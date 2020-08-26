Артём Данин, актёр и режиссёр: Не хочу тратить время на кастинги

Артем Данин: «Мечтаю сыграть в голливудском кино, а в России – открыть сеть школ театрального мастерства». Фото Юлии Леоновой.

Уроженцу Щекино Артему Данину всего 24, а в творческом багаже у него – уже более 25 сыгранных ролей в театре, работы в телепроектах Первого канала, постановки собственных спектаклей.

В 23 года Артем стал художественным руководителем Театрального дома «Старый Арбат», основал Московский театр современной драматургии и школу при нем. Откуда берется время и энергия и почему нет ролей в кино, Артем рассказал «Слободе».

– Артем, профессия актера – мечта многих людей. Как она началась у Вас?

– В детстве у меня не было выбора и сомнений, кем быть. Я всегда знал, что буду артистом. Каждый праздник придумывал сценарии, раздавал роли всем членам семьи, устраивал театральные вечера. Несколько лет занимался в театральной студии в щекинском Доме культуры, а в старших классах поступил в актерский класс Тульского лицея искусств. У меня была цель стать актером, и я к ней шел, так что со стороны родителей даже не было вопроса, куда я пойду учиться. Однозначно – в театральный институт на актерский факультет, и у меня было внутреннее убеждение, что поступлю именно в ГИТИС.

– Поступили сразу?

– Нет, со второй попытки. Не прошел прослушивания в ведущие театральные вузы и поступил в Международный Славянский институт. Для меня важно было сразу начать учиться актерскому мастерству. Через год вспомнил о своей мечте учиться в ГИТИСе и снова пошел на прослушку. Я не знаю, что за силы меня вели, но меня чудесным образом приняли сразу на второй курс, в мастерскую Валерия Гаркалина.

– Сразу нашли работу после окончания вуза?

– Да, торговал вещами в «Заре». В театр меня не взяли, в Москве конкуренция в этой сфере огромна, и я пошел в продавцы, чтобы не просить помощи у родителей. Но проработал там всего месяц, затем устроился на Первый канал в программу «Главный котик страны», постепенно начал вести крупные проекты («Песенка года», «Ходи, Россия» и другие).

– У Вас много театральных ролей, но почти нет работ в кино. Почему?

– Во-первых, я не хочу сниматься абы где, в бесконечных телесериалах. Да, я мечтаю сыграть в кино, но это должен быть голливудский фильм, не меньше. А во-вторых, я не умею ждать, в день у меня должно быть распланировано сто дел. И я не могу и не хочу часами просиживать на кастингах: на них у меня появляется чувство, что я теряю время и торможу свою жизнь.

По этой причине я и поставил свой первый спектакль как режиссер – чтобы не ждать подходящей роли, а создать ее для себя. Так появился спектакль «Теща», с которым мы успешно гастролировали по всей России. Когда таких спектаклей стало несколько, я понял, что репертуар расширяется и можно давать имя тому, что я делаю. Так появился Театр современной драматургии.

– Над каким спектаклем работаете сейчас?

– «Что произошло?». Помните, был такой фильм «Любовь-морковь»? Я подумал, почему бы не поставить его на сцене. Играю в нем одну из главных ролей – мужа, который оказывается в теле своей жены.

– Уже случился тот момент, когда Вы проснулись знаменитым?

– Нет, я пока не знаменит. И меня раздражают люди, которые такими уже проснулись (смеется). Я сначала думал, что это зависть. Но потом понял, что пути у всех разные. У кого-то случается легкий взлет, но «выстрелить» несложно, были бы деньги, а что делать потом? Как удержаться на этом пьедестале? У меня путь медленный. Спектакли не всегда идут хорошо, иногда бывает продано всего 30 билетов, но даже тогда я говорю: «Господи, спасибо, что эти 30 человек пришли, – значит, мы им нужны».

– Вы очень молоды, а уже и основатель театра, и режиссер. Есть ощущение, что многое достигнуто?

– Я себя ощущаю очень взрослым, лет на 60. Наверное, это связано с гиперответственностью: если я за что-то берусь, хочу, чтобы всё было идеально. Я трудоголик, это моя проблема. А еще я должен все время гореть тем, что делаю. И да, есть страх, что однажды я перегорю и не восстановлюсь, но пока все нормально. Отдыхаю в дороге: понял, что мне нужно куда-то уехать, чтобы появились новые силы.

– У многих есть мечта вырваться из провинции и добиться успеха. Какой Вы можете дать им совет?

– Не бояться. Почувствовать крылья. Я в какой-то момент понял, что у меня стерты границы моих возможностей, нет ощущения «потолка». Раньше для меня было потолком играть в театре, а теперь мне его уже мало: я мечтаю сниматься в кино, открыть сеть своих школ театрального мастерства. И я не боюсь вообще ничего.

Досье myslo



Артем Данин

Родился 25 декабря 1995 года в Щекино.

Окончил Тульский лицей искусств, ГИТИС.

Работал в компании «Красный квадрат» Первого канала, вел телепроект «Песенка года» с Ангелиной Вовк, фестиваль Ирины Слуцкой «Ходи, Россия», чемпионат «Абилимпикс», День города Москвы и др.

Режиссерские работы: спектакли «Теща», «Двенадцать месяцев», «Не друзья», «Что произошло?», «Круг», «Новогодние приключения Вани и Тани», «Иные».

Домашние животные: джек-рассел терьер Савелий, кошки Джаз и Сисилия.







