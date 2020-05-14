Тульское кладбище домашних животных: последний приют друзей, ушедших за радугу
Для государства почивший кот или пёс – это биоотходы, а для хозяев – потеря потерь! Myslo прогулялся по кладбищу домашних животных. Что пишут на надгробиях? И как похоронить питомца по закону?
Поводом для репортажа стал очень трогательный пост тульского психолога Ларисы Миловой, которая написала на «Фейсбуке» о своей кошке:
— Говорят, если животное было очень любимо кем-то, то оно после смерти попадает на мост радуги, на самом краю небосклона. Берта, я не знаю, куда ты ушла вчера, но я очень надеюсь, что ты попала на этот мост — ты была любимейшей кошкой на свете.
Безумно хочется верить, что ты там опять молода и сильна, тебе тепло, комфортно и вдоволь пищи.
В России хоронить животных, даже самых любимых, в землю официально запрещено. А неофициально, конечно же, хоронят. Стихийные захоронения в палисадниках и лесополосах — обычное дело.
Самое крупное кладбище домашних питомцев, по которому сегодня прогулялся Myslo, существует в Туле уже около 20 лет. Все знают, где оно находится, но мы лишний раз не будем упоминать это место: чем это закончится, все знают. Пусть Муси и Снупы покоятся с миром, они иногда бывают нам ближе людей.
И те, которые явно навещают:
Собаки, кошки, шиншиллы…
…птички…
и хорек.
Ему любящие хозяева написали душевное стихотворение:
Беги по радуге, малыш,
Резвись, шали, играй,
Над облаками, выше крыш —
Такой хорячий рай.
Ты только лапки береги
И осторожней будь!
Беги по радуге, беги,
И про болезнь забудь.
Давай не думать о судьбе,
Но лишь имей в виду:
Когда-нибудь и я к тебе
За радугу приду.
А вот еще стихотворение чьей-то любимой овчарке Волде:
Как похоронить животное по закону
По правилам после смерти животного хозяин должен вызвать ветврача и принять решение, как утилизировать трупик: кремировать или отдать на переработку на спецпредприятие.
Хоронить любимца самостоятельно запрещено. За это предусмотрен штраф 5000 рублей.
Как хоронят домашних животных в разных странах мира
Япония — на первом месте по уважительному отношению к смерти братьев наших меньших.
Фото saitama-kawaguchi.petangel.jp
Японцы обожают своих питомцев при жизни и после смерти со всеми почестями хоронят их. Ушедших собак и кошек кремируют, а урны помещают в колумбарии, которых в Стране восходящего солнца множество, особенно возле буддийских храмов. Возле каждой урны — цветы и фото, любимая игрушка. Есть и ритуал захоронения животных вместе с людьми, но это, говорят, дорого.
В Англии около 10 лет назад появилось первое смешанное кладбище, предназначенное для собак и их хозяев. Человек здесь может упокоиться в одной могиле со своим любимым питомцем. А самое старое кладбище для живности было организовано в лондонском Гайд-парке. Оно существует с 1881 года. Выглядит очень по-кинговски:
В США множество кладбищ для домашних животных. Кремация с помещением урны в колумбарии — дешевле. Захоронение дороже, но очень популярно: американцы красиво оформляют собакам и кошкам могилы, ставят памятники, ухаживают за местом погребения. Какое-то время назад в Штатах предлагали криогенную заморозку трупика питомца, в таком случае его можно было бы (гхм-гхм) не хоронить.
В Германии развит бизнес ритуальных услуг для животных и к похоронам там относятся очень ответственно: провожают со всеми почестями. Похороны усопших питомцев ничем не отличаются от человеческих. Можно похоронить животное в гробу или забрать пепел в урне после кремации домой.
Фото ohmymag.de
В России с этим вопросом сложнее. В Санкт-Петербурге, например, есть городское кладбище для питомцев. В Москве — частные участки для захоронений.
Кладбище в Санкт-Петербурге. Источник фото.
Шестипалые кошки Хемингуэя
Кошки были слабостью Эрнеста Хемингуэя. Сейчас в его доме в штате Флорида – музей, куда приезжают посмотреть на кабинет, где родились «Прощай, оружие», «Старик и море». Дополнительная ценность музея – около 50 кошек, большинство из которых шестипалые (эту особенность они унаследовали от прародительницы - любимицы Хемингуэя).
В 1957 году на вилле журналиста и писателя жило 57 кошек и котов. Усопшие меховые домочадцы хоронились на особом кошачьем кладбище — прямо под дверью столовой:
Фото tailytales.ru
Похоронить любимца можно и в интернете. Есть несколько сервисов виртуальных кладбищ. Например, ЗооРай: тут можно создать виртуальный домик для ушедшего питомца, украсить цветами его личную страничку, разместить фото и публиковать воспоминания.
А как вы думаете, нужно ли Туле официальное кладбище для домашних питомцев? Высказывайтесь в комментариях!
Нужно ли Туле кладбище домашних животных?