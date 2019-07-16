Тульский врач-сексолог Вадим Русаков рассказал, как вернуть близость в отношениях

Фото Алексея Пирязева.

Myslo поговорил с Вадимом Русаковым, врачом-сексологом, о нормах и отклонениях в сексуальной жизни семейной пары, сексуальной грамотности и женском стыде.

Вадим Русаков – Хорошая семья — это семья с конфликтами и ссорами. Да, именно такие настоящие отношения называют браком, а не идеальные пары с полным отсутствием противоречий. Это либо заблуждение, либо искажение истины, либо полное эмоциональное равнодушие друг к другу. Семейные противоречия касаются и сексуальной сферы жизни. И это нормально!

Распространено мнение о том, что сексуальные проблемы в семье не играют значительной роли, поскольку супругов связывают многочисленные отношения другого типа. В известной степени это так, — поясняет эксперт. –

Но! Нежелание говорить о сексуальных проблемах часто связано с тем, что в нашей культуре люди ещё не привыкли обсуждать эти темы, считая их постыдными.

Иногда супруги могут не осознавать, что причиной бытового конфликта или разногласий по поводу воспитания детей может быть сексуальная дисгармония.

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— «Постыдные темы» — в большей степени это относится к женщинам?

— Отдельную проблему представляет так называемый женский стыд. Сам по себе он является очень важным регулятором, позволяющим осмысленно выбирать будущего партнёра. Однако недостатки сексуального воспитания, закомплексованность приводят к тому, что женский стыд становится неадекватным. Такие женщины избегают говорить в подходящей ситуации на интимные темы, демонстрируют возмущение по поводу действий мужчины, проявляют излишнюю манерность и щепетильность. Это приводит, например, к ограничению сексуальных ласк и вносит напряжение в интимные отношения.

— Что скажете про секс как способ примирения?

— У многих супругов распространена тактика гашения конфликтов сексуальным сближением. Действительно, в ряде случаев конфликт кажется исчерпанным после полового акта. Однако рекомендовать такую практику нельзя: недоброжелательное отношение к партнёру может переходить на подсознательный уровень и систематически отравлять эмоциональное взаимодействие во время полового акта.

– Вы работаете с одним из партнеров или на прием надо прийти супругам?

— Любой грамотный врач-сексолог стремится работать с парой, даже если пациент на первой встрече говорит исключительно о своих проблемах. Вот пример: на приём к сексологу обратилась супруга с жалобами на неудовлетворённость интимными отношениями с мужем. Длительность полового акта у супруга 20-30 минут, что не только не приносило ей удовлетворения, но изматывало её. И пациентка старалась под всякими предлогами (усталость, головные боли) уйти от близости. В итоге в семье нарастала напряжённость: муж стал нервным, срывался по мелочам, участились скандалы. Супруг не понимал претензий жены, так как считал, что длительный половой акт является показателем мужской силы, и ранее ни у кого претензий к этому не возникало. Но он согласился в итоге работать с сексологом, чтобы не потерять семью. Сегодня это счастливая гармоничная семейная пара.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Что, по Вашему мнению, приводит к измене?

– Чаще всего однообразный стереотипный секс способствует поиску партнера на стороне. Причиной дисгармонии может быть и неинформированность одного из партнеров в сексуальном плане, и неправильные представления о «норме» в интимных отношениях. Нередко пара не может решиться на обсуждение своих нереализованных сексуальных сценариев. Задачей сексолога является поиск индивидуальных для каждой семьи причин дисгармонии. Важным принципом в этой работе является конфиденциальность. В Центре нейрофизиологии можно получить квалифицированную помощь. Используются методики, разработанные совместно со специалистами Сексологического центра г. Санкт-Петербурга, сотрудниками Санкт-Петербургского института сексологии и психологии. Так что нет смысла, ссылаясь на стыд, несерьёзность или авось, усугублять проблему и отдаляться друг от друга.

Доверяйте свое здоровье профессионалам!

Адрес

Сексолог Вадим Викторович Русаков

E-mail: 89606104010@mail.ru





Центр нейрофизиологии

Тула, ул. Демидовская Плотина, 14-б

nejro-centr.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом