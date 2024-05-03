Майские выходные в Москве: 7 мест, которые стоит посетить семьям с детьми

Фотографии предоставлены пресс-службой Комитета по туризму города Москвы.

Москва — недалеко от Тулы, и съездить туда на день-два — проще простого. По данным Мостуризма, в прошлом году турпоток из Тулы в столицу вырос почти на четверть. Итак, едем с детьми!

Провести день в российском Диснейленде

dreamisland.ru

Проспект Андропова, 1.

«Остров мечты» — огромный крытый парк развлечений в виде замка. Расположен он на территории ландшафтного парка с детскими, спортивными и прокатными площадками, зонами отдыха и кафе. Внутри — целый город! Там есть «Городской променад», воссоздающий Рим, Лондон, Барселону и Беверли-Хиллз. В десяти зонах со сказочными тематиками — множество аттракционов. Пройтись по торговой галерее, поиграть в игровые автоматы, настольный теннис и боулинг, а также сходить в кино будет интересно даже взрослым.

Научиться творить волшебство в Музее занимательных наук «Экспериментаниум»

experimentanium.ru

Метро «Сокол», Ленинградский просп., д. 80, к.11

Не секрет, что лучший для детей способ исследовать мир вокруг — стать участником процесса. «Экспериментаниум» предлагает заставить магниты летать, зажечь лампочку с помощью уха и узнать, как построить мост без гвоздей. Здесь юные гости изучат законы науки и явления окружающего мира в интерактивном формате. Особой радостью для них станет то, что все экспонаты можно трогать руками. Также на территории музея есть различные мастер-классы, шоу, лекции и развлекательно-познавательные мероприятия.



Парк «Зарядье».

Пройти городской квест с «Играй в Москву»

igraivmoskvu.russpass.ru

Игровая программа от Комитета по туризму города Москвы предлагает изучить пять маршрутов-миссий и выбрать наиболее интересный. Вместе с инопланетными персонажами вы посетите популярные локации города и выполните различные задания. Вас ждут самые знаковые места столицы — от Большого театра и парка «Зарядье» до музейно-парковых комплексов и смотровых площадок. Тех, кто дойдет до конца квеста и соберет все стикеры за выполненные задания, наградят сувениром. Получить его можно в одном из туристско-информационных центров.

Зайти в гости к капибарам

moscowzoo.ru

Ул. Большая Грузинская, 1

Отличным уроком зоологии для ребенка станет посещение Московского зоопарка, старейшего в России. Здесь можно познакомиться с семейством капибар, увидеть ту самую маленькую панду Катюшу и услышать грозный рев амурского тигра Степана. На территории зоопарка есть множество образовательных программ, детский лекторий, арт-центр, где дети знакомятся с миром животных через творчество. А еще — театр «Тик-Так».

Побывать в крупнейшем кукольном театре мира

puppet.ru

Садовая-Самотёчная улица, 3

Хотите познакомить детей с персонажами известных сказок в необычном формате? Рекомендуем посетить театр кукол С. В. Образцова. Здесь их встретит Питер Пэн, Алиса из Страны чудес, Гулливер и многие другие герои любимых детских историй. На территории театра есть самый большой в мире музей кукол с экспонатами из 50 стран, некоторым из которых более ста лет. Арт-лаборатория с лекциями, практикумами и мастер-классами по созданию кукол, а также театральная студия, где можно узнать процесс создания спектакля, сделают поход в театр незабываемым.

Почувствовать себя ребенком советской эпохи

15kop.ru

Улица Рождественка, 12/1

В Музее советских игровых автоматов обеспечено погружение во времена СССР, когда аркады были одним из главных развлечений. Вы найдете более пятидесяти автоматов с популярным «Морским боем», «Снайпером», «Городками» и «Баскетболом». Также здесь можно попробовать газированную воду с сиропом, кислородные и молочные коктейли. На память советуем сфотографироваться в стилизованной фотобудке.

Исследовать Москву с «Приключениями в большом городе»

russpass.ru

Прогуляться по Москве можно с семейным маршрутом «Приключения в большом городе» от RUSSPASS. Маршрут разделен на три тематические прогулки, где можно посетить смотровую площадку на крыше Центрального детского мира, на время почувствовать себя героями советских мультфильмов, окунуться в атмосферу ностальгии детства родителей и прогуляться по экотропе.

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