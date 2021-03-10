«Строй Дилер»: уникальная внешность вашего дома

При строительстве дома все хотят сделать его индивидуальным, узнаваемым, модным на все времена, чтобы и спустя много лет он радовал глаз. Красота дома начинается с его фасада.

Представьте, что он может быть облицован черным кирпичом или кирпичом ручной работы, когда каждый элемент уникален. О модных тенденциях в оформлении фасадов и материалах, которые позволяют их воплотить, рассказывает Мария Бабичева, ведущий специалист компании «Строй Дилер».

– Мария, Вы работаете в компании «Строй Дилер» более 7 лет. Какие изменения в области фасадов произошли за это время?

– За это время произошли грандиозные изменения, от технологии производства материалов до их эстетической составляющей. Что касается стеновых материалов, здесь усовершенствуются существующие способы производства, достигаются лучшие физико-технические показатели. А вот в эстетике облицовки фасада произошел самый настоящий прорыв. Вместо классических монохромных красных, желтых и коричневых цветовых решений на смену пришли фасады двух-трехцветные, с разными фактурами и размерами, с совмещением разных материалов.

– У человека, планирующего строительство дома, может быть много идей. Но одно дело придумать – другое построить. Все ли фантазии можно воплотить в жизнь?

– Сейчас то самое время, когда человек может реализовать любые свои идеи на фасаде своего дома или в дизайне помещения. Он не ограничен ни отсутствием необходимых материалов, ни профессионалами, которые это смогут сделать. У людей все больше растет потребность в самовыражении и эксклюзивности – сейчас самое подходящее время для творчества.

– Какие тенденции в сфере облицовки фасадов сейчас актуальны?

– Раньше требовательные российские потребители керамического кирпича отдавали предпочтение технологичной и более качественной продукции из Германии, Эстонии и Бельгии, с широким ассортиментом форм и фактур. Но последние 2-3 года отечественные производители встали на одну ступень с зарубежными партнерами, а порой и превосходят их.

Среди российских производителей облицовочного кирпича неизменными лидерами на данный момент признаются RECKE BRICKEREI, «Скрябин Керамикс», «Сафоновский клинкер» и «ЛСР».

В линейке этих производителей представлены эксклюзивные чёрные и глазурованные кирпичи, помогающие воплотить в жизнь требования заказчика и идеи архитектора. Чёрный кирпич на данный момент является одним из самых популярных и востребованных. Он применяется в стиле лофт и минимализм, используется не только на фасаде здания, но и активно применяется в интерьере. Этот кирпич олицетворяет собой брутальность, эксклюзивность и аутентичность. Включения из угля, глянцевые, матовые и шероховатые поверхности – все это авторские и редкие идеи.

Ригельный кирпич и кирпич ручной формовки – это еще два кита в создании эксклюзивного фасада. Их превосходство – в уникальности и неповторимости каждого отдельного кирпича: вы никогда не найдете два одинаковых.

– Что вы предлагаете людям, которые не определились, чего хотят?

– В первую очередь мы выясняем, что им нравится, на что засматривались, показываем портфолио готовых объектов – выясняем, что однозначно человеку не нравится, а что симпатизирует. Параллельно осматриваем шоурум, где уже вживую заказчик знакомится с материалом лицом к лицу. Если такой информации клиенту достаточно, то производим расчет материала. Если нет – то в работу включаются дизайнеры и архитекторы, которые в программе демонстрируют конечный результат.

В завершение могу сказать, что на самый требовательный и избирательный вкус у нас есть что показать, а самые смелые идеи мы сможем реализовать с помощью высококвалифицированных дизайнеров, архитекторов-проектировщиков.

Благодаря гибкой ценовой политике и постоянным выгодным предложениям мы поможем вам сэкономить, в том числе на премиальных позициях. Со «Строй Дилер» роскошь стала доступной.

Ждем вас в гости.

Шоурум «Строй Дилер», Тула, Веневское шоссе, 31-б.

Телефоны: 718-200, 8-910-077-66-00.

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