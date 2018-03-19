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Продолжаем голосовать за лучший тульский салон красоты

Продолжаем голосовать за лучший тульский салон красоты

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучший салон красоты. Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за ваши любимые салоны, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара салонов красоты, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

05 апреля мы подведем итоги голосования и назовем тройку лучших,
самых «народных»
салонов красоты Тулы.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: куда лучше ходить для стрижки, нового цвета волос и экспериментов в своей внешности, и почему?

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

19 марта, в 14:41 0
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