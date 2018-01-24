Сделки со следствием: как действительно помочь своему клиенту

В одной популярной голливудской судебной драме адвокат, обсуждая резонансное дело одного из своих клиентов на предложение заключить сделку со следствием резко отвечает «Конечно нет! Мы лишимся громкой славы и гонорара за длительный судебный процесс! Если ты хочешь хорошо заработать – забудь про сделки со следствием.

Голливудские сценарии далеки от реальной жизни, но доля правды в этом есть и многие адвокаты действительно ставят свои личные, в том числе имущественные интересы выше интересов клиента и его семьи. Желание вообразить себя дореволюционным Плевако и пламенной речью перед судом и присяжными добиться полного оправдания своего подзащитного порой идет в разрез с интересами клиента, который просто хочет побыстрее вернуться домой.

Один мой клиент, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере сменил около десятка адвокатов, проведя почти год в СИЗО. Его убитая горем супруга обратилась ко мне тогда, когда формально следствие еще не завершилось, но уже практически все доказательства обвинения были собраны.

Каково было мое удивление, когда, встретившись с ним в СИЗО, я узнал много подробностей о других активных соучастниках преступления, о том каким образом заметались следы преступления, отмывались похищенные денежные средства и прочее, и что в материалах дела этого всего нет, а его прежние адвокаты строго настрого запретили ему давать показания об известных ему фактах, чтобы «не усугублять итак шаткое его положение».

За мошенничество в особо крупном размере ему грозил срок до 10 лет лишения свободы, и я попросил у него разрешения начать переговоры со следователем для решения вопроса о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Это специальное соглашение, предусмотренное Уголовно-процессуальным кодексом России, которое заключают стороны обвинения и защиты, фактически сделка со следствием: обвиняемый дает показания о других соучастниках, их роли в совершении преступления, сообщает о фактах, имеющих значение для расследования дела, а следствие, прокуратура и суд обеспечивают ему более мягкое наказание, порой вообще освобождение от наказания, либо условный срок.

Следователь с большой охотой согласился на мое предложение о досудебном соглашении, а само оформление этого вопроса заняло несколько дней. После заключения досудебного соглашения положение моего клиента существенно изменилось: вместо нахождения под стражей ему был определен домашний арест в качестве меры пресечения, что уже дало надежду его семье на положительную тенденциозность.

Дальше ситуация стала развиваться стремительно: в рамках возбужденного уголовного дела были задержаны еще 4 соучастника преступления, а дело моего клиента выделили в отдельное производство, направив в суд для рассмотрения в особом порядке. В итоге наказание было условным, и он остался со своей семьей и был рад, что все закончилось относительно благополучно.

Этот пример явно демонстрирует, что помощь клиенту по уголовному делу – это не всегда ярое противостояние судебно-следственному механизму. Адвокат должен действовать только в интересах клиента, а интересы у клиентов могут быть различными. Кто-то будет до последней капли крови отстаивать свою невиновность и это заслуживает уважения, кто-то будет думать, что нелепые процессуальные уловки адвоката помогут избежать наказания, а кто-то, осознав свою вину в совершении преступления, начнет сотрудничать со следствием, чтобы облегчить свою участь. Это дело клиента решать по какому из обозначенных путей он будет двигаться, но задача адвоката – это рассказать о последствиях и перспективах избранного им пути, руководствуясь не только тем, что написано в тексте уголовного закона, но и тем как в действительности работает судебно-следственный механизм.

Конечно, в нашей стране сделки со следствием встречаются не так часто, как в США или Европейских странах, где более 80% уголовных дел заканчиваются сделкой. Удивительно и то, что не все обвиняемые знают о такой возможности, а те, кто знает воспринимают это как обычное признание вины.

На самом деле это не так. Государство готово понизить ответственность преступника, если он своими конкретными действиями будет содействовать изобличению других фигурантов дела, восстановлению имущественной неприкосновенности потерпевшего, сообщит о других преступлениях и выполнит прочие необходимые для следствия и прокуратуры действия.

Как бы это не показалось циничным, но преступность – это часть общественной жизни, а расследование преступлений, привлечение к ответственности виновных лиц должно иметь цивилизованный, гуманный характер. Сделка со следствием – это одно из проявлений такого гуманизма, но при условии осознания обвиняемым своего проступка и искренним желанием способствовать восстановлению справедливости и установлению истины.