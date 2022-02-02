Скоро весна: В «Леруа Мерлен» начинается дачный сезон!

Пора выбирать семена и сажать рассаду. Все для этого уже есть на полках магазина. Профессиональные и любительские сорта овощей, грибов и цветов, освещение, грунт и многое другое. Выбирайте лучшее!

Февраль — традиционное начало дачного сезона. Уже сейчас мы начинаем заботиться о будущем урожае, а «Леруа Мерлен» радует новинками для сада и огорода. Главная витрина пестрит яркими красками упаковок с семенами, красочных горшочков для рассады и мини-парников, которые поместятся в любой квартире.

Больше всего заядлых дачников, конечно, привлекают семена. В «Леруа Мерлен» есть на что посмотреть! Большой популярностью сейчас пользуются семена огурцов, помидоров и перца. Их уже пора высеивать, чтобы как можно дольше наслаждаться урожаем летом.

Максим Пимчев, менеджер отдела:

— В этом году в «Леруа Мерлен» много новинок от ведущих селекционных центров. Все сорта отобраны экспертами, районированы для посадки в нашей полосе, отлично всходят и вызревают.

Новинка сезона — упаковки семян для профессионалов. Они получили признание у тех, кто выращивает рассаду или овощи на продажу. Особенность коллекции — большая выгодная упаковка. В пачке в 20−30 раз больше семян, а благодаря удобному zip-lock замку их можно многократно открывать и закрывать.

Хочется необычного? Выращивайте на дачном участке грибы. Это совсем несложно, если следовать простым инструкциям. В наличии мицелии вешенок, шампиньонов, белых грибов и даже экзотического белого трюфеля. Последний — совсем редкий гость на участках. Его сажают под дуб, а урожая ждут целых три года. Но разве это может испугать увлеченного дачника?

Все для отличной рассады уже ждет вас в «Леруа Мерлен»

На полках магазина есть все для здоровой и крепкой рассады. Красивые и яркие горшочки теперь будут служить вам долгие годы. Помимо стандартных моделей в «Леруа Мерлен» появились горшки с поршнем. Их не нужно вытряхивать, они не мнутся, не ломаются и не повреждают земляной ком. Такие прослужат вам долгие годы.

Чтобы не повредить корневую систему, дачники используют торфяные горшочки, которые сажают сразу в землю. Но в этом году в «Леруа Мерлен» появилась еще более удобная новинка — торфяные таблетки в оболочке. Таблетка заливается водой и набухает, а благодаря оболочке из органического тепловолокна держит форму. Это подходит для «капризных» растений и цветов, которые требуют особого подхода.

Чтобы рассады в квартире поместилось как можно больше, купите домашние парники. Они не занимают много места, но на их ярусах помещаются сразу много ящиков и горшочков.

Недостаток света помогут исправить фитолампы. С ними растения не вытянутся, будут крепкими и здоровыми. А помочь им набраться сил могут органические стимуляторы. В их составе только натуральные ингредиенты, так что урожай будет экологически чистым.

Выбираем грунт

Грунт — тоже важная составляющая. Представленные в «Леруа Мерлен» грунты разработаны с учетом потребностей конкретных растений — томатов и перцев, овощных культур и цветов. Все грунты сбалансированы, прошли стерилизацию и готовы к использованию.

Новинка сезона — гидрофильный грунт. Он позволяет намного дольше удерживать влагу. Это особенно важно для растений, которые быстро ее потребляют, например для цветочных культур.

Готовим почву на даче

Вместе с посадкой рассады пора позаботиться о подготовке места постоянной высадки. В этом году в ассортименте «Леруа Мерлен» много средств для обработки почвы. Все они экологически чистые, произведены на основе горчичного масла или йодного мыла. Это позволяет не повредить каркас теплиц, но помогает избавиться от зимующих паразитов: тли, паутинного клеща и т. д.

Привлекаем детей к садоводству

Дети тоже рвутся в бой на даче? Для них специально создана серия «Мимимишки». В ярких упаковках собраны самые неприхотливые растения, которые дают высокий урожай. Дети будут в восторге!

А что если дачи нет, а вырастить урожай очень хочется?

В «Леруа Мерлен» есть решение! Коллекция для огорода на подоконнике с самыми неприхотливыми сортами огурцов, помидоров и перцев, которые порадуют плодами даже в условиях недостатка света.

На подоконнике без особых условий отлично растет и микрозелень. Эта разновидность салата в последние годы стала популярна из-за большого количества микроэлементов и витаминов в составе. Микрозелень добавляют в блюда ведущие шеф-повара, теперь это можете делать и вы. Сочная зелень абсолютно неприхотлива, быстро растет в земле и даже на марле или ватных дисках. Необычно? Приходите в «Леруа Мерлен» за семенами и экспериментируйте!

Кстати, если вам не хочется самим оборудовать место для выращивания микрозелени, можно купить сразу готовый набор, полить его и уже через несколько дней наслаждаться вкусным и полезным салатом!

Когда покупать луковичные растения?

Уже можно! В «Леруа Мерлен» сейчас представлен большой ассортимент гладиолусов и георгинов. Они пролежат дома и на балконе до майских праздников без проблем.

г. Тула, ул. Аркадия Шипунова, д. 5.

Телефон +7 (4872) 25-27-88 .

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