Центр стоматологии SEN-clinic в Туле: улыбка на «отлично»!

Тула, ул. Тимирязева, 97.

Тел. (4872) 58-81-96, +7(906)623-15-25.

В SEN-clinic есть высокоточное оборудование для комплексного обследования и лечения зубов. В том числе, один из самых современных компьютерных томографов, который делает высокоточные 3D-снимки.

Врачи тщательно контролируют каждый этап лечения. Для более точного и качественного лечения в SEN-clinic используют операционный микроскоп. Так, обследование и лечение зубных каналов может проводиться основательнее.

В клинике используют проверенные материалы производства США, Кореи, Швейцарии и Швеции.

Для врачей SEN-clinic нет неразрешимых задач. Они способны справиться даже с самыми сложными проблемами в лечении зубов. Здесь оказывают услуги по всем направлениям стоматологии: от гигиены и простейших обследований до сложных челюстно-лицевых операций.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В клинике ведут прием два челюстно-лицевых хирурга, хирург-стоматолог, ортопед и три терапевта. Врачи работают в тесной связке, и если во время обследования у пациента обнаруживаются дополнительные проблемы, здесь вам сразу же дадут рекомендации по лечению.

Современная операционная Центра SEN-clinic позволяет проводить в амбулаторном режиме тяжелые операции, без нахождения в стационаре. К ним относится удаление сложных зубов, новообразований, кист и так далее.