Спортивные кружки и школы танцев: куда отдать ребенка?

Тульская региональная федерация традиционного каратэ

Dream Team, детская футбольная школа

Танцевально-спортивный клуб «Звездная линия»

Тульская региональная федерация традиционного каратэ объявляет набор мальчиков и девочек с 5 лет, а также подростков.

Президент Тульской региональной федерации традиционного каратэ Дмитрий Александрович Кобзев — вице-президент Российского союза каратэ-до шотокан казэ ха, обладатель черного пояса, 6 дан шотокан каратэ-до, судья международной категории, руководитель судейской коллегии Всемирной федерации каратэ-до шотокан. Призер чемпионата России. Серебряный призер Кубка мира 2016 года, Париж. Занимается каратэ с 1988 года и по настоящее время. Его ученики — многократные чемпионы мира, Европы и России.

Старшие инструкторы федерации:

Али Азизов (черный пояс, 4 дан). 6-кратный чемпион России, четырехкратный чемпион международных турниров, двукратный чемпион Кубка мира. Занимается каратэ с 1998 года и по настоящее время. С 2009 года – тренер-инструктор по каратэ. Его ученики становились победителями и призерами Кубков и чемпионатов России.

(черный пояс, 4 дан). 6-кратный чемпион России, четырехкратный чемпион международных турниров, двукратный чемпион Кубка мира. Занимается каратэ с 1998 года и по настоящее время. С 2009 года – тренер-инструктор по каратэ. Его ученики становились победителями и призерами Кубков и чемпионатов России. Айк Манян (черный пояс, 1 дан). Многократный победитель и призер областных соревнований, призер общероссийских соревнований. Занимается каратэ с 2000 года и по настоящее время. С 2015 года – тренер-инструктор по каратэ. Его ученики — победители и призеры областных соревнований.

(черный пояс, 1 дан). Многократный победитель и призер областных соревнований, призер общероссийских соревнований. Занимается каратэ с 2000 года и по настоящее время. С 2015 года – тренер-инструктор по каратэ. Его ученики — победители и призеры областных соревнований. И. Садовников (черный пояс, 7 дан),

(черный пояс, 7 дан), А. Боутбул (черный пояс, 9 дан),

(черный пояс, 9 дан), Илья Йорга (черный пояс, 10 дан).

В программе занятий:

Изучение одной из самых эффективных боевых систем единоборств — каратэ.

Общее физическое развитие (силовая подготовка, растяжка, упражнения на гибкость, скорость, выносливость).

Участие в соревнованиях различного уровня (городских, областных, общероссийских, международных).

Психологическая подготовка.

Сдача квалификационных экзаменов.

Открытые тренировки.

Учебные сборы на побережье Черного моря (Абхазия).

Среди воспитанников федерации есть члены сборной России, многократные победители первенств и чемпионатов России по каратэ, призеры и победители Кубков мира по каратэ-до шотокан во Франции (2008 г.), в Мексике (2010 г.), в Москве (2012 г.), на Кубе (2014 г.).

Ребенок готов заниматься в группе каратэ с 5-6-летнего возраста. Именно к пяти годам он может иметь начальные понятия о дисциплине, работе в коллективе, терпении и выдержке.

Каратэ для детей является отличной системой психофизической подготовки, направляет в нужное русло избыточную детскую энергию: они занимаются гимнастикой, растяжкой, развивают память и внимательность, тренируют реакцию и координацию, учатся уважать старших, преодолевают собственную лень, адаптируются к разновозрастному коллективу.

Ребята будут защищены от вредного влияния улицы и безделья, станут меньше времени проводить за компьютером и больше общаться со сверстниками.

В результате дети смогут постоять за себя, станут сильнее, организованнее, увереннее, при этом будут лояльнее относиться к слабым и побежденным. Каратэ — хорошая подготовка ребенка к жизни.

Адреса проведения занятий:

Тренер-преподаватель Дмитрий Александрович Кобзев

Тел. 8 (920) 272-15-66 .

Тула, ул. Сойфера, 8 (МБОУ «ЦО №23»), вт., чт., сб. с 17.00 до 19.00.

Щекино, ул. Л. Толстого, 49 (лицей №1), пн., ср., пт. с 18.00 до 20.00.



Тренер-преподаватель Али Магомедович Азизов

Тел. 8 (919) 074-44-44 .

Тула, ул. Кауля, 9 (МБОУ «ЦО №19»), пн., ср., пт. с 19.00 до 21.00.

Тула, ул. Болдина, 100 (МБОУ «ЦО №34») вт., чт., сб. с 17.00 до 19.00.

Тренер-преподаватель Айк Гагикович Манян

Тел.: 8 (910) 700-78-57 , 8 (950) 917-71-72 .

Ленинский р-н, пос. Плеханово, ул. Ленина, 45 (МБОУ «ЦО №28»), пн., ср. пт. с 19.00 до 21.00.

karate-tula.ru

Детская футбольная школа Dream Team занимается обучением игре в футбол и общим физическим развитием детей с 3-х лет.

Важнейшие качества настоящего спортсмена – любовь к спорту, привычка заниматься спортом на регулярной основе. Даже с самыми юными учениками тренерский состав футбольной школы Dream Team не только играет, но и прививает им спортивный дух и любовь к регулярным занятиям и соревнованиям.

Тренировки проходят в адаптированной под возраст форме, которая интересна и увлекательна для ребят с самого первого занятия. В методику для каждой возрастной группы включен комплекс упражнений, направленный на укрепление иммунитета ребенка, повышение его выносливости и выработку понятия «командный дух».

Независимо от природных данных и выбора дальнейшего будущего каждому ребенку пойдет исключительно на пользу позаниматься командным видом спорта, настолько любимым в нашей стране и во всем мире. Футбол – это отличная общая физическая подготовка, закалка характера, повышение уверенности в себе и интеллектуальное развитие.

Преимущества детской футбольной школы Dream Team:

доступная цена абонементов;

четко выстроенная система учета занятий, а также предоставление скидок и бонусов отдельным категориям семей;

современный и полный комплект инвентаря для всех возрастов и уровней;

тренировки проводят профессионалы в своем деле, имеющие также и педагогическое образование;

удобный график, который вы можете выбрать для вас и вашего ребенка;

интерактивные занятия, увлекающие малышей с самой первой тренировки;

основа наших тренировок – укрепление иммунитета каждого ребенка;

участие наших учеников в городских и региональных турнирах среди различных детских футбольных команд.

«Dream Team: мы подарим вашим детям счастливое детство!»

Занятия проходят по следующим адресам:

Тула, ул. М. Горького, 41/2 (спортзал 2-го учебного корпуса),

Тула, ул. Гармонная, 37 (ЦО №21),

Тула, ул. Каракозова, 71 (ДЦ «Витамин»),

Тула, ул. Кауля, 9 корп.4 (ЦО №19),

Тула, ул. Бундурина, 56 (ТОЦО),

Тула, ул. Кутузова, 112 (ЦО №18),

Тула, пос. Менделеевский, ул. Ленина, 11 (ЦО №14),

Тула, ул. Чмутова, 1-в (колледж ПТС),

Щекино, ул. Гагарина, 11 (ФОК «Газпром детям»),

пос. Барсуки, ул. Ленина, 12 (спортзал напротив школы-интерната),

пос. Ленинский, ул. Механизаторов, 10-в (ФОК «Газпром детям»),

пос. Рождественский, ул. Московская 18 (ЦО №49),

пос. Рассвет, д.44 (ЦО №52),

Венёв, ул. Бундурина, 13 (Венёвский ЦО №1).

Запись на занятия по телефону 8 (953) 971-90-60.

Сайт

ТСК «Звездная линия» почти 10 лет занимается подготовкой чемпионов по бальным танцам. Его воспитанники – многократные победители первенств России, кубка Гран-при, неоднократные победители и призеры открытых чемпионатов Италии, Испании, Германии, Эстонии, Болгарии, Грузии, ОАЭ и Китая. Недаром этот танцевально-спортивный клуб называют школой чемпионов.



Алексей Кабиров.

Руководители «Звездной линии» Алексей Тимурович Кабиров и Алина Александровна Кабирова, пройдя путь от танцора до тренера, не понаслышке знают, как важно не ошибиться с выбором наставника. Танец для них – не просто любимое хобби, а стиль жизни. Год за годом, с 2010-го, они, начиная с азов, готовят юных спортсменов к первым профессиональным турнирам.



Алина Кабирова.

– Спортивно-бальные танцы формируют лидерские качества у ребенка. Благодаря профессиональной и сплоченной команде тренеров дети могут добиться большого успеха в спортивной карьере. Спортсмен, его родители и тренер – главная составляющая для покорения вершин, – уверена Алина Кабирова.

Открытый чемпионат Тульской области. Все воспитанники «Звездной линии» стояли на пьедестале во всех возрастных категориях.

Клуб «Звездная линия» приглашает на занятия по направлениям:

спортивно-бальные танцы (европейская и латиноамериканская программы), с 3-х лет;

классический танец, с 3-х лет;

современные танцы;

Baby Dance, 2,5 – 3,5 года;

Pro-Am (профессионал-любитель);

общая физическая подготовка;

гимнастика.

Победы воспитанников клуба в 2019/20 гг.

Первенства и чемпионаты России по танцевальному спорту, 2019 г.

Второй блок ПФТСАРР-2019. Казань

Байкалов Степан и Шингалеева Елизавета, категория Д-2, La – золото.

Наумов Макар и Кузнецова Серафима в категории Д-1 La – серебро, ST – бронза. Сильнейший состав финала в этой категории, более чем достойные соперники. И наши спортсмены, как всегда, на высоте!

Ларин Степан и Егорова Екатерина, категория Д-1, La – полуфинал, S – 6 место.

Сочи (SOCHI OPEN CUP 2019 ПФТСАРР).

Байкалов Степан и Шингалеева Елизавета – золото в категории Д-2 двоеборье. Это второе золото ребят на первенстве России в этом году, и теперь ребята восьмикратные чемпионы России!

Байкалов Степан и Шингалеева Елизавета.

Италия (ХХХI I.O.C Alassio International Competition).

Харин Даниил и Тихонова Екатерина – золото. Этот турнир был дебютным для ребят в новой паре, и сразу высокий результат!

Ширинкин Артемий и Симоненко Александра в категории Д1 – золото.

Ким Артемий и Корнева Александра LA Ю2+1 – золото, LA, ST Ю1 – золото.

Германия (GOC-German Open Championships 2019 in Stuttgart).

Наумов Макар и Кузнецова Серафима. Двукратные чемпионы в категории Д 1, La – золото, двоеборье – золото. В серьезной борьбе с самыми сильными соперниками со всего мира наши дети одержали безоговорочную победу в двух номинациях!

Байкалов Степан и Шингалеева Елизавета. Двоеборье – бронза, La – серебро, SТ – 5 место. Страсти кипели на паркете! Самые сильные пары со всего мира мечтали стоять на пьедестале, и именно наши воспитанники смогли достойно защитить честь России!

Кузнецова Серафима и Наумов Макар.

Китай (Sichuan United Sport Association&Chengdu Dancesport Association).

Федерация Китая по танцевальному спорту пригласила ребят принять участие в открытом чемпионате страны.

– Именно наш клуб, наши спортсмены отправились в Китай защищать честь России и взошли на верхние ступени пьедестала во всех заявленных категориях! Детей и тренеров радушно встретили и разместили, показали местные достопримечательности. Все расходы на себя взяла встречающая сторона. Мы, конечно, не могли остаться без подарка: устроили показательный номер в русских народных костюмах, который совместил в себе элементы русских народных и бальных танцев. Публика была в восторге и аплодировала стоя! А еще наши тренеры щедро делились опытом воспитания чемпионов и провели серию мастер-классов и индивидуальных занятий с китайскими спортсменами, – говорит Алина Кабирова.

Тренерский состав ТСК «Звездная линия»

Алина Кабирова, главный тренер, финалистка чемпионата России по 10 танцам в категории «Взрослые», победитель открытого чемпионата России, чемпионка мира в составе сборной России в номинации «Фристайл» (GOC – открытый чемпионат Германии), призер ряда международных соревнований.

Алексей Кабиров, главный тренер, бронзовый призер чемпионата мира в категории «Молодежь», серебряный призер чемпионата России, финалист чемпионата России среди профессионалов, финалист чемпионата Европы среди профессионалов, победитель и призер ряда международных соревнований.

Екатерина Табачкова, многократный призер чемпионата России в категориях «Юниоры 2», «Молодежь», победитель открытого чемпионата России, многократная финалистка GOC – открытого чемпионата Германии, призер ряда международных соревнований.

Никита Табачков, многократный призер чемпионата России в категориях «Юниоры 2», «Молодежь», победитель открытого чемпионата России, многократный финалист GOC – открытого чемпионата Германии, призер ряда международных соревнований.

Екатерина Угнивенко, тренер по художественной гимнастике, ОФП, стретчинг, мастер спорта РФ по художественной гимнастике, серебряный призер первенства России в командном зачете, серебряный призер соревнований ЦФО, член сборной команды России (5 лет), победительница первенства Министерства образования РФ среди школьников, участница чемпионатов России, Кубка России, неоднократная победительница турниров вузов России.

Анастасия Алехина, тренер по спортивно-бальным танцам. Мастер спорта РФ, семикратная чемпионка Тульской области, финалистка открытого первенства России, победитель, призер и финалистка ряда международных соревнований России и Европы, действующая спортсменка ТСК «Звездная линия».

Ольга Владимировна Митичкина, тренер по спортивной гимнастике и ОФП, мастер спорта СССР по художественной гимнастике, многократная чемпионка Тульской области по художественной гимнастике в индивидуальном зачете, неоднократный призер чемпионатов СССР, ныне – тренер ДЮШ олимпийского резерва г. Тулы по спортивной гимнастике.

Кристина Николаева, хореограф-балетмейстер, преподаватель по пластике и актерскому мастерству, постановщик шоу-программ, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Артистка балета Тульской областной филармонии им. Михайловского.

Игорь Панков, тренер по спортивно-бальным танцам. Призер чемпионата СССР по спортивно-бальным танцам, мастер спорта России, десятикратный чемпион Тульской области, неоднократный призер первенств и чемпионатов России.

Роман Тормашев, тренер по спортивно-бальным танцам, мастер спорта РФ, семикратный чемпион Тульской области, финалист открытого первенства России, победитель, призер и финалист ряда международных соревнований России и Европы, действующий спортсмен ТСК «Звездная линия».

К сожалению, коронавирус внес в спортивную жизнь 2020 года свои коррективы. Но несмотря на эту ситуацию, воспитанники «Звездной линии» уже поучаствовали в нескольких соревнованиях, смогли ярко проявить себя и показать достойные результаты: выиграли кубок мира, первенство России и стали финалистами и призерами ряда международных турниров.

Сейчас же спорт приходит в норму, соревнования возобновляются. Турниры проходят с учетом требований Роспотребнадзора.

Интересную и насыщенную событиями жизнь ТСК «Звездная линия», новости, праздники, достижения вы можете увидеть в Instagram @starline_danceclub.

«Звездная линия» – школа чемпионов: умеем сами — научим вас!

Первые два занятия бесплатно!

Адреса:

Красноармейский пр., 7, 2-й эт.

Тел.: 8 (953) 960-32-82, 8 (920) 747-76-44, 8 (980) 727-33-88.

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