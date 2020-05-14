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Тульское кладбище домашних животных: последний приют друзей, ушедших за радугу

Тульское кладбище домашних животных: последний приют друзей, ушедших за радугу

Для государства почивший кот или пёс – это биоотходы, а для хозяев – потеря потерь! Myslo прогулялся по кладбищу домашних животных. Что пишут на надгробиях? И как похоронить питомца по закону?

Поводом для репортажа стал очень трогательный пост тульского психолога Ларисы Миловой, которая написала на «Фейсбуке» о своей кошке:

— Говорят, если животное было очень любимо кем-то, то оно после смерти попадает на мост радуги, на самом краю небосклона. Берта, я не знаю, куда ты ушла вчера, но я очень надеюсь, что ты попала на этот мост — ты была любимейшей кошкой на свете.

Безумно хочется верить, что ты там опять молода и сильна, тебе тепло, комфортно и вдоволь пищи.

17 лет вместе, не у каждого есть опыт такой долгой безусловной любви. Кстати, говорят, что на этом мосту радуги когда-нибудь смогут встретиться домашние питомцы и их хозяева. Несомненно.
Всего лишь вопрос времени, моя дорогая.
 

В России хоронить животных, даже самых любимых, в землю официально запрещено. А неофициально, конечно же, хоронят. Стихийные захоронения в палисадниках и лесополосах — обычное дело.

Самое крупное кладбище домашних питомцев, по которому сегодня прогулялся Myslo, существует в Туле уже около 20 лет. Все знают, где оно находится, но мы лишний раз не будем упоминать это место: чем это закончится, все знают. Пусть Муси и Снупы покоятся с миром, они иногда бывают нам ближе людей.

Здесь много могил. Есть совсем заброшенные:
 

И те, которые явно навещают:

Собаки, кошки, шиншиллы…

…птички…

и хорек.

Ему любящие хозяева написали душевное стихотворение:

Беги по радуге, малыш,
Резвись, шали, играй,
Над облаками, выше крыш —
Такой хорячий рай.

Ты только лапки береги
И осторожней будь!
Беги по радуге, беги,
И про болезнь забудь.

Давай не думать о судьбе,
Но лишь имей в виду:
Когда-нибудь и я к тебе
За радугу приду.

А вот еще стихотворение чьей-то любимой овчарке Волде:

 

Как похоронить животное по закону

Вообще такие кладбища запрещены. В Новомосковске недавно такое постановили убрать (Myslo писал об этом здесь). Но запрещать всегда проще, согласитесь? А проводить в последний путь своего любимца и по закону, и душевно ну никак не получится.

По правилам после смерти животного хозяин должен вызвать ветврача и принять решение, как утилизировать трупик: кремировать или отдать на переработку на спецпредприятие.

Хоронить любимца самостоятельно запрещено. За это предусмотрен штраф 5000 рублей.

Сейчас в Туле можно законно кремировать усопшего любимца за плату (найти адреса можно в интернете).
 
А представители одной из ритуальных контор Тулы рассказали Myslo, что туляки часто обращаются к ним за изготовлением небольших гробов, памятников и фото для собак и кошек. Так что любые вопросы, в принципе, решаются.
а как у них?

Как хоронят домашних животных в разных странах мира

Во многих странах мира есть и кладбища для домашних питомцев, и крематории, и фирмы, предлагающие ритуальные услуги для котов, собак и прочей живности.
 
Проще всего с умершими четвероногими обращаются в Китае — просто выбрасывают на помойку или сдают «на мыло».
 

Япония — на первом месте по уважительному отношению к смерти братьев наших меньших.

Фото saitama-kawaguchi.petangel.jp

Японцы обожают своих питомцев при жизни и после смерти со всеми почестями хоронят их. Ушедших собак и кошек кремируют, а урны помещают в колумбарии, которых в Стране восходящего солнца множество, особенно возле буддийских храмов. Возле каждой урны — цветы и фото, любимая игрушка. Есть и ритуал захоронения животных вместе с людьми, но это, говорят, дорого.

 
 

В Англии около 10 лет назад появилось первое смешанное кладбище, предназначенное для собак и их хозяев. Человек здесь может упокоиться в одной могиле со своим любимым питомцем. А самое старое кладбище для живности было организовано в лондонском Гайд-парке. Оно существует с 1881 года. Выглядит очень по-кинговски:

 
 
 

В США множество кладбищ для домашних животных. Кремация с помещением урны в колумбарии — дешевле. Захоронение дороже, но очень популярно: американцы красиво оформляют собакам и кошкам могилы, ставят памятники, ухаживают за местом погребения. Какое-то время назад в Штатах предлагали криогенную заморозку трупика питомца, в таком случае его можно было бы (гхм-гхм) не хоронить.

 
 
 

В Германии развит бизнес ритуальных услуг для животных и к похоронам там относятся очень ответственно: провожают со всеми почестями. Похороны усопших питомцев ничем не отличаются от человеческих. Можно похоронить животное в гробу или забрать пепел в урне после кремации домой.

Фото ohmymag.de
 

В России с этим вопросом сложнее. В Санкт-Петербурге, например, есть городское кладбище для питомцев. В Москве — частные участки для захоронений.

Кладбище в Санкт-Петербурге. Источник фото.
знаете ли вы, что…

Шестипалые кошки Хемингуэя

Кошки были слабостью Эрнеста Хемингуэя. Сейчас в его доме в штате Флорида – музей, куда приезжают посмотреть на кабинет, где родились «Прощай, оружие», «Старик и море». Дополнительная ценность музея – около 50 кошек, большинство из которых шестипалые (эту особенность они унаследовали от прародительницы - любимицы Хемингуэя).  

В 1957 году на вилле журналиста и писателя жило 57 кошек и котов. Усопшие меховые домочадцы хоронились на особом кошачьем кладбище — прямо под дверью столовой:


Фото tailytales.ru
похоронить виртуально

Похоронить любимца можно и в интернете. Есть несколько сервисов виртуальных кладбищ. Например, ЗооРай: тут можно создать виртуальный домик для ушедшего питомца, украсить цветами его личную страничку, разместить фото и публиковать воспоминания.

 

А как вы думаете, нужно ли Туле официальное кладбище для домашних питомцев? Высказывайтесь в комментариях!

 

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 18:10 +8
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