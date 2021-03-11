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Дарья Медведева, Тульский центр поддержки экспорта: «Выходи за границы!»

Дарья Медведева, Тульский центр поддержки экспорта: «Выходи за границы!»

Дарья Медведева – руководитель Тульского центра поддержки экспорта, который помогает предпринимателям освоить зарубежные рынки.

Благодаря работе центра о тульских брендах узнают во многих странах мира. О своей работе и пути к успеху Дарья рассказала Myslo.

– Дарья, расскажите о своем профессиональном пути. Почему экономика, экспорт?

– Экономика – моя страсть, а министерство экономического развития, куда я пришла в 2007 году, – моя жизнь. Здесь я выросла как специалист, и мне представилась потрясающая возможность, развивая себя, приносить пользу другим. Здесь – мои друзья, единомышленники, наставники, и нас объединяет общая цель, общие победы, проекты, темы для разговоров. У нас сформировалась команда, на которую я стопроцентно могу положиться.

То, что я продолжаю своё развитие в сфере внешнеэкономических связей теперь уже в качестве руководителя экспортного центра, – это не случайность, а долгий путь и упорный труд. Я благодарна за поддержку и высокую оценку моей работы, за то, что руководители увидели во мне лидерские качества и доверили развитие экспортного потенциала региона. Главное, что движение вперед продолжается, и команда та же.

Лично я приложу все усилия для того, чтобы центр поддержки экспорта нашего региона стал лучшим в стране, чтобы «тульское» стало синонимом слова «отличное», как сказал наш губернатор в своем послании. Причем не только в масштабах нашей страны.

– Какой Вы руководитель?

– Люблю порядок и организованность во всем. У меня на всё есть четкое расписание, план, которому я буду следовать сама и другим не дам уклониться от намеченного. Даже в школе и в институте меня выбирали старостой, потому что знали: Даша справится с организацией любого мероприятия. Я люблю и умею организовывать людей, пространство, события.

Но мне кажется, что, даже будучи руководителем, важно не забывать о том, что сила женщины – в ее мягкой, спокойной женственности. Не в слабости, как в известной фразе,  а в мудрости, мягкой силе. Силе любви, которая преобразовывает и меняет мир к лучшему.

– В чем, по Вашему мнению, секрет успеха в работе, в бизнесе?

– Важно быть открытой новому, делать шаги к своей мечте и не отступать. Каждый из нас может уважать себя именно тогда, когда чего-то добился в жизни,– не столько для себя, сколько для других.

Справка MYSLO

Тульский центр поддержки экспорта

  • это «единое окно» для оказания поддержки экспортно-ориентированным компаниям Тульской области по выходу на зарубежные рынки и электронные торговые площадки. В центре предприниматели и компании могут бесплатно получить весь спектр услуг, связанных с выходом на экспорт:
  • консультации по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности, в том числе с привлечением сторонних экспертов,
  • обучение по тематике экспорта,
  • размещение на международных электронных торговых площадках,
  • поиск иностранных покупателей,
  • создание и перевод презентационных материалов,
  • модернизация и перевод сайта на иностранный язык,
  • организация бизнес-миссий и брокерских мероприятий в зарубежных странах,
  • организация участия в международных выставках,
  • сопровождение на услуги АО «Российский экспортный центр».

Тула, ул. Кирова, 135, к. 1, оф. 426,
+7 (4872) 25-98-33
www.export71.ru

 

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