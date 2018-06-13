Тульский юрист Мария Чапайкина: О пандусах, аэропорте и подземных переходах

Напомним, Myslo присоединился к глобальному проекту «Идеальная Россия? Представь!». В течение месяца мы опубликуем 10 интервью туляков — ответов на три вопроса о будущем. Знакомьтесь, наш четвертый респондент — юрист Мария Чапайкина.

1. Представьте свое личное будущее через 7 лет. Каким Вы его видите в 2025 году?

Мы с семьей переехали в Тулу из Казани несколько лет назад. Сюда по работе перевели моего мужа Артема. Думаю, через 7 лет мы также будем жить здесь, город довольно большой и при этом спокойный. Нашей дочке Сонечке 5 лет, в 2025 году она будет учиться в средней школе, а я буду всячески ей помогать. В этом году мы отдадим дочку в первый класс, у меня появится больше времени, и я смогу устроиться на работу по своей специальности (юрист). В 2025 году я вижу себя любимой женой, счастливой мамой и успешной женщиной.

2. Как Вы думаете, что будет с Вашим городом (селом), областью, краем, республикой, что будет со страной в целом через 7 лет, в 2025 году? Какие главные изменения скорее всего произойдут там, где Вы живете, и во всей России?

Через 7 лет Тула станет еще более привлекательным городом. В ней появится больше парков, скверов, музеев, кафе, ресторанов. В городе больше не будет нецензурных надписей на стенах заборов: мы наконец-то распрощаемся с этой традицией 2000-х. Думаю, в Туле продолжится развитие медицины: наши врачи регулярно проходят стажировки в ведущих клиниках страны.

Если говорить о России в целом, то, думаю, к 2025 году изобретут лекарство от рака и других опасных для жизни заболеваний. А если нет, я надеюсь, что появится хотя бы новый, совершенный, безболезненный способ диагностики злокачественных новообразований, который поможет выявлять и приступать к лечению заболеваний даже на запущенной стадии.

Изменения произойдут и в перинатальных центрах. Мои подруги жаловались на грубое обращение персонала тульских роддомов к молодым мамочкам.

Также, я знаю, многие были недовольны отсутствием современных способов деторождения в нашем городе: я говорю о вертикальных родах, родах в воде и т.д.

Жаловались и на условия в роддомах региона. Эту ситуацию уже начали исправлять. Сейчас строится новый корпус Тульского областного перинатального центра. Там нам обещают новый ремонт, просторные палаты, возможность партнерских родов…. В общем, будет круто! Возможно, мы с мужем задумаемся о рождении второго ребенка.

Через 7 лет в Туле обновят парк общественного транспорта и, наконец, уберут с дорог эти полуразваленные «ПАЗики». В них чертовски неудобно, да и они совсем ненадежны – ломаются постоянно! Думаю, в городе также увеличат количество маршрутов: добираться из одной точки в другую станет намного проще. Сейчас с этим всё печально. От Рогожинского парка, например, ходит только один маршрут, и он далеко не всем подходит. На проспект Ленина, например, я оттуда не уеду.

3. А какими Вы хотели бы видеть свой город, поселок, регион (область, край, республику), какой Вы хотели бы видеть всю нашу страну через 7 лет, в 2025 году? Что было бы желательно изменить, чего следовало бы достичь, какой должна стать Россия?

Аэропорт. Когда я переехала в Тулу, первым делом обратила внимание на отсутствие здесь аэропорта. В области проживают свыше 1,5 миллиона человек. У желающих отправиться в путешествие два варианта – либо московские аэропорты (а туда ехать не меньше трех часов), либо новый калужский (он хорош, находится не так далеко, но из него можно улететь далеко не во все города). Я надеюсь, к 2025 году в Туле появится полноценный аэропорт. Тогда я смогу летать в Казань гораздо чаще.

Дороги. В Туле они реально ужасные – словно после бомбежки. Хочу, чтобы через 7 лет эту проблему, наконец, решили.

Парковки. В центре города с этим напряженка: я даже согласна платить за парковку, главное, чтобы было, где встать. Я вожу Соню на детские курсы на проспект Ленина. Там сплошь знаки «Остановка запрещена». Приходится оставлять машину на платной парковке около Кремля и пешком, вместе с ребенком, идти до нужного места. И если летом прогуляться даже приятно, то зимой холодно. Хотелось бы, чтобы к 2025 году в центре Тулы появилось больше парковочных мест.

Экологическая обстановка. Также надеюсь на улучшение экологической обстановки в нашем районе. Мне есть, с чем сравнивать: мои друзья живут в Таганроге – одном из самых чистых городов нашей страны. Когда туда приезжаешь, даже дышится легче! В Туле, к сожалению, – совсем другое. Надеюсь, на вопрос установки как можно большего количества урн на улицах мы сможем повлиять. Ведь это самая, что ни на есть, базовая работа по улучшению города. Может быть, звучит банально, но мусорные баки в городе – то, что делает климат в районе не только в плане экологии, но и общества.

Условия для незащищенных групп населения. Сейчас Тула выглядит достойно: в центре города много различных деловых и торговых центров, госучреждений, музеев, культурных площадок. Но всем этим привлекательным зданиям не хватает ориентированности на простых жителей, в частности – социально-незащищенной группы населения (дети, пенсионеры, инвалиды).

Для людей с ограниченными возможностями должны быть предусмотрены удобства не только в ТЦ, но и на дорогах, в переходах, во дворах домов.

В большинстве тульских школ до сих пор нет пандусов. Из-за этого особенные детишки учатся не вместе со сверстниками, а на дому. Мы должны обратить на это внимание и ликвидировать проблему.

Досуг. Хочу, чтобы в Туле появилось больше мест для интересного проведения досуга – бассейнов, теннисных кортов, скалодромов, квестов, тиров, трогательных зоопарков, боулингов, бильярдных, караоке-клубов, танцевальных площадок. Почему-то в последнее время такие заведения города имеют тенденцию закрываться.

Подземные переходы. Еще одно пожелание касается состояния подземных переходов. В Туле они сильно износились. Проходить по ним страшно: ощущение, будто тебе на голову вот-вот упадет кусок асфальта. Надеюсь, к 2025 году их приведут в подобающий вид.

Исторические памятники. Мне бы хотелось сохранить архитектурные памятники для будущих поколений. Таких зданий, помнящих историю города, в Туле очень много, но их надо реставрировать.