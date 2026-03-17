Загородная жизнь с детьми: это как?

Мы задали этот вопрос тем, кто вместе с семьей живет в небольших населенных пунктах и знает об этом всё: они – старосты своих сел и деревень.

Фото из архива героев материала.

Илья Генрих, староста села Камынино Плавского района, воспитывает троих детей:

Я всю жизнь прожил в селе Камынино, а моя жена из Плавска. Сначала мы решили попробовать жить в городе, но поняли: это не наш вариант. Оказаться в квартире после природных просторов и частного дома – удовольствие не из приятных. В многоэтажках соседи, никакого уединения, в загородном доме – отдельный не только дом, но и территория. Так что мы решили перебраться в село, тем более что детям здесь точно веселее.

Старшему сыну сейчас 18 лет, дочкам – 13 и 10 лет. С получением образования проблем никогда не было. В селе есть детский сад и школа, в которой обучают до 9-го класса. Старшеклассников автобус возит на занятия в соседнее село. Никакого дискомфорта по этому поводу мы не испытываем. Даже напротив: у сельской школы есть плюсы.

Здесь не затеряешься в толпе, ребят в классе мало, все отвечают почти каждый день. Хочешь не хочешь, нужно делать домашнее задание, всё учить, так что школьную программу точно освоишь хорошо.

С транспортной доступностью здесь тоже все хорошо. Мы с женой работаем в городе. Туда легко и быстро можно добраться на автобусе или машине, а все остальное у нас в родном Камынино. Едем до работы или «городских» дел всего несколько минут, в городах такое расстояние считается ближайшим пригородом.

Современное село – это совсем не то, что было раньше. Сейчас вокруг много возможностей для развития, важно научиться ими пользоваться.

Собственно, для этого я и стал старостой села. Раньше стадионом у нас назывался кусок земли с забором, а сейчас мы выиграли в конкурсе инициативных проектов сельских старост, и нам установили современную многофункциональную площадку для игровых видов спорта. Также в 2025 году был построен и открылся модульный Дом культуры.

Благодаря различным конкурсам и государственной поддержке у нас появилась детская площадка, проведена реконструкция водопровода, была отремонтировала дорога. Совсем скоро установят пластиковые окна в детском саду и благоустроят площадь в центре села.

У нас нескучно. У нас проводят субботники у памятника погибшим воинам в годы ВОВ, организовывают праздники, например День соседей и «Лето во дворах».

Останавливаться на достигнутом не собираемся. У жителей нашего села большие планы. Мы, например, хотим, чтобы у нас появилась хоккейная площадка. И надеемся, что и эта мечта сбудется.

Сейчас, если село живое, если в нем живут активные жители, в нем можно создать городской комфорт. А вот природу, большие территории и свежий воздух, которые есть в селах, ничем в городе не заменишь. Да и большой дом здесь построить гораздо доступнее, что важно для молодых семей с детьми.

Евгения Перекатова, староста деревни Самохваловки Щекинского района:

Участок в Самохваловке мы получили как многодетная семья. У меня четверо детей. Старшему сыну – 25 лет, он тоже уже многодетный папа. Сыну Ярославу 12 лет, Владу – 11, Мирославе – 9. Мы жили на съемной квартире в Щекино, а тут появилось целых 12 соток!

Мы использовали все возможности: получили сертификат на улучшение жилищных условий для молодой семьи, вложили материнский капитал, взяли ипотеку и построили дом.

Загородная жизнь для большой семьи – это счастье. Таким просторным жильем в городе обзавестись почти невозможно, а тут еще и свежий воздух, и неограниченные просторы для развлечений на улице. К тому же соседи не ругаются, что дети шумят, в большой семье это тоже немаловажно.

В деревне много участков выдали многодетным семьям, так что детей разных возрастов здесь много. Конечно, за радужной картинкой есть и свои сложности.

Дело в том, что переехали мы почти в чистое поле. Участки поделили, коммуникации не построили, инфраструктуры тоже не было. Я решила, что нужно брать инициативу в свои руки, и стала старостой деревни. Три года своей жизни потратила на то, чтобы сделать Самохваловку комфортной, но и результатов мы добились колоссальных.

У нас появилась спортивная и детская площадка, видеонаблюдение; отремонтированы многие дороги, организован центральный подвоз школьников.

Помимо этого, решились коммунальные проблемы: дома подключили к водоснабжению, прошла газификация, появились контейнеры для сбора ТКО. Мы добились того, чтобы очистили питьевой колодец, запустили городской транспорт и провели высокоскоростной интернет. Самохваловка зажила! Теперь здесь появляется все больше семей.

Мы пытаемся сделать так, чтобы у нас появился еще модульный клуб и небольшой магазин.

Дом за городом – большая радость для большой семьи. И создать все условия для жизни можно даже в чистом поле, главное – инициатива жителей.

Быть старостой – дело энергетически и финансово затратное. Организовать праздники, купить угощения для детей, проводить вечера за презентациями для проектов, покупать бумагу и оплачивать постоянные звонки по сотовой связи – на все требуются деньги. У многодетных семей бюджет ограничен.

Мы очень рады поддержке государства в развитии небольших населенных пунктов, но хотелось бы, чтобы выделялось финансирование и тем, кто стоит во главе инициатив. Тогда все больше людей смогут посвятить этому время, а села и деревни станут комфортнее, и в них потянется еще больше семей с детьми.