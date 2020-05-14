Режиссер Илья Аксенов: «Мои 90-е — это приставка, велик и запах жвачки!»

Фото из архива Ильи Аксенова.

Натурные съемки сериала проходили в Туле, на родине режиссера-постановщика Ильи Аксенова. Мы поговорили с ним про съемки и подбор актеров на главные роли и, конечно, про его 90-е.



Действие сериала происходит в 1993 году. 14-летний Санька Рябинин живет обычной подростковой жизнью — ищет приключений, пытается защититься от районных хулиганов, не хочет ходить в музыкалку, не знает, как общаться с девчонками и с кого из взрослых брать пример. Сбегая от хулиганов, Санька угоняет машину местного криминального авторитета, и в один миг всё меняется. А дальше — разборки со взрослыми кавказцами, ровесниками, между родителями на кухне, со своими пацанами и так далее…

- Илья, проект заявлен в том числе и как «комедия». Вам кажется это обоснованным?

- Я думаю, что правильное определение жанра — драмеди. Это подразумевает, что есть и комедийные линии, и трагические, и романтические.

- Большинство проектов про 90-е так или иначе романтизируют. Почему людям так нравится вспоминать и обелять то время?

- Мне кажется, что некоторые люди через воспоминания о 90-х так хвастаются собой. Например, «я воровал» — это значит, что я отчаянный и ловкий. «Я дрался» — я сильный и смелый. «У моего папы бизнес был» — я ребенок умного человека. Такие воспоминания — отличный фон, чтобы показать свои личные качества.

- Какими были Ваши 90-е?

- С приставкой, великом и запахом жвачки.

- Какие сцены были наиболее сложными для Вас как режиссера?

- Сцены, где все четверо подростков — главных героев — в кадре. Это было сложнее расстрела базы и разрушения рынка. Толпой взрослых людей управлять проще, чем парой подростков.

- Как в сериал попал Егор Абрамов, сыгравший роль Вовки?

- Егор — сын моего тренера по дзюдо, брат моего друга, с которым я учился в параллельных классах. Мы долго не могли найти Вовку, ведь был нужен хулиган. Когда приводили «хулиганов» — это были смазливые мальчики из Instagram. Была пара интересных вариантов, но в Москве и в других городах не нашли ничего интересного.

Я сказал кастинг-директору искать не в актерских агентствах, а на улицах, в спортивных секциях. Нужен был спортивный характер.

Потом, уже после двухсотого неудачного Вовки, я позвонил папе, попросил его походить по секциям, где я тренировался, и снять на видео парней. Видео я начал получать на следующий день. Папа снял всех, кому было 13−15 лет, задавая вопросы «Сколько лет?», «Как зовут?», «Чем занимаешься?». Когда я увидел Егора, подумал: «Вот он, наш Вовка!» Просто потому, что он сказал: «Готов к труду и обороне!» Тогда я еще не знал, что это сын моего тренера. Попросил Егора приехать, он приехал, прошел кастинг, и понеслось. Когда я узнал, что он сын моего тренера, я был в шоке, потому что его отец меня тренировал в таком же возрасте.

- То, что сериал снимали в Туле, — это лично Ваше решение?

- Когда я в первый раз читал сценарий, представлял свои дворы, свой город, свое детство. Планировалось снимать в Великом Новгороде, потому что сценаристы оттуда. Я сел в машину и поехал в Тулу по местам детства, сфотографировал их, показал ребятам, и они согласились перенести всё в Тулу.



Илья Аксенов: «Читайте и путешествуйте, общайтесь с неизвестными

вам людьми. Это невероятно интересно, ведь жизнь перестает быть черно-белой и однобокой».

- Как бы Вы охарактеризовали родной город?

- Город, где можно в рабочий день поехать домой и пообедать. В Москве расстояния не те.

- Какие главные сложности были во время съемок в Туле?

- Сначала было недопонимание с местными жителями, потому что на нас отчасти смотрели враждебно. Потом, когда они поняли, что мы ничего плохого не делаем, стало легче и проще, а под конец вообще было весело и душевно. Наверное, главная сложность — это отсутствие индустрии как таковой. Всё оборудование и людей надо было везти из Москвы.

- В 90-е Вы были ребенком. Что помните о том времени? Что происходило в Туле?

- Был криминал и по телевизору, и в соседнем районе. Могли ограбить или побить, но это было редко. Я старался не нарываться, не лезть туда, где опасно.

Я помню запахи. Например, запах пекарни на улице Калинина, где делают пряники.

Помню, как в детстве вместе с друзьями играл в приставку. Потом через несколько лет я назвал команду КВН «Сега Мега Драйв 16 бит», с которой мы дошли до Выс-шей Лиги. Дачу помню, велики и пруд. Родителей на шашлыках…

- Если уж мы вспомнили о КВН — какие самые яркие и теплые воспоминания у Вас о тех днях?

- Я помню поездку в Ригу, когда нас в первый раз позвали выступать. А потом было много путешествий по России, нас часто звали в другие города. Еще вспоминаю Сочинский фестиваль «КиВиН». По большей части всё, что было ярким, я снял в фильме «Квнщики». Я думаю, что этот мой дебют будет самым точным ответом на ваш вопрос.

- Какие места любите в Туле?

- Я в восторге от нового кремля, от Центрального парка и от усадьбы Толстого «Ясная Поляна». Это туристический топ, его надо обязательно смотреть. Самые необычные места в Туле — за городом. Например, Алексин-бор и огромный карьер с озером на юго-востоке. Это просто жемчужины. Я обсуждал возможность там снимать, но там нет условий: ни гостиниц, ни нормальных дорог.

- У Вас как у творческого человека наверняка уже есть планы, наметки нового проекта. Поделитесь с нашими читателями.

- Мы начали готовиться к фильму, но к какому, я пока сказать не могу, по контракту нельзя. Но как только мы выйдем из самоизоляции и приступим к съемкам, то я сообщу. Это будет семейная комедия с главной комедийной звездой нашего времени.

- С кем из актеров мечтаете поработать в будущем?

- С тем, с которым мечтал, сейчас буду работать на полном метре.

- Как изменилась Ваша жизнь в условиях пандемии коронавируса?

- Мы поставили на паузу подготовку к фильму. Но зато я спокойно закончил монтаж «Мир! Дружба! Жвачка!». Вообще у меня было время подумать, что же я хочу снимать дальше. В итоге неожиданно для себя я сел за сценарий, который откладывал очень долгое время.

Из досье Myslo

Илья Аксенов

Родился 1 мая 1989 г. в Туле.

Окончил Высшую школу экономики, Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Семья: не женат.

По жизни напрягает в людях: лень, глупость и перекладывание ответственности.

Музыкальные предпочтения: непостоянны, как и погода.

Любимая книга: Такуан Сохо «Письма мастера дзэн мастеру фехтования».

Девиз: «Моешь чашку – думай о чашке».

Мечта: не скажу, вдруг не сбудется.



