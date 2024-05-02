Софья Аржаных о том, как стать актрисой, даже если поступил в медицинский

Популярность к Софье пришла после главной роли в нашумевшем сериале «Цикады», который вышел осенью 2023 года и долго оставался в топе «Кинопоиска».

22-летняя Софья Аржаных — наша землячка, родилась и выросла в Туле. Актриса приезжала на день рождения кластера «Октава», где пообщалась со зрителями и Myslo.

— Софья, какой ты была школьницей?

— По-настоящему прилежной! У меня даже есть статуэтка «Гордость Тулы — 2019» и золотая медаль, которая ни разу в жизни не пригодилась.

Всю свою сознательную жизнь я готовилась к поступлению в медицинский. Мои родители — врачи, они всегда видели мое будущее в медицине и были уверены: если пойду по их стопам, у меня точно все будет хорошо.

Но в старших классах я начала задумываться: «А что хочу именно я?» Тогда с удивлением обнаружила, что медицина — это не совсем то, с чем мне хочется связать всю свою жизнь. Тогда я очень аккуратно сказала родителям, что хочу поступить куда-то на гуманитарную специальность. В ответ услышала, что это просто смешно, учитывая, что шесть лет я занималась с репетиторами химией и биологией. Так я в итоге и поступила в медицинский в Москву.

— А как же мечты стать актрисой?

— В подростковом возрасте я занималась в театральной студии, но это было на уровне дет­ского увлечения. Конечно, иногда я представляла себя в будущем актрисой, но когда ты живешь в Туле, тебе с детства вкладывают в голову мысль, что ты должна получить хорошее медицинское образование, а связей в актерской среде нет, то кажется, что все, что связано c кино, — недосягаемо. Ты даже не разрешаешь себе серьезно об этом мечтать. Так что все амбиции, связанные с актерской профессией, я отодвинула.

— Как же все-таки тогда сложилось?

— В первый же день учебы я поняла, что медицину не полюблю. Так что я много тусовалась и фотографировала.

И Москва подарила мне удивительную возможность случайно познакомиться с огромным количеством людей, связанных с творчеством. Все они говорили мне: «Ты должна попробовать заняться тем, что любишь!».

Однажды я фотографировала день рождения дочки актера Никиты Кукушкина (признан иноагентом). Там я познакомилась с девушкой-актрисой. Она попросила, чтобы я ее пофотографировала отдельно вне мероприятия. Мы пошли гулять, много болтали, и я поделилась своей мечтой. После прогулки она выложила у себя в соцсетях пост с моей фотографией. Её увидели девочки кастинг-директора, которые работают в телекомпании «Среда», занимающейся производством большого количества фильмов и сериалов. Они нашли мой номер, позвонили, спросили, занималась ли я когда-нибудь актерством или чем-то подобным, есть ли у меня порт­фолио и визитка. Я решила, это знак от вселенной. Раз я не разрешаю себе сама, то вмешиваются уже обстоятельства извне.

После этого я начала заниматься на подготовительных курсах школы-студии МХАТ. Параллельно ходила на пробы. А потом решила поступать, сдала ЕГЭ с выпускниками прошлых лет и ходила по вступительным в театральные вузы. К слову, литературу, к которой не готовилась ни дня, я сдала лучше, чем химию и биологию, над которыми трудилась много лет.

— Сейчас ты студентка ВГИКа. Поступить было сложно?

— Поступление в театральный — жуткое мучение. Это три тура, в которых ты читаешь прозу, басню, стих, поешь, танцуешь, а потом еще конкурс, где делаешь то же самое, только в утроенном объеме и режиме импровизации. Все это дополняется отвратительным общением большинства педагогов с абитуриентами, часто в уничижительной форме. Было непросто, учитывая, что во время вступительных я уже ездила на смены сниматься. Тем не менее я поступила в два вуза: в Щепкин­ское училище и во ВГИК.

— Что завораживает в съемочном процессе?

— Кино — огромное приключение. Я приехала в Тулу с ночной смены нового проекта. Сегодня всю ночь бегала в лётном комбинезоне в промзоне в Домодедово. Было очень холодно, меня всю обклеили горчичными грелками. Я была в грязи, а на спине мешался огромный пластиковый рюкзак. И это продолжалось на протяжении 14 часов. Это всё очень весело!

Актеры каждый раз попадают в новый мир, в котором в обычных обстоятельствах никогда бы не оказались. Мы проживаем ситуации, которые никогда с нами не случатся. А иногда проекты становятся для нас терапией, тогда роли помогают разобраться в себе.

Ну и к тому же иногда после выхода проекта мы получаем такие хорошие отзывы от зрителей! Самое ценное — когда они говорят, что сериал помог им разобраться в собственных переживаниях.

— Помните ваши первые в жизни съемки? Каково было увидеть людей, которых раньше видели только по телевизору?

— У меня был интересный опыт. Моим первым проектом был сериал «Шпион», который снимали для первого канала. Я играла дочку Сергея Безрукова. И первый человек, с которым я снималась, был он. Тогда я оказалась как будто между сном и реальностью, не верила, что это происходит со мной, поэтому все принимала как данность.

Только когда поехала домой с первой смены, начала задумываться. Я была удивлена: я актриса! Я играла с Сергеем Безруковым! Мне дали подписать мой первый документ!

Иногда мне кажется, что я до сих пор до конца не осознала, что происходит в моей жизни. Это просто бесконечный поток счастья. Я несусь вперед, но успеваю наслаждаться моментом.

— Твой первый яркий проект — сериал «Цикады» — довольно откровенный. Как родители на это реагируют?

— Я обсуждала с родителями степень откровенности, которая будет присутствовать в проекте. Мне было важно, как к этому отнесется моя семья. И они меня поняли.

Но смотреть папа не стал, и я его понимаю прекрасно. Даже рада, что он принял такое решение. Мама переживала, не смотрела, ждала, пока выйдут все серии. А когда посмотрела, сказала: «Знаешь, Сонь, я увидела не тебя, а персонажа, и очень тобой горжусь». Для меня это было очень ценно.

— Насколько загружена жизнь у молодой актрисы?

— Я учусь. Если нет съемок, то я в институте. Если случается выходной, стараюсь отдохнуть в этот день.

Последние несколько месяцев загружены очень плотно, я так давно не видела своих подруг. И вот, когда денечек выдался, приехала в Тулу.

— Для Тулы еще есть место в сердце?

— Конечно! Мои родители живут здесь. Я очень люблю этот город, и когда мне долго не удается сюда приезжать, ощущаю острую нехватку Тулы и атмосферы родительского дома. Мне на физическом уровне становится очень нехорошо. Но мне достаточно приехать на пару дней, погулять по знакомым местам — и мне уже гораздо лучше. Возвращаюсь в Москву уже отдохнувшей.