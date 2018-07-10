Стилист Александр Рогов: «Вдохновение меня окружает везде!»
На фестивале Faberlic Fest известный стилист, туляк Александр Рогов дал Myslo эксклюзивное интервью.
Ведущий программы «Успеть за 24 часа» на СТС, обладатель собственного бренда одежды Alexandr Rogov и автор книги «Гид по стилю» ответил на самые интересные и часто задаваемые вопросы.
— Александр, как Вам Тула? Изменился ли город за последнее время?
- Я считаю, что Тула очень преобразилась за последние годы. Особенно после того, как я уехал отсюда. Мне кажется, у Тулы есть своё лицо — это очень важно для меня. Что касается городского пространства «Искра» — обидно, что такого фотогеничного, симпатичного, интересного места не было, когда я жил в Туле. Здорово, что город развивается и открываются такие многофункциональные площадки.
— Многие смотрят Ваш блог, следят за Вашей жизнью…
- Я ни в коем случае не хочу делать свой блог полезным с точки зрения «что надеть», потому что я об этом и так часто говорю. Да, мне хочется показывать, как я живу. То есть, конечно же, какие-то влоги посвящены больше моде, какие-то больше мне лично, какие-то больше проектам, которые мы делаем. Я давно шёл к тому, чтобы завести свой канал. И вот это случилось. Меня это всё безумно вдохновляет.
— Вы телеведущий, стилист. Как будете развиваться дальше? Может, вскоре мы увидим Вас в новом амплуа?
- Да, но я не буду вам рассказывать, потому что это пока секретный проект.
— Где Вы ищете вдохновения на создание своего собственного образа?
- Мне кажется, ни у одного творческого человека не будет конкретного ответа на то, где он ищет вдохновение. Меня оно окружает везде. Это и поездки, и книги, и журналы, и модные съемки, и какие-то люди, мои друзья. А особенно меня вдохновляет моя работа — это очень важно.
Нужно быть просто открытым
ко всему тому, что ты видишь, анализировать всё это
и применять к себе.
Поэтому где конкретно найти вдохновение, я не знаю. Если нужно придумать какой-то образ для себя, а у меня ступор — такое бывает — я, например, посмотрю, как одеваются люди в других городах. Если мне нужно придумать какую-то модную съемку, то я в целом достаточно часто смотрю модные журналы, глянец. Я обожаю это! Причем в печатном виде.
— Что Вас мотивирует на то, чтобы расти дальше?
- Изначально движок любого творческого человека, который хочет быть телевизионным ведущим, стилистом, кем угодно — это тщеславие. Особенно в начале моей карьеры я руководствовался только своим тщеславием. Мне хотелось быть звездой. Но когда тобой движет только тщеславие, тебя это может привести в никуда. Мне всегда нравилась мода, телевидение. И сейчас я работаю на ТВ не потому что меня показывают, не потому что я смотрю себя по субботам в 10.30 и просто изнываю от восторга. Нет! Я смотрю свои программы, чтобы сделать работу над ошибками. Моя работа заключается в том, что меня снимают, в том, что я помогаю людям найти себя, получить классный опыт, стать красивее и лучше не только снаружи, но и внутри. Тщеславие — это хорошо на начальном этапе, а потом нужно понять что-то большее, что-то более полезное. Ты должен этому обществу приносить пользу. Вот моя польза в этом заключается. Мы должны быть социально полезны, социально ответственны, делать что-то значимое, хорошее и доброе.
— Как часто необходимо менять имидж?
- Я считаю, что у меня нет стиля, потому что я нахожусь в постоянном движении вперёд. Мне в прошлом году нравилось совершенно другое. Я хотел носить другие вещи, не такие, какие ношу сейчас. В прошлом году у меня была короткая стрижка. А сейчас я хочу длинные волосы, чтобы они выглядели, как будто я рок-н-рольщик, который забыл голову помыть. Но волосы у меня свежие, это просто укладочные средства. Вообще, смысл жизни человека — это поиск. Поиск себя, своего стиля, места в жизни. У кого-то, цель жизни — это выйти замуж и родить ребенка — и это право человека. Но общество не вправе заставлять всех девушек вокруг резко выйти замуж и рожать детей. Я считаю — это неправильно. У каждого есть своё предназначение.
— С чувством стиля нужно родиться? Или оно появится со временем?
- Нет, конечно же есть люди с врождённым вкусом. А есть люди, которые не соображают вообще ничего и соображать не начнут, даже если они закончат 28 каких-то курсов по стайлингу. Я не уверен, что стилю можно научиться. Классно, что в нашем мире появилась профессия стилиста. Можно обратиться за помощью к профессионалам как платным, так и бесплатным. Вот, пожалуйста, смотрите влоги в YouTube. Их миллионы бесплатных, где девочки ходят по магазинам, рассказывают, как это носить, с чем и почему. Можно взять в пример какую-нибудь звезду, которая внешне вам нравится и близка к вашим параметрам. Можно частично вдохновляться ею, копировать её образы. Даже с помощью доступных масс-маркет вещей. И я не считаю, что стиль — это вещи дорогие. Дорогие, люксовые вещи — это не стиль. Это уже, считай, уровень жизни, который ты можешь себе позволить.
— Как считаете, татуировки дополняют стиль или всё-таки мешают?
- Если человек планирует посвятить себя профессии, где присутствует строгий дресс-код, то, конечно, татуировки недопустимы на видимых частях тела. Я знаю огромное количество бизнесменов, у которых татуировки сделаны на таких местах, что в рубашке, галстуке, костюме их просто не видно. Делайте татуировки на ногах — будьте хитрее.
Я не считаю, что татуировки — это мода. Это реальная возможность самовыразиться.
В моём случае татуировки были борьбой с серьезным отношением к самому себе. Я так к себе серьезно относился, что был пупом Земли для себя, мне было очевидно, что нужно предпринять что-то такое, чтобы изменить это отношение. Например, сделать что-то на себе на всю жизнь. Татуировку набить — это реально серьезное решение.
К слову, лично мне кажется, что татуировки на мужчинах выглядят гораздо круче, чем на девочках. На девушках мне нравятся тоненькие, маленькие татуировки. А когда это огромное количество рисунков на теле, мне кажется, это антисексуально. А вот на мужчинах это выглядит интересно, особенно если татуировки сделаны со вкусом, рассказывают какую-то историю, соответствует стилю жизни этого человека.
— Что Вы хотели бы пожелать нашим читательницам, жителям прекрасной Тулы?
- Я желаю думать не о трендах и моде, а прежде всего о себе. Неважно, трендовое на вас платье или нет, стильно вы выглядите или нет. Главное, чтобы вы были опрятными, чистыми, со свежими волосами, лёгким и симпатичным макияжем и в уместной одежде. От вас должно приятно пахнуть, с вами должно приятно общаться. А мода — это вообще такое наносное.
Авторы текста Ирина Мельникова и Наташа Назарова.