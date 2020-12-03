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Центр стоматологии SEN-clinic в Туле: улыбка на «отлично»!
Фото pixabay.com.
Партнерский материал

Центр стоматологии SEN-clinic в Туле: улыбка на «отлично»!

В Центре стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и дентальной имплантации SEN-clinic позаботятся, чтобы ваша улыбка сияла. 

Центр стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и дентальной имплантации SEN-clinic 

 

Тула, ул. Тимирязева, 97.

Тел. (4872) 58-81-96, +7(906)623-15-25.

В SEN-clinic есть высокоточное оборудование для комплексного обследования и лечения зубов. В том числе, один из самых современных компьютерных томографов, который делает высокоточные 3D-снимки. 

Врачи тщательно контролируют каждый этап лечения. Для более точного и качественного лечения в SEN-clinic используют операционный микроскоп. Так, обследование и лечение зубных каналов может проводиться основательнее.

В клинике используют проверенные материалы производства США, Кореи, Швейцарии и Швеции.

Для врачей SEN-clinic нет неразрешимых задач. Они способны справиться даже с самыми сложными проблемами в лечении зубов. Здесь оказывают услуги по всем направлениям стоматологии: от гигиены и простейших обследований до сложных челюстно-лицевых операций. 

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 

В клинике ведут прием два челюстно-лицевых хирурга, хирург-стоматолог, ортопед и три терапевта. Врачи работают в тесной связке, и если во время обследования у пациента обнаруживаются дополнительные проблемы, здесь вам сразу же дадут рекомендации по лечению.

Современная операционная Центра SEN-clinic позволяет проводить в амбулаторном режиме тяжелые операции, без нахождения в стационаре. К ним относится удаление сложных зубов, новообразований, кист и так далее.

И если где-то вам отказали в лечении, в SEN-clinic всегда смогут найти способ, чтобы решить вашу проблему.

Внимательное отношение и компетентность врачей SEN-clinic нашли свое подтверждение: на портале «Про докторов» первые три места в народном рейтинге занимают врачи этой клиники.

Рейтинг формируется на основании отзывов пациентов, при этом каждый отзыв проходит несколько этапов проверки. А это говорит о признании и уважении врачей клиники SEN-clinic.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Цены в SEN-clinic невысоки. Для каждого пациента врачи подберут оптимальный вариант лечения.

 

Выиграй бесплатное лечение в SEN-clinic на Новый Год

В преддверие Нового года в клинике проходит предновогодняя акция! 

Условия акции:
  1. Запишитесь на ПЕРВИЧНУЮ бесплатную консультацию всех специалистов в клинику. Укажите промокод «красивая улыбка» при записи (по телефону (4872) 58-81-96).
  2. Получите полную бесплатную программу лечения. 
  3. Сделайте Инстаграме пост и сториз с упоминанием клиники @sen_clinic_stom.
  4. Каждому участнику конкурса присвоят персональный номер. Победителей выберут с помощью лотереи в прямом эфире 28-29 декабря в профиле клинике в Инстаграм @sen_clinic_stom.

Призовых места будет три:
1. бесплатное лечение,
2. бесплатная гигиена,
3. комплимент от клиники.

Кроме этого все участники розыгрыша получают скидку 10% на лечение по составленному плану. Подробности акции здесь.

Записаться в клинику можно на сайте sen-clinic.ruПодробности по тел. (4872) 58-81-96, а также в соцсетях.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

SEN-clinic оказывает полный спектр услуг по стоматологии и челюстно-лицевой хирургии:

  • комплексная диагностика, компьютерная томография;
  • профессиональная гигиена полости рта;
  • лечение кариеса, пульпита, периодонтита с использованием микроскопа;
  • имплантация, костная пластика (синуслифтинг, аугментация, пересадка костных
  • блоков);
  • протезирование: диоксид циркония, керамика, металлокерамика; виниры;
  • исправление прикуса без брекетов;
  • удаление зубов любой сложности, в том числе горизонтально расположенных зубов мудрости.
  • удаление новообразований челюстно-лицевой области;
  • лечение воспалительных заболеваний (периоститы, абсцессы, фурункулы);
  • лечение заболеваний слюнных желез (удаление камней из протоков слюнных желез);
  • лечение травм (ушивание ран косметическим швом, лечение переломов челюстно-лицевой области);
  • коррекция возрастных изменений, рубцов и шрамов, подтяжка лица нитями, коррекция лица филлерами, ботулотерапия.
Помимо этого в центре есть услуга безбрекетного выравнивания зубов с помощью элайнеров. Основной плюс метода: окружающие даже не увидят, что вы проходите лечение.
Элайнеры абсолютно не заметны, не доставляют дискомфорта, и при этом носить их нужно не так долго, как брекеты, а их эффективность ничуть не хуже!  
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 09:47
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