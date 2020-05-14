Тульское кладбище домашних животных: последний приют друзей, ушедших за радугу

Для государства почивший кот или пёс – это биоотходы, а для хозяев – потеря потерь! Myslo прогулялся по кладбищу домашних животных. Что пишут на надгробиях? И как похоронить питомца по закону?

Поводом для репортажа стал очень трогательный пост тульского психолога Ларисы Миловой, которая написала на «Фейсбуке» о своей кошке:

— Говорят, если животное было очень любимо кем-то, то оно после смерти попадает на мост радуги, на самом краю небосклона. Берта, я не знаю, куда ты ушла вчера, но я очень надеюсь, что ты попала на этот мост — ты была любимейшей кошкой на свете.

Безумно хочется верить, что ты там опять молода и сильна, тебе тепло, комфортно и вдоволь пищи.

17 лет вместе, не у каждого есть опыт такой долгой безусловной любви. Кстати, говорят, что на этом мосту радуги когда-нибудь смогут встретиться домашние питомцы и их хозяева. Несомненно.

Всего лишь вопрос времени, моя дорогая.

В России хоронить животных, даже самых любимых, в землю официально запрещено. А неофициально, конечно же, хоронят. Стихийные захоронения в палисадниках и лесополосах — обычное дело.

Самое крупное кладбище домашних питомцев, по которому сегодня прогулялся Myslo, существует в Туле уже около 20 лет. Все знают, где оно находится, но мы лишний раз не будем упоминать это место: чем это закончится, все знают. Пусть Муси и Снупы покоятся с миром, они иногда бывают нам ближе людей.

Здесь много могил. Есть совсем заброшенные:

И те, которые явно навещают:

Собаки, кошки, шиншиллы…

…птички…

и хорек.

Ему любящие хозяева написали душевное стихотворение:

Беги по радуге, малыш,

Резвись, шали, играй,

Над облаками, выше крыш —

Такой хорячий рай.

Ты только лапки береги

И осторожней будь!

Беги по радуге, беги,

И про болезнь забудь.

Давай не думать о судьбе,

Но лишь имей в виду:

Когда-нибудь и я к тебе

За радугу приду.

А вот еще стихотворение чьей-то любимой овчарке Волде:

Как похоронить животное по закону Вообще такие кладбища запрещены. В Новомосковске недавно такое постановили убрать (Myslo писал об этом здесь ). Но запрещать всегда проще, согласитесь? А проводить в последний путь своего любимца и по закону, и душевно ну никак не получится. По правилам после смерти животного хозяин должен вызвать ветврача и принять решение, как утилизировать трупик: кремировать или отдать на переработку на спецпредприятие. Хоронить любимца самостоятельно запрещено. За это предусмотрен штраф 5000 рублей. Сейчас в Туле можно законно кремировать усопшего любимца за плату (найти адреса можно в интернете). А представители одной из ритуальных контор Тулы рассказали Myslo, что туляки часто обращаются к ним за изготовлением небольших гробов, памятников и фото для собак и кошек. Так что любые вопросы, в принципе, решаются.

а как у них? Как хоронят домашних животных в разных странах мира

Во многих странах мира есть и кладбища для домашних питомцев, и крематории, и фирмы, предлагающие ритуальные услуги для котов, собак и прочей живности.

Проще всего с умершими четвероногими обращаются в Китае — просто выбрасывают на помойку или сдают «на мыло».

Япония — на первом месте по уважительному отношению к смерти братьев наших меньших. Фото saitama-kawaguchi.petangel.jp Японцы обожают своих питомцев при жизни и после смерти со всеми почестями хоронят их. Ушедших собак и кошек кремируют, а урны помещают в колумбарии, которых в Стране восходящего солнца множество, особенно возле буддийских храмов. Возле каждой урны — цветы и фото, любимая игрушка. Есть и ритуал захоронения животных вместе с людьми, но это, говорят, дорого.

В Англии около 10 лет назад появилось первое смешанное кладбище, предназначенное для собак и их хозяев. Человек здесь может упокоиться в одной могиле со своим любимым питомцем. А самое старое кладбище для живности было организовано в лондонском Гайд-парке. Оно существует с 1881 года. Выглядит очень по-кинговски:

В США множество кладбищ для домашних животных. Кремация с помещением урны в колумбарии — дешевле. Захоронение дороже, но очень популярно: американцы красиво оформляют собакам и кошкам могилы, ставят памятники, ухаживают за местом погребения. Какое-то время назад в Штатах предлагали криогенную заморозку трупика питомца, в таком случае его можно было бы (гхм-гхм) не хоронить.

В Германии развит бизнес ритуальных услуг для животных и к похоронам там относятся очень ответственно: провожают со всеми почестями. Похороны усопших питомцев ничем не отличаются от человеческих. Можно похоронить животное в гробу или забрать пепел в урне после кремации домой. Фото ohmymag.de

В России с этим вопросом сложнее. В Санкт-Петербурге, например, есть городское кладбище для питомцев. В Москве — частные участки для захоронений. Кладбище в Санкт-Петерб урге. Источник фото . знаете ли вы, что… Шестипалые кошки Хемингуэя Кошки были слабостью Эрнеста Хемингуэя. Сейчас в его доме в штате Флорида – музей, куда приезжают посмотреть на кабинет, где родились «Прощай, оружие», «Старик и море». Дополнительная ценность музея – около 50 кошек, большинство из которых шестипалые (эту особенность они унаследовали от прародительницы - любимицы Хемингуэя). В 1957 году на вилле журналиста и писателя жило 57 кошек и котов. Усопшие меховые домочадцы хоронились на особом кошачьем кладбище — прямо под дверью столовой:

Фото tailytales.ru похоронить виртуально Похоронить любимца можно и в интернете. Есть несколько сервисов виртуальных кладбищ. Например, ЗооРай: тут можно создать виртуальный домик для ушедшего питомца, украсить цветами его личную страничку, разместить фото и публиковать воспоминания. А как вы думаете, нужно ли Туле официальное кладбище для домашних питомцев? Высказывайтесь в комментариях!

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