Я работаю в новогоднюю ночь

Авторы: Юлия Королева, Оксана Грудинина, Юлия Александрова, Кристина Вернигорина.

Myslo рассказывает о тех, для кого дежурить, пока все празднуют, — обычное дело.

Полицейский:

«31 декабря переносим на 1 января»

Роман Климакин уже восемь лет подряд встречает Новый год не дома за семейным столом, а в буквальном смысле слова на улице — на площади Ленина. Работа такая!

Роман в органах внутренних дел уже 15 лет. Прошел большой путь от участкового до главного по безопасности массовых мероприятий. Его должность теперь звучит длинно и мощно: заместитель начальника управления — начальник отдела организации охраны общественного порядка на улицах при проведении массовых мероприятий УМВД России по Тульской области.

– В этом году я буду дежурить на Новый год восьмой раз подряд. Сейчас уже я не выбираю — должность выбирает за меня. Раньше, когда не было городского управления и все работали в райотделах, на новогоднюю ночь тянули жребий. А потом, как говорится, понеслось: из Пролетарского района перешел в Центральное РУВД, а там главная елка города — хочешь не хочешь, приходится дежурить. Теперь и вовсе каждый Новый год — мой: масштаб областной.

Сложнее всего было в прошлом году, когда Тула стала новогодней столицей России: мероприятия в режиме нон-стоп, много туристов.

Роман говорит: в последние годы дежурить в новогоднюю ночь на главной площади города — одно удовольствие.

– Очень изменился подход, изменились люди. Сейчас на площади работает Губернский каток, в новогоднюю ночь на площади много хороших, добрых мероприятий, всё прекрасно организовано. Центр Тулы под охраной полиции, пьяные и агрессивные не пройдут через посты. С другой стороны, всё организовано так, что туляки не ощущают себя как под конвоем, — заграждения не громоздкие, полиция и Росгвардия незримо здесь, но не мешают.

А главное, сами туляки стали другими. Мирные, аккуратные, доброжелательные. Раньше не было такого. Сейчас же в центр едут семьями, трезвые. Ну, по крайней мере, если и выпили, то немного и ведут себя прилично. Вы посмотрите на площадь после праздника — чисто!

Приятно видеть улыбки детей, когда у входов на площадь волонтеры вручают им спонсорские подарки. Дети счастливы, а взрослые поздравляют всех, в том числе и полицейских, с праздником, говорят добрые слова. Это здорово очень!

Кстати, в Туле в ночь на 1 января около 200 сотрудников полиции встречают Новый год на площади Ленина, а не дома.

По словам Романа Климакина, правонарушений в новогоднюю ночь в центре Тулы почти нет (за редким исключением) — никто не хочет портить себе праздник. Так что самое частое происшествие — когда в толпе теряются дети.

У полиции есть схема работы на этот счет и огромный опыт. Ребенка или родителей опрашивают, делают объявления со сцены. Решение проблемы занимает от 1 до 5 минут.

Так что, в целом, новогодние дежурства Романа не расстраивают. Семья — вот самая печаль. Восьмой год садятся за праздничный стол без главного. Супруга Романа, Александра, сама сотрудник полиции, понимает. Старший сын (ему сейчас 14) — привык. А вот с самым младшим Климакиным тоже почти новогодняя история вышла.

Обычно новогоднее дежурство Романа Климакина проходит на площади Ленина. А его семья в это время дома. И отлучиться к своим даже на минуточку у Романа никакой возможности нет. Но прошлую новогоднюю ночь провел к ним максимально близко: 28 декабря в Центральном родильном доме Александра родила ему сына Марка.

И в Новый год новоиспеченный отец немного постоял под окошками роддома, увиделся с женой и посмотрел на сынишку.

— Вообще, дежурить в Новый год вполне себе можно. Это же любимая работа, привыкаешь. А вот 1 января дома для меня устраивают «дубль». Так что моё 31-е переносится на 1-е!

музыкант

Аркадий Космачев, барабанщик тульской кавер-группы ПРЯНИК band, четыре Новых года подряд встречал не с семьей, а, скажем так, со второй семьей. Но-но! Ничего не подумайте.)) Вторая семья Аркадия — это его группа.

Мотив отказаться от тазика оливье за домашним столом довольно веский: гонорар за выступление в новогоднюю ночь для музыкантов умножается на 2 или 3.

Доходит и до 10 крат в зависимости от заведения. Так что это работа, ничего личного. И не откажешься лишний раз — имидж группы опять же.

– Последние четыре Новых года я встречал не с семьей, а в разных ресторанах Тулы. Домашние понимают и принимают ситуацию как есть. Да и мальчик я уже взрослый, могу, в принципе, обойтись и без домашних посиделок.

В «новогодней» работе для меня больше плюсов, чем минусов. Алкоголь я не употребляю совсем, поэтому даже по бокалу шампанского под бой курантов совсем не тоскую. Все вокруг веселятся, и я заряжаюсь от них прекрасным новогодним настроением! А Новый год для меня — это просто радостная ночь со всякими вкусняшками. А вот 2020 год я буду встречать дома, с семьей, чему тоже очень рад. С наступающим!

врач-травматолог

Владимир Моисеев, и. о. заведующего амбулаторно-поликлиническим отделением больницы им. Ваныкина, врач-травматолог:

– В Новый год я работаю уже пятый год подряд. Раньше принимал пациентов в детском травмпункте, и там 31 декабря всегда проходило спокойно. Дети проводят новогоднюю ночь мирно, а даже если у них что-то и болит, скрывают от родителей, чтобы не портить праздник. У взрослых всё иначе: травмы от петард, бытовые ожоги, которые получают во время приготовления праздничных блюд, раны от бутылок и бокалов. И если в 12 часов пациентов не так много, потому что праздник только начинается, затем поток вырастает. К ним прибавляются еще и те, кто неудачно покатался на коньках, лыжах или тюбингах.

Я смирился, что работаю в Новый год, кстати, как и многие мои друзья. А вот жена остается дома, будет встречать с родственниками. Я присоединюсь к празднествам 1 января, у меня как раз будет два выходных, успею встретиться со всеми.

В новогоднюю ночь в больнице многолюдно: дежурят два врача, две медсестры, регистратор, рентген-лаборант.

И если пациентов в 12 часов нет, мы можем послушать куранты и посмотреть новогоднее обращение президента в ординаторской. Но если кому-то понадобится помощь, встретим год за работой.

Такая уж у нас профессия!

Управляющий рестораном

Управляющий рестораном Wright Brothers Алексей Шенкнехт:

– Я в ресторанном бизнесе уже около 25 лет, и около десяти новогодних ночей провел на работе. И мне ни капли не обидно, даже наоборот. У гостей праздник, они радуются, веселятся, и ты тоже заряжаешься этими эмоциями. А дарить добро всегда приятно!

Работа в новогоднюю ночь очень отличается. Все мы с детства в этот день ждем чуда, настраиваемся на какую-то особую атмосферу. И это передается всем сотрудникам. Поэтому они сами выражают желание работать 31 декабря.

Из необычного: еще давно, когда я работал в Москве в казино «Беверли-Хиллз», к нам приехал Чак Норрис. Он общался с гостями, веселился, и думаю, это запомнили все, кто там находился.

Моя семья в новогоднюю ночь будет вместе со мной в ресторане. Даже дочка будет помогать: раздавать мандарины гостям. Ей восемь лет, и ей это интересно.

У меня поговорка «Как встретишь Новый год, так его и проведешь» обычно сбывается на 100%. И поскольку я ночью 31 декабря буду на работе, то и весь год тоже буду здесь. И это же хорошо, когда есть любимая работа! Мне такой праздник доставляет удовольствие.

водитель трамвая

Анастасия Барулина, водитель трамвая №12:

– Эта новогодняя ночь будет не первой, которую я проведу на рабочем месте. Мне приятно, что я таким образом кому-то даю возможность отдохнуть. Родные с пониманием относятся к тому, что я не с ними в эту ночь. Обязательно в канун Нового года — подарки под елкой. А отпраздновать можно и потом. Обычно в полночь пассажиров не бывает, но в позапрошлом году около полуночи со мной ехали три человека: мигрант, поругавшаяся с мужем женщина и мужчина. Они грустные молча ехали на разных сиденьях.

Когда пробило 12 часов, я решила сообщить. И тут оказалось, что у приезжего гражданина с собой была бутылка шампанского, они ее открыли, отметили Новый год, познакомились. И настроение сразу у всех улучшилось!

Вообще пассажиры в эту ночь добрые, в салоне всегда дружеская атмосфера, все поздравляют, приглашают на площадь с ними… Ну, это шутки всё, конечно. Но мне приятно в такой компании встречать Новый год. Она всегда разная, но неизменно веселая и интересная!

Таксист

Алексей Ломать, таксист:

– В такси я работаю с 2012 года, а конкретно в новогодние праздники (с 31 декабря по 6 января) тружусь уже года четыре.

Мне нравится, что народ в это время весёлый, жизнерадостный. Клиенты поздравляют, желают всего да побольше, оставляют очень хорошие чаевые. Что ещё надо таксисту?!

Недовольные, хмурые, злые клиенты лично мне в новогодние праздники не попадались ни разу, чего и всем таксистам желаю. Как-то случилась такая история. 31 декабря примерно в 11 вечера я примчался на заказ от ДКЖ на ул. Кауля. Моим клиентом оказался парень, который специально приехал в Тулу продавать куртки, дубленки. Разговорились с ним, доехали до конечной точки, выяснилось, что он забыл ключи от квартиры на работе. Поехали обратно. Парень позвонил своему коллеге, тот вышел на улицу. В общем, поговорили они минут 10, мой клиент сел в машину, мы снова поехали на Кауля. Приехав, молодой человек понял, что поговорить-то он поговорил с коллегой, а ключи не забрал.:) Смеялись мы долго! Но что делать, пришлось везти его обратно. В итоге он меня поблагодарил и оставил очень хорошие чаевые.