«Открытая кухня»: проверяем гастрономический бар «Онзо»
Блюда 11 стран мира, авторские коктейли и вкусные обеды. А как в заведении соблюдают санитарные нормы? Итоги нашей проверки – в статье.
Не так давно в Туле на месте бывшего «Советского спорта» открылось новое заведение под необычным названием «Онзо». Корреспонденты Myslo в рамках проекта «Открытая кухня» решили посетить это место и проверить, как там соблюдают правила санитарии.
Гастрономический бар «Онзо» расположен практически в самом центре оружейной столице — на проспекте Ленина, 57. Добираться до него довольно удобно, а это сразу большой плюс.
Заходим вовнутрь и попадаем в просторное помещение с необычным интерьером. Сразу бросаются в глаза книги, которые здесь и на потолке, и на стенах, и на диванчиках.
На стенах — немного странные, но веселые картины. Тут и морж в обмундировании, и попугай, облаченный в форму.
Управляющая Анна Макарова рассказала нам, в чем идея такого интерьера.
Анна Макарова
«Онзо» (производный от французского) — «одиннадцать». Блюда именно стольких стран представлены в заведении. Здесь и Греция, и Норвегия, и Италия, и Испания, конечно, есть и Россия.
- Мы собрали интересные рецепты со всего мира. Сделали авторское виденье стритфуда, — рассказывает Анна. — У нас проходят тематические недели. Скидка на блюда одной из стран — 20%!
Кстати, довольно уютная обстановка вокруг может согреть посетителей.
Просторный зал, милые деревянные столики и мягкие диванчики довольно органично смотрятся в этом интерьере.
Сразу обращаем внимание, что мебель чистая, а на зеркалах — ни одного пятнышка! Даже на светильниках и телевизорах мы не нашли ни пылинки. За уборкой заведения тщательно следят.
Ну что, с «Онзо» познакомились, интерьер осмотрели, соблюдение чистоты проверили, пора и заказ сделать. Наш выбор пал на греческое блюдо — пита с говядиной. В состав входят рубленная говядина, приготовленная на гриле с розмарином на лепешке с сыром и овощами. Подается с загадочным соусом дзадзыки.
Нас заверили, что в «Онзо» соблюдают нормативы по готовке блюд. Холодные закуски и салаты подаются через 10 минут, горячие закуски — 15−20, а горячие блюда — в зависимости от того, что это.
Нашу питу принесли через 20 минут — все нормы соблюдены. Итак, выглядит довольно аппетитно, соответствует тому, что на картинке. А как на вкус?
Говядина оказалась очень мягкой и нежной. Соус отлично подходит к этому блюду. Вкусно!
Но в каких условиях приготовили нам питу? Идем проверять на кухню.
Она разделена на два цеха: холодный и горячий. Ингредиенты для блюд готовятся с утра на день. Остатки вечером утилизируют. За это всё отвечает шеф-повар.
Отметим, что повара трудятся в перчатках и головных уборах, как и прописано в нормативах. Отметим, что с продуктами, которые потом проходят обработку паром, можно работать и без перчаток. Рядом с рабочими местами есть раковины, чтобы помыть руки.
Здесь готовятся холодные закуски и салаты:
Здесь — горячие блюда:
Отметим, что повара тщательно соблюдают пропорции блюд. Для этого есть электронные весы. Кроме того, на стенах висит напоминание — сколько чего нужно для того или иного кулинарного шедевра и в каком виде он должен подаваться посетителю.
Ингредиенты хранятся в специальных холодильниках или на столе. Всё промаркировано, товарное соседство не нарушено.
Овощи, крупы, молочные продукты, алкоголь — всё в отдельных холодильниках и стеллажах. Продукты свежие — мы проверили маркировку!
На полу и столах — идеальная чистота. Также всё в порядке и с оборудованием, которое протирают от пыли ежедневно.
Управляющая пояснила нам, что помимо ежедневной уборки раз в неделю у них обязательно проходит генеральная.
Разгрузку товара, как и положено, осуществляют в отдельном помещении, чтобы не пересекаться с кухней. У поставщика проверяют все сертификаты и качество продукции.
Чистотой кухни мы остались довольны. Даже и придраться было не к чему! Большой плюс.
Заботится заведение не только о взрослых посетителях, но и о маленьких. Для детей приготовлены паззлы, разукрашки и игрушки. Будет, чем занять энергичного ребенка.
Немного слов о бизнес-ланчах. С 12 до 16 в «Онзо» можно заказать сытный и необычный обед за приемлемую цену. Для каждого дня также выбрана своя страна. Например, по средам вам предложат немецкие или американские блюда.
А совсем скоро, к чемпионату мира по футболу, гастрономический бар откроет двери второго зала, чтобы всем хватило места в уютной атмосфере болеть за наших вместе с «Онзо».
Чили эн ногадо с чипсами начос. Время приготовления — 30 минут.
Вам понадобится по 50 граммов рубленой свинины и говядины, кинза, лук и банан. Это тщательно обжаривается. Болгарский перец отдельно запекается до полной готовности. Затем его начиняют полученной смесью.
Для соуса нужен кунжут, арахис и грецкий орех. Это всё можно измельчить в блендере и так же обжарить.
Блюдо подается с гранатом и чипсами начос. Приятного аппетита!
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