внутренних органов с помощью специального устройства. Благодаря ей врачи проводят лапароскопические и эндоскопические операции – гораздо менее травматичные, чем раньше. Владимир Гаврилов, заведующий эндоскопическим отделением ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница, кандидат медицинских наук, поделился с Myslo особенностями этого медицинского направления.

- Владимир Викторович, в чем заключается технология проведения эндоскопического исследования?

- При осмотре и выполнении операции используются специальные приборы – эндоскопы. Они вводятся в определенную полость человеческого организма.

С помощью видеотехники, которой они оснащены, врач может детально изучить тот или иной орган, обнаружить проблему, незаметную при обычном обследовании. То же самое – при проведении операции. Некоторые приборы позволяют увеличить изображение до двух тысяч раз! Всего 20 лет назад о таком можно было только мечтать.

- Почему нельзя обойтись обычным УЗИ? Ведь оно тоже дает информацию о внутренних органов.

- УЗИ – это метод, который позволяет получать и обрабатывать отраженный ультразвуковой сигнал от органов, которые имеют разные плотности. Если же их плотность одинакова, то УЗИ покажет картинку, которая, в общем-то, ни о чем не говорит.

А при эндоскопии мы получаем изображение в естественном свете.

Ведь приборы освещают внутренние органы светом, идентичным солнечному.

В итоге врач видит цветное качественное изображение. С ним, конечно же, работать гораздо эффективнее.

- Какие заболевания можно диагностировать благодаря эндоскопическому исследованию?

- Не солгу, если скажу: почти не осталось заболеваний, которые не подвластны эндоскопическому исследованию. Ведь с помощью эндоскопов можно заглянуть в самые труднодоступные места, вплоть до желудочков головного мозга. В Тульской области эндоскопический метод чаще всего выявляет онкологию, а именно – онкологию желудка.

- Каким образом эндоскопы проникают в организм?

- Эндоскопы проникают в организм как через естественные, так и через искусственные отверстия. Когда есть возможность, врач, конечно, пытается использовать естественные. Но для доступа в брюшную полость или желудочки мозга, например, необходимо сделать небольшие отверстия размером 1-2 см. Это практикуется не только в исследовании, но в лечении заболеваний.

- Какие заболевания лечатся с помощью эндоскопической хирургии?

- С помощью эндоскопов лечатся заболевания желудочно-кишечного тракта (доброкачественные новообразования в желудке, толстой кишке), легких, ЛОР-органов и т.д. Медицина сейчас приходит к тому, что почти не остается заболеваний, которые нельзя прооперировать эндоскопическим методом. Причин тому несколько. Первая – отличная визуализация. Сейчас эндоскопы дополняются ультразвуковыми датчиками, которые позволяют не только детально увидеть орган, но и «прощупать» его. Вторая причина – небольшие отверстия, через которые проводится операция. Они почти не оставляют следов вмешательства, что для большинства пациентов – ощутимое преимущество.

- Может ли человек по собственному желанию пройти эндоскопическое обследование, или нужно ждать назначения лечащего врача?

- Пациент может самостоятельно пройти обследование.

Любой человек старше 40 лет должен делать гастроскопию минимум раз в пять лет, колоноскопию – один раз в два года.

Это необходимо в целях профилактики, даже если у пациента нет жалоб. Надо понимать, что многие заболевания протекают бессимптомно. И выявить их на начальной стадии – уже половина успешного лечения.

- Эндоскопические процедуры довольно неприятны и болезненны. Существуют ли методы обезболивания, например, при той же гастроскопии?

- Да, перед процедурой мы делаем инъекцию или наносим на область проведения процедуры специальный обезболивающий спрей. Это значительно приглушает неприятные ощущения. Делается и наркоз, но только при определенных показаниях (например, если человек перенес серьезные операции на животе). Как правило, такие показания бывают у пациентов нечасто.

- Сколько в среднем длятся диагностические процедуры?

- Гастроскопия длится всего минут пять-семь. Колоноскопия - чуть дольше: минут 15-20. А если говорить об эндоскопических операциях, то они проводятся ровно столько, сколько нужно для поправки здоровья пациента.

- Какие противопоказания существуют для проведения эндоскопических операций?

- Без предварительной консультации лечащего врача и врача-хирурга операция невозможна. Противопоказаний не так много. Чаще всего это тяжелые сердечные и легочные заболевания.

- Бывают ли осложнения после эндоскопических операций?

- К сожалению, хирургия невозможна без осложнений. Но в наших силах свести их к минимуму или вовсе исключить. Для этого все пациенты обязательно проходят дооперационное обследование, которое позволяет объективно оценить состояние их здоровья. И уже исходя из этого, врач выстраивает стратегию лечения.

Одно могу сказать точно: процент осложнения после эндоскопических операций в три раза меньше, чем после традиционных вмешательств.

А что касается осложнений после диагностических процедур… Теоретически они прописаны. Но я работаю уже больше 30 лет и никогда не наблюдал каких-либо осложнений, кроме мелких аллергических реакций. Они, как правило, проходят через несколько часов после процедуры.

- Как правильно готовиться к эндоскопической диагностике? Например, к гастроскопии и колоноскопии.

- Гастроскопия проводится преимущественно утром (хотя теперь допускают и после обеда). С утра человек должен ничего не есть и не пить. Если же гастроскопия назначена на послеобеденное время, пациент может сделать себе легкий завтрак – некрепкий чай и бутерброд с сыром.

Перед колоноскопией требуется более серьезная подготовка, а именно – полное очищение кишечника. Эту процедуру человек проводит в домашних условиях накануне исследования. Обо всем, что необходимо сделать пациенту до колоноскопии, предварительно рассказывает врач. Так что у человека не возникает никаких трудностей при подготовке.

досье Myslo

Владимир Викторович Гаврилов

Родился 12 марта 1961 года в Туле.

Стаж: 31 год.

Окончил Российский медицинский университет им. Пирогова в 1984 году.

Семья: жена, сын (заведующий гинекологическим отделением в Москве), двое внуков, домашний питомец - овчарка.

Любимый фильм: «Доктор» (1993 г).

Любимое блюдо: шашлык.

Хобби: фотография.