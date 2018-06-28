Санаторий-курорт «Краинка»: райское место для комфортного отдыха

Фото Алексея Пирязева.

Корреспонденты Myslo провели в «Краинке» один день и убедились: ее называют одним из лучших санаториев Центральной России не зря. Живописная природа, полезные процедуры и разнообразный досуг - о таком отпуске мечтает каждый!

Подъезжая к санаторию, не можешь оторвать взгляд от причудливого пейзажа: сосны и ели, словно на картинке, плавные рельефные переходы, бескрайнее небо. Да, расположить санаторий именно в этом месте было прекрасной идеей!

Первый пункт, куда попадают все гости санатория, — административное здание. Здесь они проходят регистрацию, получают ключи от номера, знакомятся с распорядком дня. Важно понимать специфику санаторно-курортного отдыха: это не пляжный отель, где ты сам планируешь свой досуг. В «Краинку» приезжают, в первую очередь, поправить здоровье, поэтому местные правила и рекомендации врачей здесь нужно соблюдать неукоснительно. Здоровье — на первом месте!

От административного здания отдыхающие отправляются в корпуса — их в санатории шесть (562 гостевых места). В одном, правда, сейчас идет ремонт. Директор «Краинки» Николай Валентинович Соловьев надеется, что обновление удастся завершить уже в этом году.

В номерах есть все необходимое для полноценного отдыха — кровать, мягкое кресло, шкаф, несколько стульев, стол, телевизор и зеркало.

Но несмотря на комфортные условия, отдыхающие находиться в номере не любят: когда вокруг такая природа, грех не посидеть на свежем воздухе с любопытной книгой или просто прогуляться по дорожкам.

Все корпуса находятся на небольшом расстоянии от ключевых точек санатория — питьевой галереи, столовой, кинотеатра, спортивного и лечебного корпусов. Николай Валентинович провел для нас экскурсию по этим местам. И, знаете, захотелось хотя бы недельку провести здесь, вдали от городского шума.

Итак, наш первый пункт — питьевая галерея — наверное, самое любимое место отдыхающих. Сюда они приходят, чтобы освежиться стаканом минеральной воды «Краинская» из четырех источников — № 1, № 2, № 3 или № 4. Вода богата полезными веществами. Каждому гостю врачи подбирают определенный номер — в зависимости от наличия тех или иных заболеваний пищеварительной системы.

В просторном холле питьевой висит подсказка, напоминающая отдыхающим о целебных свойствах воды.

А вот — спортивный комплекс. Согласитесь: в этом плане отдыхающим могут позавидовать даже некоторые профессиональные спортсмены.

На первом этаже находится фитобар, где все желающие могут угоститься чашечкой чая и любимыми сладостями.

Следуем дальше. Комфортабельная сауна, купальня и две комнаты для отдыха — в одной можно перекусить, а в другой просто остыть и насладиться запахом дерева: стены полностью обиты натуральной липой. Взгляните, как тут здорово!

Но самое любимое место отдыхающих в спортивном комплексе, конечно же, бассейн с подводным массажем и каскадными водопадами.

Расслабиться после очередного заплыва можно на кожаном диване перед телевизором…

… или же за игрой в бильярд. Для любителей этого вида спорта в спортивном комплексе «Краинки» есть игровой зал с тремя столами. Кстати, проводить здесь время любят как мужчины, так и женщины.

А вот еще одно занятное место в ФОКЕ — тренажерный зал. Гости «Краинки» знают: поддерживать тело в форме нужно даже на отдыхе.

А для леди есть специальный зал, где они могут спокойно заниматься фитнесом, йогой, растяжкой и танцами.

А вот столовая. Здесь для отдыхающих работают два зала. Мы застали, как накрывают обед. В меню — нежирная рыба, картофель, овощи и морс.

Идем дальше. Оказывается, в «Краинке» есть даже собственный кинотеатр, где гостям курорта показывают любимые фильмы. Здесь очень атмосферно: в холле шикарная фреска, иллюстрирующая различные моменты из жизни людей в Советском Союзе, диваны для отдыха, а на первом этаже — ярмарка. У продавцов отдыхающие могут купить одежду, бижутерию и сувениры.

Зрительный зал включает 500 мест.

Здесь же, в здании кинотеатра, находится клубное помещение. Когда на улице плохая погода, тут проводятся дискотеки.

А в теплое время года вечеринки переносятся на свежий воздух — на летнюю веранду в центре большого липового парка.

Кстати, о парке. Он — гордость «Краинки». Деревья здесь довольно молодые, несмотря на то, что возраст парка — свыше 170 лет. Старые липы спиливают и на их месте сажают молодые деревья. В парке также находится аллея писателей, где отдыхающие любят проводить время за чтением.

На территории санатория находится и лечебный корпус. На первом этаже два крыла. В одном делают водные процедуры (на основе минеральной воды), в другом — грязевые (используется натуральная торфяная грязь).

Здесь отдыхающие могут получить следующие услуги:

водолечение на основе Краинской минеральной воды;

грязелечение;

полный спектр физиотерапевтических процедур (магнитотерапия, лазеротерапия, электролечение-дарсонвализация, амплипульс-терапия, СМТ и др.);

сухие углекислые ванны;

различные виды массажа;

процедуры для оздоровления желудочно-кишечного тракта (тюбажи, микроклизмы, кишечный душ, дуоденальные зондирования и дренажи);

гинекологические процедуры.

Кроме того, всем пациентам доступна бесплатная консультация со специалистами различных профилей — терапевтом, гастроэнтерологом, ревматологом, неврологом, гинекологом, урологом и иглорефлексотерапевтом.

Также на базе лечебного корпуса проводятся абораторное, инструментальное и компьютерное обследования, аппаратная диагностика (УЗИ, рентгенография, ЭКГ, эхокардиография и др.), имеется процедурный кабинет.

В общем, в лечебном корпусе «Краинки» отдыхающие могут получить весь спектр необходимых для оздоровления услуг.

Пока мы обходили знаковые точки санатория, то, честно устали. Еще бы: территория «Краинки» огромна - в аренде 46 га земли. У санатория свои очистные сооружения, собственный водовод, минеральная площадка и торфяная грязь.

Как говорит Николай Валентинович, отдыхающие стараются использовать время, отведенное на пребывание в санатории, по максимуму. Кто-то любит пройтись пешком, а кто-то предпочитаем велопрогулку. В любом случае, польза для здоровья колоссальная.

Вы тоже хотите уделить время своему здоровью и при этом хорошенько отдохнуть? «Краинка» ждет вас!

Тульская обл., Суворовский р-он, деревня Краинка

+7 (48763) 5−55−31

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