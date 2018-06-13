Сергей Лемох, лидер группы «Кар-Мэн» в Туле: «Старпёры, выше руки!»

Фото Алексея Пирязева.

«Мы каждый раз с удовольствием едем в Тулу», - сказал кумир 90-х, лидер легендарной группы «Кар-Мэн» после концерта в честь Дня России на площади Ленина.

Несмотря на дождь, несколько десятков тысяч человек на главной площади города целый час отрывались под любимые мелодии из 90-х — «Чио-чио-сан», «Сан-Франциско», «Буги-вуги-Бомбей», «Лондон, гуд бай» и другие хиты группы «Кар-Мэн».

Основатель и солист группы, 53-летний Сергей Лемох — такой же, как почти 30 лет назад: заводной, дерзкий, подвижный, он ни на минуту не остановился и постоянно призывал зрителей танцевать вместе с ним: «Мало поели? Зачем тогда пришли? Здесь двигаться надо!», «Целая площадь мужиков, а девушки кричат громче их, позор!», «Старпёры, выше руки!». Даже собаки под эту музыку не могли спокойно сидеть на месте.

Группа «Кар-Мэн» привезла в Тулу не только старые хиты: коллектив продолжает развиваться, появляются новые песни и клипы, которые «на ура» идут в клубах. Одну из них, «Детка», Лемох анонсировал как «хит прошлого сезона». После концерта артист поделился с Myslo впечатлениями от концерта и публики и рассказал о своих новых проектах.

- Сергей, вы всю площадь «завели»! Чувствуете эмоциональный подъем?

- Скорее, эмоциональный упадок! (смеется). Мы редко работаем часовую программу, поэтому это непросто. Но эмоций от такой публики получаешь море! Если честно, когда мы ехали в Тулу под проливным дождем, я думал, вообще никто не придет.

А туляки молодцы, остались, да еще так зажигали, красавцы! Я это очень ценю.

Всегда с удовольствием приезжаю выступать в ваш город: нас каждый раз тепло принимают.

- Зрители вместе с вами пели все ваши песни…

- Ну не все, конечно. У меня нет иллюзий о том, что и новые наши треки люди знают наизусть. Те, кто помнит нас по телеку, — да, они подпевают. А новые вещи знакомы только тем, кто следит за творчеством «Кар-Мэн» в интернете.

— Вы пишете много новой музыки, но почему тогда вас упорно приглашают на ретро-концерты вроде «Дискотек 90-х»?

- У нас нет статуса «ретро» — мы всегда делали и делаем новый музон. Какое ретро?! Ретро — это, может быть, Боярский… Что касается таких концертов, я одно время думал, что сделал ошибку, согласившись в них участвовать. Но мы сделали современные миксы, они очень хорошо заходят, и я прекрасно себя чувствую в этой тусовке. Как и в любой другой.

— Кроме «Кар-Мэн», у вас есть два совершенно других проекта…

- Да, у меня их несколько, и многие даже не знают, что именно я их делаю (смеется). Первый — это группа Carbonrock, играем практически металл, уже выступаем. Причем я считаю, что на концерте должна быть либо полностью фонограмма, либо полностью живое выступление. «Караоке», когда часть инструментов идет в записи, я не признаю, хотя многие западные звезды к нам с этим едут и не стесняются. Carbonrock — это абсолютно живой проект.

Второй проект Double Jazzy — музыка в стиле лаундж. В нем мне было интересно раскрыться как музыканту. Проект пока полностью студийный, мы выпустили один альбом Loft№ 1, сейчас готовим второй.

— Вы как-то сказали, что у ваших композиций — миллионы скачиваний в Интернете…

- Да, так и есть. Я же получаю авторские и по деньгам вижу, что скачивают много. Конечно, не сравнить с западными авторами, но и у нас в этом плане потихоньку все налаживается: борьба с пиратством, штрафы за неразрешенное использование композиций и т. д.

До сих пор меня нет в соцсетях, но сейчас, видимо, пришло время: скоро запущу свой аккаунт в инстаграме.

Я никогда этому не уделял внимание, но так как сегодня нет реализации нового материала через телеканалы — надо заниматься интернетом.

— Вы без остановки танцевали на сцене целый час! Устали?

- Я всю жизнь занимаюсь спортом, поэтому ничего страшного для меня в таких танцах нет. Одно время занимался пауэрлифтингом, но начал сильно набирать вес: в начале нулевых во мне было почти 100 кг, с этим очень тяжело на сцене работать. В зал хожу и сейчас, но только на фитнес.

— Вы практически не меняетесь внешне. Знаете какое-то волшебство?

- Спасибо, мне приятно (смеется). Все меняются, просто на мне меньше видно. Волшебства никакого нет: меньше бухайте и курите, и все будет хорошо.

— Недавно вы «засветились» в телерекламе с римейком вашей песни «Лондон, гудбай». Вы участвовали в переделке текста?

- Нет, он был готовым, я изменил только одно слово. На самом деле по поводу этой рекламы были долгие переговоры.

Они вообще не планировали меня снимать, хотели взять только песню. Я возмутился.

Но нам удалось решить все вопросы. От съемок получил удовольствие: снимали в Италии, с местной командой, танцорами — большинство из них были непрофессионалами, но очень колоритными персонажами. Вначале я был критично настроен ко всему, но в результате получился хороший продукт.

— Стартует чемпионат мира по футболу. Вы болельщик?

- Нет, больше люблю хоккей, это у меня от отца. Он был военным и всегда болел за хоккейный ЦСКА. Всем военным поселком, где мы жили, болели за нашу сборную. Но все равно за наших футболистов я переживаю, и когда сборная России на чемпионате Европы выходила в полуфинал и весь тусняк валил в центр Москвы, я тоже ездил. Может, и на ЧМ-2018 посмотрю какую-нибудь игру в фан-зоне на большом экране. Я люблю такие прикольные тусовки.

— В Туле вы выступали в День России. А если бы вы были президентом страны, что изменили бы в первую очередь?

- Прежде всего, я бы никогда в президенты не пошел: это слишком большая ответственность. И когда человек отвечает за всю страну, мне совершенно непонятны нападки на него в Интернете. Да пусть у него будет что угодно, лишь бы все жили нормально. Вспомните, что творилось в России в недавнем времени: 90-е я совсем не хотел бы вернуть назад.

Пусть будет так, как сейчас, мне все нравится.

Досье Myslo

Сергей Лемох, певец, композитор

Фамилия при рождении — Огурцов. Лемох — девичья фамилия матери певца.

Родился 14 мая 1965 г.

Жил в Серпухове, окончил музыкальную школу.

Высшее образование: Московский кооперативный институт, специальность «товаровед».

В 90-х основал экзотик-поп-дуэт «Кар-Мэн» вместе с Богданом Титомиром, который вскоре решил делать сольную карьеру.

Как композитор писал песни для других артистов — Натальи Сенчуковой, Лады Дэнс, Натальи Гулькиной.

Семья: жена Екатерина, две взрослые дочери Людмила и Алиса от первого брака.