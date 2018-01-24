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KDV в Туле: сделайте вашу жизнь вкуснее!

Фото Дмитрия Дзюбина.
Партнерский материал

KDV в Туле: сделайте вашу жизнь вкуснее!

Крупнейший в России производитель снеков и кондитерских изделий теперь и в Туле открыл свой интернет-магазин! Побаловать себя любимыми вкусностями стало еще проще: цены — ниже, доставка бесплатная!

Это мы испытали на себе. Сотрудники «Слободы» и Myslo решили сделать себе небольшой сладкий праздник: зашли на сайт интернет-магазина KDV, выбрали разнообразные угощения. Курьер приехал быстрее, чем мы успели проголодаться.

Мы достали из пакета чуть ли не ассортимент кондитерской: несколько видов печенья, пряники, бисквиты, зефир, шоколад, чипсы, вафли, крекеры, сухарики, гренки, орехи… И все это — всего за 500 рублей!

Сразу смекнули: в магазине такой набор стоил бы гораздо дороже.

А тут и идти никуда не нужно!

Не заметили, как от большого обеда остались лишь фантики: ну очень вкусно! Заинтересовались KDV, решили погуглить. Компания KDV- крупнейший производитель снеков и кондитерских изделий в России (всем известных брендов — Яшкино, Бонди, Бабкины семечки, Кириешки и др).

По стране работает у KDV работает порядка 12 фабрик, которые выпускают более 400 видов изделий. У производителя своя логистика. Столь серьезный подход к организации бизнеса позволяет KDV держать демократичные цены на свою продукцию. А это, собственно, — одна из причин большой популярности товаров у потребителя.

Пользоваться онлайн-площадкой KDV не сложнее, чем порталом Myslo. Заходим в интернет-магазин KDV и выбирайте в списке категорий то, чем хотите побаловать себя. Чай, а к нему вафли, печенье, крекеры, пряники, круассаны, бисквиты, рулеты, конфеты, карамель, драже, шоколад, батончики, зефир, мармелад, ирис, гематоген, семечки, сухарики, гренки, чипсы, попкорн, орехи, мясо, рыба — выбор более, чем огромен! Отправляем товары в корзину и переходим к оформлению заказа. Указываем свои данные (это занимает не больше 30 секунд), выбираем предпочтительный способ оплаты — банковской картой или наличными, вводим адрес и обозначаем время доставки. Вот так просто!

Кстати, очень удобно: доставка вкусняшек бесплатная, а оплата происходит только после получения заказа.

У вас есть возможность убедиться в том, что вам привезли все необходимое.

Компания регулярно проводит акции. Сейчас, например, действует вкусное предложение: каждому покупателю — шоколадный батончик Zebra в подарок!

Акция продлится до 20 февраля. Следите за обновлениями и новинками в интернет-магазине KDV и делайте свою жизнь вкуснее!

https://tula.kdvonline.ru/

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 10:06 0
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