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Утепляемся вместе с магазином «Планета Одежда Обувь»

Партнерский материал

Утепляемся вместе с магазином «Планета Одежда Обувь»

«Планета Одежда Обувь» радует покупателей новой осенней коллекцией. Модные и доступные куртки, пальто, плащи, сапоги и ботинки для всей семьи уже ждут вас в магазинах!

Этой осенью в моде удобная и комфортная одежда. В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на тотальное утепление – объемные куртки, многослойность и пальто.

Однако мы еще успеем застать солнечные деньки. Синоптики прогнозируют еще одно бабье лето в октябре, так что у нас будет шанс надеть стильную кожаную куртку.

Сочетайте её с ботильонами или высокими ботинками и джинсами – и повседневный образ готов.

Как только столбик термометра снова опустится, нужно будет утепляться сильнее. Для этого как нельзя лучше подходят объемные куртки, пуховики и жилетки. Нежно-голубой, пудрово-розовый и лавандовый – самые модные цвета сезона.

«Дутые» куртки отлично сочетаются с модными уже второй сезон ugly sneakers. И в магазинах «Планета Одежда Обувь» большой выбор таких моделей.

Стеганые пальто – настоящая находка для модниц: удобно, тепло и практично. Сейчас помимо классических сочетаний – с платьем, юбкой или деловым костюмом – пальто можно носить даже со спортивными штанами и кроссовками. Вдохновляйтесь идеями на страницах журналов и подбирайте образы в «Планета Одежда Обувь».

Любители классики найдут в сети магазинов большой выбор пальто, в том числе и мужских.

Каждый мужчина хочет выглядеть стильно в любое время года. Осеннее мужское пальто подчеркнет статус, в нем можно чувствовать себя уютно и на работе, и во время встреч с друзьями. 

Последние коллекции мужских пальто богаты самыми разнообразными современными моделями. В тренде контрастный кант, многослойность, натуральные фактуры и приталенные силуэты, и всё это находит свое отражение в новой коллекции сети магазинов «Планета Одежда Обувь».

Есть и повседневный, практичный вариант – куртки и жилетки. Они хорошо сочетаются с джинсами и ботинками.

В осенней коллекции «Планета Одежда Обувь» несколько сотен уникальных моделей одежды и обуви
для всей семьи. 

В магазине можно найти полный, законченный образ для взрослых и детей. Консультанты всегда помогут подобрать необходимую обувь и аксессуары к выбранным моделям одежды. 

Помимо этого в крупной сети магазинов представлен большой выбор текстиля для дома, штор и полотенец. И всё это – по доступным ценам! 

9 октября, в 16:18 0
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