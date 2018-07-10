Стилист Александр Рогов: «Вдохновение меня окружает везде!»

Ведущий программы «Успеть за 24 часа» на СТС, обладатель собственного бренда одежды Alexandr Rogov и автор книги «Гид по стилю» ответил на самые интересные и часто задаваемые вопросы.

— Александр, как Вам Тула? Изменился ли город за последнее время?

- Я считаю, что Тула очень преобразилась за последние годы. Особенно после того, как я уехал отсюда. Мне кажется, у Тулы есть своё лицо — это очень важно для меня. Что касается городского пространства «Искра» — обидно, что такого фотогеничного, симпатичного, интересного места не было, когда я жил в Туле. Здорово, что город развивается и открываются такие многофункциональные площадки.

— Многие смотрят Ваш блог, следят за Вашей жизнью…

- Я ни в коем случае не хочу делать свой блог полезным с точки зрения «что надеть», потому что я об этом и так часто говорю. Да, мне хочется показывать, как я живу. То есть, конечно же, какие-то влоги посвящены больше моде, какие-то больше мне лично, какие-то больше проектам, которые мы делаем. Я давно шёл к тому, чтобы завести свой канал. И вот это случилось. Меня это всё безумно вдохновляет.

— Вы телеведущий, стилист. Как будете развиваться дальше? Может, вскоре мы увидим Вас в новом амплуа?

- Да, но я не буду вам рассказывать, потому что это пока секретный проект.

— Где Вы ищете вдохновения на создание своего собственного образа?

- Мне кажется, ни у одного творческого человека не будет конкретного ответа на то, где он ищет вдохновение. Меня оно окружает везде. Это и поездки, и книги, и журналы, и модные съемки, и какие-то люди, мои друзья. А особенно меня вдохновляет моя работа — это очень важно.

Нужно быть просто открытым

ко всему тому, что ты видишь, анализировать всё это

и применять к себе.

Поэтому где конкретно найти вдохновение, я не знаю. Если нужно придумать какой-то образ для себя, а у меня ступор — такое бывает — я, например, посмотрю, как одеваются люди в других городах. Если мне нужно придумать какую-то модную съемку, то я в целом достаточно часто смотрю модные журналы, глянец. Я обожаю это! Причем в печатном виде.

— Что Вас мотивирует на то, чтобы расти дальше?

- Изначально движок любого творческого человека, который хочет быть телевизионным ведущим, стилистом, кем угодно — это тщеславие. Особенно в начале моей карьеры я руководствовался только своим тщеславием. Мне хотелось быть звездой. Но когда тобой движет только тщеславие, тебя это может привести в никуда. Мне всегда нравилась мода, телевидение. И сейчас я работаю на ТВ не потому что меня показывают, не потому что я смотрю себя по субботам в 10.30 и просто изнываю от восторга. Нет! Я смотрю свои программы, чтобы сделать работу над ошибками. Моя работа заключается в том, что меня снимают, в том, что я помогаю людям найти себя, получить классный опыт, стать красивее и лучше не только снаружи, но и внутри. Тщеславие — это хорошо на начальном этапе, а потом нужно понять что-то большее, что-то более полезное. Ты должен этому обществу приносить пользу. Вот моя польза в этом заключается. Мы должны быть социально полезны, социально ответственны, делать что-то значимое, хорошее и доброе.

— Как часто необходимо менять имидж?

- Я считаю, что у меня нет стиля, потому что я нахожусь в постоянном движении вперёд. Мне в прошлом году нравилось совершенно другое. Я хотел носить другие вещи, не такие, какие ношу сейчас. В прошлом году у меня была короткая стрижка. А сейчас я хочу длинные волосы, чтобы они выглядели, как будто я рок-н-рольщик, который забыл голову помыть. Но волосы у меня свежие, это просто укладочные средства. Вообще, смысл жизни человека — это поиск. Поиск себя, своего стиля, места в жизни. У кого-то, цель жизни — это выйти замуж и родить ребенка — и это право человека. Но общество не вправе заставлять всех девушек вокруг резко выйти замуж и рожать детей. Я считаю — это неправильно. У каждого есть своё предназначение.

— С чувством стиля нужно родиться? Или оно появится со временем?

- Нет, конечно же есть люди с врождённым вкусом. А есть люди, которые не соображают вообще ничего и соображать не начнут, даже если они закончат 28 каких-то курсов по стайлингу. Я не уверен, что стилю можно научиться. Классно, что в нашем мире появилась профессия стилиста. Можно обратиться за помощью к профессионалам как платным, так и бесплатным. Вот, пожалуйста, смотрите влоги в YouTube. Их миллионы бесплатных, где девочки ходят по магазинам, рассказывают, как это носить, с чем и почему. Можно взять в пример какую-нибудь звезду, которая внешне вам нравится и близка к вашим параметрам. Можно частично вдохновляться ею, копировать её образы. Даже с помощью доступных масс-маркет вещей. И я не считаю, что стиль — это вещи дорогие. Дорогие, люксовые вещи — это не стиль. Это уже, считай, уровень жизни, который ты можешь себе позволить.

— Как считаете, татуировки дополняют стиль или всё-таки мешают?

- Если человек планирует посвятить себя профессии, где присутствует строгий дресс-код, то, конечно, татуировки недопустимы на видимых частях тела. Я знаю огромное количество бизнесменов, у которых татуировки сделаны на таких местах, что в рубашке, галстуке, костюме их просто не видно. Делайте татуировки на ногах — будьте хитрее.

Я не считаю, что татуировки — это мода. Это реальная возможность самовыразиться.

В моём случае татуировки были борьбой с серьезным отношением к самому себе. Я так к себе серьезно относился, что был пупом Земли для себя, мне было очевидно, что нужно предпринять что-то такое, чтобы изменить это отношение. Например, сделать что-то на себе на всю жизнь. Татуировку набить — это реально серьезное решение.

К слову, лично мне кажется, что татуировки на мужчинах выглядят гораздо круче, чем на девочках. На девушках мне нравятся тоненькие, маленькие татуировки. А когда это огромное количество рисунков на теле, мне кажется, это антисексуально. А вот на мужчинах это выглядит интересно, особенно если татуировки сделаны со вкусом, рассказывают какую-то историю, соответствует стилю жизни этого человека.

— Что Вы хотели бы пожелать нашим читательницам, жителям прекрасной Тулы?

- Я желаю думать не о трендах и моде, а прежде всего о себе. Неважно, трендовое на вас платье или нет, стильно вы выглядите или нет. Главное, чтобы вы были опрятными, чистыми, со свежими волосами, лёгким и симпатичным макияжем и в уместной одежде. От вас должно приятно пахнуть, с вами должно приятно общаться. А мода — это вообще такое наносное.

Авторы текста Ирина Мельникова и Наташа Назарова.