Закрытие ипотеки, миллион и соцработник: как поддерживают многодетных в регионе

Название проекта «Тульская область – территория семейного счастья» за пару недель стало узнаваемым в регионе. О том, что он включает в себя, – в материале Myslo.

Во время Послания жителям 26 февраля губернатор Дмитрий Миляев дал старт одноименному проекту. Это означает, что одним из приоритетных направлений развития региона стала задача обеспечить максимально комфортные условия для создания семьи и рождения детей.

– Сделать Тульскую область территорией семейного счастья, местом, где хочется жить, создавать семьи и растить детей, строить дом и работать, – вот наша главная задача. Если хотите – наша миссия!

Наши жители должны быть уверены в том, что мы поддер­жим их на любом этапе жизненного пути. Это не про цифры и показатели, это про заботу, защиту и опору.

Как отметил наш Президент, поддержка и защита семьи, сохранение традиционных семейных ценностей – это основа государственной политики России. Любящая, полноценная семья – залог дальнейшего развития и процветания нашей многонациональной страны, – сказал Дмитрий Миляев.

В Тульской области поддер­жке семьи всегда уделяли много внимания, и поставленная губернатором задача только усилила эту тенденцию.

Татьяна Абросимова, министр социальной защиты Тульской области:

– Послание губернатора задало нам чёткий ориентир: Тульская область – территория семейного счастья. Это не просто слова, а ежедневная работа, выстроенная вокруг человека на всём его жизненном пути.

У нас действует более 50 мер поддержки семей с детьми, и в прошлом году ими воспользовалось свыше 67 тысяч семей. Мы заботимся о семьях наших защитников, помогаем будущим мамам, студенческим и многодетным семьям. Отдель­ное направление – поддержка семей, где растут дети с инвалидностью: важно, чтобы они чувствовали нашу заботу и не оставались один на один со своими проблемами.

И конечно, территория семейного счастья невозможна без внимания к старшему поколению. Программа «Активное долголетие» объединяет уже более 160 тысяч человек, помогая им оставаться бодрыми, активными и нужными.

Наша общая задача – чтобы любая поддержка приходила быстро, без бюрократии, по-человечески. Именно такую цель поставил перед нами губернатор, и мы выполняем её каждый день.

Послание к жителям губернатор Дмитрий Миляев выстроил вокруг ключевого принципа: все решения власти должны быть ощутимы в повседневной жизни людей. Так что речь идет о реальных решениях.

В числе ключевых решений:

Продление выплаты 1 млн рублей молодым мамам при рождении второго ребенка до 25 лет и третьего ребенка – до 28 лет.

Введение новой меры – «студенческого материнского капитала» с прогрессивным размером в зависимости от количества детей.

Сохранение действующего пакета мер поддержки семей с детьми.

Расширение направлений использования регионального материнского капитала.

В рамках нацпроекта «Семья» в регионе предоставляется выплата на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту. Меру поддер­жки могут получить семьи, в которых с 1 января 2025 года родился третий или последующий ребенок. Сумма выплаты составит 550 тысяч рублей. Дополнительную региональную выплату семья может получить при условии, если ранее она получила федеральную меру 450 тысяч рублей.

Денежные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае если такая задолженность меньше установленной суммы, оставшиеся сред­ства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Как же работает проект в действительности? Об этом никто не скажет лучше, чем многодетные мамы региона.

Гюлшен Гадирли – мама троих детей. Отец семейства сейчас защищает страну на СВО. Семья воспользовалась целым рядом мер поддержки: получила 550 тысяч рублей на погашение ипотеки и взяла напрокат предметы для новорожденного.

– Мы с супругом познакомились в 2014 году. В 2015-м сыграли свадьбу, а в декабре родилась дочка. Еще почти через два года у нас появился сын. На третьего ребенка никак не могли решиться. Муж был предпринимателем, помогал волонтерам, а после начала СВО и сам подписал контракт. Я понимала, что ему это необходимо, поэтому поддержала.

В итоге третий малыш у нас появился спустя девять лет после рождения сына. Тогда я узнала, что такое быть многодетной мамой.

Дети – смысл моей жизни, мотивация и опора, особенно сейчас, когда муж отдает долг Родине.

Немаловажно, что нам помогает государство. Масштабы помощи глобальные. Нам помогают закрыть жилищный вопрос, поддерживают молодых мам. Это очень важно, особенно для тех, кто никак не может решиться на ребенка. Если вы стоите перед выбором, знайте: вы не останетесь одни.

Еще один пример дружной многодетной семьи – семья Сударевых. У них четверо детей, трое из которых несовершеннолетние.

Ирина Сударева:

– Мы с мужем знакомы со школы. Он – моя первая любовь. Встречались, пока учились, а потом наши пути разошлись. Встретились несколько лет спустя и решили создать семью, как в фильмах. Мы хотели двоих детей, но в итоге стали многодетными. И своему решению рады.

Муж военный, он на СВО с самого начала. Когда я узнала, что у нас родится наша младшенькая Варвара, была в шоке. Родственники тоже переживали, как мы с этим справимся. Всё получилось проще, чем мы ожидали. Секрет прост: у нас в семье все поддерживают друг друга. Старшая дочь – моя главная помощница, а сын так отлично ладит с младшей дочерью, что тоже с удовольствием приглядывает за ней. Я счастлива, что родила дочь. Она – частичка моего любимого человека и наша большая радость.

Мне есть с чем сравнить, и я в восторге от того, как сейчас государство помогает молодым семьям. Мы жили в двухкомнатной квартире. Дочка уже была подростком, к ней в комнату подселить никого было нельзя. И мы впятером ютились в одной комнате.

Меры поддержки помогли нам расшириться.

Мы вложили материнские капиталы, воспользовались программой господдержки, добавили собст­венные средства и купили соседнюю квартиру.

Объединили жилую площадь, и теперь у каждого есть своя собственная комната. Кроме того, мы получили земельный участок в тульском коттеджном поселке. И возможно, построим там дом или дачу.

Есть финансовая поддержка: ежемесячные выплаты, выплаты к праздникам. Но самым ценным я назову другое. Мы как многодетная семья имеем право на социального работника. Это неоценимая помощь для мамы! Каждую пятницу к нам приходит такая работница, и у меня появляется четыре часа на домашние хлопоты. Это позволяет мне разгрузить выходные и провести больше времени с детьми. Так классно, что о нас заботятся! Уверена, это важно для любой мамы.