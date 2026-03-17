Молодым семьям в Тульской области компенсируют аренду жилья

Эта мера поддержки позволяет родителям с детьми жить отдельно и в комфортных условиях. Рассказываем подробности.

Маленькая София в семье Артемовых родилась семь месяцев назад. Папа защищает Родину на СВО, а маме Екатерине с дочкой приходилось ютиться в квартире с родителями. Сейчас они снимают комфортную квартиру в новом микрорайоне со стильным ремонтом. Облегчить финансовую нагрузку на семью помогает государство.

Екатерина Артемова:

– В съемной квартире на ул. Пряничной в Туле мы живем с января 2026 года. Когда мы узнали о том, что молодой семье могут компенсировать часть оплаты за съемное жилье, сразу решили воспользоваться такой возможностью.

Квартиру мы нашли за пару недель. Собственник квартиры сдает ее официально, платит налоги, поэтому с тем, чтобы дать нам согласие, проблем не возникло. Мы в восторге от жилья! В квартире две комнаты, стильный ремонт, дом находится в новом районе, рядом нет заводов, только свежий воздух и простор.

К тому же недалеко у нас дача, летом будет удобно выбираться туда. С маленьким ребенком все эти плюсы становятся еще более весомыми.

Что важно, оформить выплату было легко. О ней мы узнали на «Госуслугах», то есть государство само предложило нам ей воспользоваться. Там был весь перечень документов и условия получения. Документы мы тоже отправили через «Госуслуги», затем предоставили оригиналы, и уже через 3-4 дня пособие оформили. Мы получаем выплаты каждый месяц без проблем. Это хорошая поддержка для семьи.

Семья Артемовых – не единственные, кто улучшил жилищные условия с помощью выплат. Правом на получение компенсации за аренду жилья в Тульской области воспользовались уже 72 молодые семьи с ребенком. В том числе – 21 семья в 2026 году.

Кому положена выплата?

Региональная мера поддержки называется «Предоставление молодым семьям ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения». Её ввели в 2025 году в рамках нацпроекта «Семья».

Воспользоваться компенсацией могут семьи, воспитывающие ребенка до трех лет и состоящие в официальном браке, а также матери, оставшиеся с ребенком на руках. При этом родители должны быть не старше 35 лет.

Важное условие: в собственности у молодой семьи не должно быть недвижимости в городе, в котором жилье планируют арендовать.

Размер компенсации зависит от того, сколько детей в семье:

при рождении первого ребёнка – 50% от стоимости аренды, но не более 15 тысяч рублей;

при рождении второго и последующих детей – 75% от стоимости аренды, но не более 30 тысяч рублей.

При этом право на выбор квартиры полностью остается за семьей. Они могут выбрать район, количество комнат и жилье любой стоимости. Размер выплаты останется прежним.

Подать заявление на выплату можно через портал «госуслуг», в МФЦ или отделениях соцзащиты. К заявлению необходимо приложить договор найма жилого помещения, заключенного с собственником. Если договор найма заключен на срок более 1 года, его необходимо зарегистрировать в Росреестре.

Все меры поддержки семей с детьми – на сайте семья71.рф.

Получить консультацию о назначении и порядке выплат можно по телефону горячей линии семейного МФЦ «Мой семейный центр» – 129.