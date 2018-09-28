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Певец Emin: о фестивале «Жара», фильме про Магомаева и клипе «Ибица»

Фото Екатерины Беловой.

Певец Emin: о фестивале «Жара», фильме про Магомаева и клипе «Ибица»

Эмин Агаларов выступил в оружейной столице с программой «Бумеранг».

27 сентября в Туле в Городском концертном зале выступил популярный певец Эмин. Перед концертом артист встретился с особыми детьми — подопечными тульского благотворительного фонда «Не молчи». Эмин пообщался с ребятами и сфотографировался.

После встречи певец ответил на вопросы тульских журналистов.

— Эмин, расскажите об этой благотворительной акции с детьми с ограниченными возможностями.

- Это проект, который инициировал мой фан-клуб. В каждом городе мы приглашаем детей из интернатов или с ограниченными возможностями, или и то, и другое. Смысл этой акции заключается в том, что мы с ними знакомимся, дарим возможность послушать концерт. Все вырученные деньги от проданной продукции до и после концерта мы отдаем в эти учреждения. Считаю, что акция очень правильная. Я рад, что фан-клуб ею занимается. Как правило, все деньги, которые мы собираем, я еще и удваиваю. Такой общий вклад всех участников.

— У Вас сейчас довольно плотный график. Не тяжело ли Вам это физически? Как удается концерты совмещать с делами по бизнесу?

- Да по-разному бывает. Сложно физически или нет, зависит от вчерашнего дня: во сколько лег спать, пил, не пил, курил кальян, не курил (смеется, — прим. авт.). Это я шучу, конечно. Бывает, плохо себя чувствуешь, потому что действительно устал. В организме садятся батарейки.

— Есть ли у Вас методы восстановления себя? Приведение в тонус…

- Стараюсь заниматься спортом. Если я на гастролях и есть возможность, бегаю по утрам. Если я дома, то в спортзал хожу, занимаюсь с тренером. Если хорошая погода, могу на велосипеде прокатиться. Нет какого-то одного направления. Концерт очень тонизирует, потому что сцена все-таки, надо держать себя в форме. Это еще одна причина не запускать свой собственный организм.

— Не мешает ли Ваш бизнес музыкальной карьере?

- Я это совмещаю. Когда я в Москве, то часов до 7−8 на работе в офисе, а после этого занимаюсь музыкой. Так и происходит, если я не на гастролях. Например, из Москвы в Тулу я ехал три часа. Этого времени мне хватает, чтобы решить все свои дела.

Первый канал снимет фильм о Муслиме Магомаеве, которого певец называет своим наставником. В создании кинокартины Эмин принимает непосредственное участие.

— Вы полностью будете заняты на съемках?

- 1 октября — первый съемочный день. Я вообще никак не присутствую на съемках — ни как актер, ни как певец. Моя миссия и функция заключается в том, чтобы гарантировать и себе, и Тамаре Синявской, и Муслиму Магомедовичу достоверность того, что будет снято. И чтобы сыграно было актерами, которые передадут правильный образ. Хочется, чтобы и по сюжетной линии было максимально всё приближено к реальности, о которой, в принципе, знает только Тамара Ильинична. После прочтения сценария мы с ней созвонились, она говорила: «А вот на той встрече Муслим не был в белой шляпе, потому что она появилась у него годом позже…» Эти поправки вносились в сценарий. У нас в договоре прописано с командой, что у Тамары Ильиничны последнее слово.

— Можно несколько слов о фестивале «Жара»? Вы проводите его третий год подряд. Это колоссальные физические и финансовые затраты.

- Финансово фестиваль третий год приносит уверенный минус, и он с каждый годом растет. Что касается эмоций. Действительно, это круто, грандиозно, потому что в этом году были сногсшибательные рейтинги. «Жара» стала абсолютным чемпионом, самым просматриваемым событием на российском телевидении в ту неделю, когда это было показано.

— Получается, что в Вас борются бизнесмен и меломан, и бизнесмен сейчас в минусе…

- Пока да, но есть маленькое добавление: сейчас я на базе фестиваля сделал музыкальный канал, запустил радио «Жара» на волне Best fm. Пока вещаем в Москве, но сейчас будем добавлять как можно больше городов. Планируем сделать журнал «Жара» — всё о звездах и артистах, закулисной жизни, сайт, приложение. Музыкальный лейбл, который уже приносит свои плоды доходы. Поэтому вокруг этой большой инвестиции я планирую создать такой медиа-холдинг, который будет приносить доход, если я все сделаю правильно и все мои планы сбудутся. А «Жара» будет датируемым ярким событием в моем родном городе Баку.

— Как на фестивале удается объединить такое большое количество артистов? Они охотно соглашаются?

- Очень просто: надо с каждым лично договориться. Каждого приглашаю и обсуждаю, что он будет петь, в какой день будет выступать. На самом деле это самое тяжелое, что я делаю в своей жизни — договариваюсь с артистами.

— Этот фестиваль составляет конкуренцию другим таким же летним светским событиям, которые происходят в России?

- Если смотреть на официальные данные — по рейтингам «Жара» в четыре раза превзошел ближайший фестиваль (название называть не буду, но можно всё посмотреть в интернете) и стал абсолютным фестивальным чемпионом. То есть конкурентов на сегодня нет и, наверно, в ближайшем обозримом будущем появиться не может. Но я принимаю во внимание, что когда-нибудь появится, может, более молодой и перспективный организатор или организаторша, которые подвинут фестиваль на второе место. Но пока об этом рано думать.

— Странно, что при такой упоминаемости фестиваль не особо монетизируется.

- Вы знаете, в чем его основная проблема? В этом году было около 250 выступлений в течение четырех дней. Это почти 1500 человек. Основные затраты в том, чтобы продержать такое количество артистов — привезти, прокормить. Я могу пригласить в три раза меньше артистов, и фестиваль от этого не сильно проиграет. Есть артисты, чье присутствие или отсутствие не очень заметно. Но поскольку это фестиваль ВСЕЙ музыки, я стараюсь приглашать ВСЕХ артистов, чтобы грандиозность этого события соответствовала названию.

— Приходят ли к вам на концерты или за кулисы представители азербайджанской диаспоры?

- Приходят, конечно. Я их вижу на концертах, даже флаг иногда приносят. Мы общаемся, меня приглашают в свои заведения. Но я обычно отказываюсь, потому что такие встречи обычно влияют на концерт следующего дня. Лучше высыпаться.

— Когда Трамп снимался в вашем клипе, он еще не был президентом. Какие эмоции испытали, когда узнали, что его избрали?

 

- Честно говоря, он мне лично сказал в Нью-Йорке в офисе, что будет избираться. Для меня это было удивительно. Потом я ехал в лифте со своим коллегой Робом, он тогда был моим менеджером, и мы обменялись такой фразой: «Знаешь, а он может стать президентом». Если посмотреть мой Инстаграм, когда он только об этом объявил, я сказал, что он победит. И оказался прав.

— Расскажите о Вашей концертной программе «Бумеранг». Что представите тулякам?

- Все концерты у нас примерно похожи тем, что я стараюсь петь лучшее. Мы иногда убираем или добавляем песни, чтобы они отличались. Спою что-нибудь из нового. Поклонники могут попросить какую-то песню. Если я помню текст, то спою.

— Есть ли у вас поклонники, которые ездят за вами из города в город?

- Есть фан-клуб, который так ездит. Они это делают добровольно, не принудительно. Но я не понимаю, как они это выдерживают. Действительно, очень приятно выходить на сцену и видеть мой фан-клуб. У нас с ними очень хорошие отношения, практически всех знаю по именам. Мы знакомы не первый год. Они мне пишут, я отвечаю. Стараюсь соответствовать их ожиданиям.

— В соцсетях общаетесь?

- Общаемся. Сам веду свой Инстаграм. Иногда мне это помогает узнать отзывы о моем бизнесе. Где-то долго обслуживали, где-то было закрыто, где-то неудобно, не хватает чего-то. Я сразу скриншоты отправляю своим сотрудникам.

— Самая обсуждаемая история в шоу-бизнесе это, наверно, клип Баскова и Киркорова «Ибица». Как вы к этому относитесь? Что Вы им сказали?

- Снималось всё на территории Agalarov Estate (загородный поселок, которым владеет Эмин, — прим. авт.). Они там всё разгромили, я им сказал, что это, конечно, весело. У каждого артиста есть периоды, когда меняется настроение. Соответственно, и творчество, и клипы тоже меняются. Я не могу сказать, что это плохо или хорошо.

На концерте Эмин исполнил свои популярные песни. А после выступления певец поблагодарил туляков за теплый прием в своем Instagram:

 

 

из досье myslo

Эмин Арасович Агаларов родился 12 декабря 1979 года в Азербайджане, Баку.

Народный артист Азербайджанской Республики, Заслуженный артист республики Адыгеи.

14 июля 2018 года женился на моделе Алене Гавриловой.

Трое детей от предыдущего брака с дочерью президента Азербайджана.

В числе проектов, которые курирует Эмин Агаларов:

  • сеть торгово-развлекательных комплексов VEGAS
  • ресторанное направление Restaurants by Crocus Group
  • торговый комплекс «Крокус Сити Молл», «Крокус Сити Холл»;
  • загородный поселок Agalarov Estate.

Эмин — организатор международного музыкального фестиваля «ЖАРА», проходящего ежегодно в Баку (Азербайджан) совместно с Григорием Лепсом и Сергеем Кожевниковым.

Обладатель музыкальных наград World Music Awards, «Золотой Граммофон», премия телеканала МУЗ-ТВ и др.

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 18:26 0
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