Новая теплица и другие осенние дела на даче

Планируете установить на огороде новую теплицу? Почему это лучше делать сейчас, а не ждать весны, рассказывают специалисты компании «Сад-Тула».

Сентябрь – удобное время для установки теплицы и других важных дел на дачном участке. Вот что мы советуем сделать прямо сейчас:

1. Заказать теплицу

Почему в сентябре? Есть целый ряд причин, по которым осенняя установка теплицы удобнее для огородника:

Осень не так загружена делами, как напряженная посадочная пора весной. Можно спокойно выбрать теплицу, продумать и подготовить для нее место, а после установки

Большая часть урожая уже собрана, и при установке теплицы вы не рискуете повредить ваши грядки и посадки.

Если установить теплицу осенью, вы сможете сразу сделать в ней грядки: перекопать землю, проложить дорожки или установить ограждения для высоких грядок и заполнить их грунтом. Весной, когда земля еще подмерзшая или переувлажненная, сделать это значительно труднее.

В теплице, установленной с осени, почва весной прогреется быстрее, и вы сможете раньше высадить в нее рассаду. Следовательно, вы быстрее сможете использовать теплицу по назначению.

«Сад-Тула» изготавливает теплицы на собственном производстве по технологиям, которые уже прошли проверку временем и опытом тысяч огородников. Каркас теплиц выполняется из прочного стального каркаса (квадратная оцинкованная труба 20х20 мм), дуги устанавливаются с шагом в 0,67-1 м.

Такая конструкция выдерживает большую снеговую и ветровую нагрузку. Теплица накрывается качественным поликарбонатом, на который мы даем гарантию от 10 лет.

Компания «Сад-Тула» производит теплицы различных форм и размеров. Особенно популярны наши теплицы «Стандарт» (размер 3х4, цена 9900 руб.) и «Кремлевская», с каркасом повышенной прочности из двойной стальной дуги, за 13500 руб.

Теплица «Стандарт», 9900 руб.

Теплица «Кремлевская», 13500 руб.

Также в ассортименте есть теплицы каплевидные и прямостенные, мини-теплицы шириной 2 м и увеличенные, шириной 4 м, теплицы из прочного стального профиля 25х25 и 40х20. Найдем оптимальное решение для любого огородника!

Установка наших теплиц довольно проста и занимает не более двух часов. Но если вам нужна помощь в монтаже, вы можете заказать эту услугу в компании «Сад-Тула».

2. Установить автоматику на теплицу

Автоматические системы сами откроют и закроют форточки теплицы в ваше отсутствие. Вам не нужно следить за температурой (устройство срабатывает автоматически по понижении/повышении температуры воздуха), не придется спешить на дачу при резком похолодании, не нужно думать, кто будет открывать/закрывать теплицу во время вашего отпуска.

Автоматический открыватель форточки теплицы, от 1800 руб.

Наш совет: закажите в «Сад-Тула» автоматику вместе с теплицей, и специалисты сразу смонтируют систему и объяснят вам принцип ее работы.

3. Сделать высокие грядки

Это тренд последних сезонов и неотъемлемая часть самых модных и функциональных огородов. Участок с такими грядками выглядит аккуратно, на нем нет грязи даже весной и осенью. Грядки обеспечивают повышенную урожайность, меньшее количество сорняков, их не нужно перекапывать – достаточно только рыхлить.

В сентябре, когда участок уже практически освобожден от посадок, удобно распланировать расположение высоких грядок. И есть время заполнить их питательным грунтом на следующий сезон.

В «Сад-Тула» продаются ограждения для грядок из оцинкованной и полимерной стали.

Грядка из оцинкованной стали, от 1300 руб.

Эти конструкции просто ставятся на землю и заполняются грунтом. Они долговечны (служат 10 лет), их не нужно убирать на зиму, а размеры (от 2 до 6 м в длину) позволяют подобрать подходящие грядки для любого участка.

4. Продумать зоны отдыха

Многие дачники, устав от огородных дел, часто думают: «Всё, больше никаких грядок! Посажу травку, поставлю качели - и отдыхать!» Осенью, когда урожаи уже собраны, ваш участок превращается в чистый лист, на котором вы можете «нарисовать» его планировку на следующий сезон.

Продумайте зоны отдыха и заходите на сайт или приезжайте в магазин «Сад-Тула», чтобы выбрать для вашего участка всё необходимое по доступным ценам. В ассортименте – очень красивые мангалы и тандыры для кулинарных экспериментов, невероятно удобные качели, в том числе подвесные «коконы», беседки и столовые группы, лавочки.

Качели-кокон, от 7700 руб.

Обустройте вашу дачу для приятного отдыха – и вы сможете с удовольствием провести здесь остаток сезона, а весной заняться более важными делами на уже обновленной даче.

И еще одно важное дело для дачника на сентябрь – оформить дисконтную карту «Сад-Тула». При покупке на сумму от 9900 руб. вы получите ее в подарок и уже в следующий раз сможете сэкономить от 3 до 10% при приобретении нужных товаров для вашего участка – теплиц, беседок, качелей, мангалов, систем полива – в магазине «Сад-Тула».

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