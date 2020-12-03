Центр стоматологии SEN-clinic в Туле: улыбка на «отлично»!
В Центре стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и дентальной имплантации SEN-clinic позаботятся, чтобы ваша улыбка сияла.
Центр стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и дентальной имплантации SEN-clinic
Тула, ул. Тимирязева, 97.
Тел. (4872) 58-81-96, +7(906)623-15-25.
В SEN-clinic есть высокоточное оборудование для комплексного обследования и лечения зубов. В том числе, один из самых современных компьютерных томографов, который делает высокоточные 3D-снимки.
Врачи тщательно контролируют каждый этап лечения. Для более точного и качественного лечения в SEN-clinic используют операционный микроскоп. Так, обследование и лечение зубных каналов может проводиться основательнее.
В клинике используют проверенные материалы производства США, Кореи, Швейцарии и Швеции.
Для врачей SEN-clinic нет неразрешимых задач. Они способны справиться даже с самыми сложными проблемами в лечении зубов. Здесь оказывают услуги по всем направлениям стоматологии: от гигиены и простейших обследований до сложных челюстно-лицевых операций.
В клинике ведут прием два челюстно-лицевых хирурга, хирург-стоматолог, ортопед и три терапевта. Врачи работают в тесной связке, и если во время обследования у пациента обнаруживаются дополнительные проблемы, здесь вам сразу же дадут рекомендации по лечению.
Современная операционная Центра SEN-clinic позволяет проводить в амбулаторном режиме тяжелые операции, без нахождения в стационаре. К ним относится удаление сложных зубов, новообразований, кист и так далее.
И если где-то вам отказали в лечении, в SEN-clinic всегда смогут найти способ, чтобы решить вашу проблему.
Внимательное отношение и компетентность врачей SEN-clinic нашли свое подтверждение: на портале «Про докторов» первые три места в народном рейтинге занимают врачи этой клиники.
Рейтинг формируется на основании отзывов пациентов, при этом каждый отзыв проходит несколько этапов проверки. А это говорит о признании и уважении врачей клиники SEN-clinic.
Цены в SEN-clinic невысоки. Для каждого пациента врачи подберут оптимальный вариант лечения.
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SEN-clinic оказывает полный спектр услуг по стоматологии и челюстно-лицевой хирургии:
- комплексная диагностика, компьютерная томография;
- профессиональная гигиена полости рта;
- лечение кариеса, пульпита, периодонтита с использованием микроскопа;
- имплантация, костная пластика (синуслифтинг, аугментация, пересадка костных
- блоков);
- протезирование: диоксид циркония, керамика, металлокерамика; виниры;
- исправление прикуса без брекетов;
- удаление зубов любой сложности, в том числе горизонтально расположенных зубов мудрости.
- удаление новообразований челюстно-лицевой области;
- лечение воспалительных заболеваний (периоститы, абсцессы, фурункулы);
- лечение заболеваний слюнных желез (удаление камней из протоков слюнных желез);
- лечение травм (ушивание ран косметическим швом, лечение переломов челюстно-лицевой области);
- коррекция возрастных изменений, рубцов и шрамов, подтяжка лица нитями, коррекция лица филлерами, ботулотерапия.