Выбираем интересные подарки для близких
Обзор необычных идей для того, чтобы порадовать важного для вас человека.
Если у вас закончились все идеи для подарков, а хочется удивить коллегу, друга или любимого человека чем-то особенным, посмотрите этот обзор. Возможно здесь вы найдёте ТОТ САМЫЙ подарок!
Айнео, рекламно-производственная компания
Сувенир с уникальной надписью, картинкой или фотографией — беспроигрышный подарок к любому случаю.
Компания «Айнео» уже более 10 лет работает в Туле в сфере полиграфической и сувенирной продукции самых различных направлений. Здесь можно заказать почти весь спектр сувенирной и полиграфической продукции с оригинальным дизайном, высоким качеством изготовления и богатым разнообразием вариантов.
В «Айнео» воплотят вашу
самую необычную идею
оригинального подарка!
- Кружки и тарелки,
- Фотопазлы любого размера,
- Футболки, бейсболки,
- Подушки и пледы с фото,
- Брелки и значки,
- Награды, кубки и плакетки,
- Магниты любой формы и размера (можно по своему эскизу),
- Фотокамни,
- Коврики для мыши,
- Часы,
- Календари (квартальные, перекидные, настольные, карманные),
- Блокноты и ежедневники,
- Фотоальбомы и фотокниги, папки для документов и фото.
Подарите к особому дню коллегам, друзьям и родным интересный и запоминающийся подарок с важной для них надписью или любимыми фото.
Стоимость изготовления таких сувениров в «Айнео» вас приятно удивит.
- кружка — от 235 руб.
- блокнот — 150 руб.
- ежедневник — 500 руб.
- магнит — 100 руб.
- брелок — 100 руб.
- футболка — от 500 руб.
«Айнео» — дарите эмоции!
Тула, улица Михеева, 15
8 (4872) 700−423, 8 (4872) 385−669
Гравировка на подарке от «Мир часов»
Компания «Мир часов» предлагает сделать полезные и красивые вещи, которые вы хотите подарить близким или коллегам, ещё и уникальными и оригинальными.
Нанесите лазерную гравировку с памятной надписью или изображением!
С помощью лазера можно нанести долговечное и нестираемое изображение или надпись, при этом не повредив само изделие. Гравировка получается красивой и высокоточной за счет мельчайшего бесконтактного удаления материала с поверхности предмета так, что нанесённое изображение становится частью самого изделия, изменяя его цвет в месте нанесения.
Выбирайте подарок и приносите его мастеру для гравировки:
- Часы,
- Кольца,
- Свадебные замки,
- Зажигалки,
- Ручки,
- Ножи,
- Брелки,
- Фляги,
- Флешки,
- Самовары,
- Подарочные таблички,
- Кубки,
- Медали.
Мастер работает со всеми видами металлов, пластиком, кожей.
Компания «Мир часов» работает в Туле уже 20 лет. Здесь покупателям предлагают большой выбор наручных и интерьерных часов, аксессуаров (украшения, ремни, браслеты) и сувенирной продукции (ручки, ножи) производства Швейцарии, России, Японии, Германии, Дании, Италии.
Гравировку можно заказать по адресу: Тула, ул. Советская, 62/15
Телефон магазина:
Мастер по гравировке: 8 (906) 630-40-30
Белевские сладости
Фабрика «Белевские сладости» работает в Тульской области уже девятый год. За это время вкусная и особенная продукция этой компании уже успела завоевать сердца и доверие многих туляков и жителей других городов в России и за рубежом.
Белевская пастила сегодня уже стала настоящим символом Тульской области. За этот продукт фабрика уже несколько раз получила награду «Бренд Тульской области».
Белевскую пастилу туляки дарят гостям и берут с собой в поездки, чтобы порадовать жителей других городов и стран, также охотно, как и пряники.
Неповторимый вкус белёвской пастилы оценят как любители кондитерских изделий, так и те, кто не очень любит сладкое: яркая кислинка антоновки и нежная структура суфле создают особенное сочетание вкуса этого лакомства. Лучшая пастила получается только из антоновских яблок, запечённых на медном противне на берёзовых дровах.
Секрет такой популярности этого продукта прост: строгое следование старинным рецептам исключительно из натуральных ингредиентов и вручную. Все лакомства на фабрике готовятся по рецептам купца Амвросия Прохорова, который ещё в 1888 году запатентовал рецепт пастилы.
Кроме пастилы в фирменных магазинах компании можно купить:
- Зефир,
- Мармелад,
- Заварную пастилу,
- Белевскую хрустилу,
- Конфеты «Белевская птичка»,
- Смокву.
Подарите к празднику или просто для хорошего настроения близким, коллегам и друзьям замечательные лакомства от «Белёвских сладостей»!
Настоящие «Белевские сладости» продаются в фирменных магазинах:
Тульский кремль, торговые ряды, павильон № 7;
ТЦ «Демидовский», ул. Металлургов, 62-а;
ТЦ «Арсенал», ул. Арсенальная, 2-а;
магазин Eco-store, Красноармейский проспект, 34;
ул. Марата, 26 9остановочный павильон);
ТЦ «Гостиный двор», ул. Советская, 47.
Творческая мастерская «Марья Искусница»
Приглашаем в творческую мастерскую «Марья Искусница» всех, кто хочет найти особенный подарок, сделанный вручную, с душевным теплом мастера. Хотите, чтобы ваш подарок близкому человеку был неповторимым?
Приходите в эту мастерскую и оцените богатый выбор и
необычные варианты!
Мыло ручной работы — от скромных штучных вариантов (от 30 р.) до шикарных подарочных наборов в красивой упаковке. Огромный выбор форм и ароматов, в которых вы обязательно подберёте мыло, которое оценят даже закоренелые прагматики.
Маленькие мыльные зверюшки станут удачным вариантом для презента на детском празднике. А коллег на работе можно порадовать необычными видами мыла к любому событию, или на День рождения.
Подарочные наборы можно уже использовать в качестве вполне солидного подарка друзьям, родным, или педагогу.
Выбирайте мыло в виде букетов ко Дню Учителя!
Даже для мужчин здесь можно купить или заказать у мастеров мыло, необычная форма которого им понравится!
Ещё в мастерской «Марья Искусница» можно купить натуральные скрабы и соль для ванной.
Для дам, которые любят необычные украшения и аксессуары здесь настоящий рай! Глаза разбегаются от разнообразия: серьги, браслеты, колье, кулоны и броши ручной работы, резинки для волос и ободки. Можно купить готовые, или заказать у мастера комплект, который идеально подойдёт для конкретного наряда.
Для украшения интерьера в «Марье Искуснице» представлены необычные топиарии, интерьерные куклы. Скоро в продаже появятся зимние варианты топиариев, как раз в подарок к Новому году.
Кроме того, здесь можно купить шкатулки, вазы и другие работы, украшенные в технике декупаж, а также деревянные рамки и топперы.
Для детей здесь можно приобрести гипсовые фигурки для самостоятельного раскрашивания.
В «Марье Искуснице» регулярно проходят распродажи на различные готовые работы. Не упустите возможность сэкономить.
Мастера, которые сами увлекаются созданием изделий ручной работы здесь смогут купить разнообразные материалы для своего творчества: ленты, всё для скрапбукинга и декупажа, шерсть и аксессуары для валяния, материалы для создания кукол, фетр, фоамиран, флористические материалы и компоненты для мыловарения, а также косметические масла и отдушки, полимерная глина и упаковочные материалы, всё для вышивания, картины по номерам и алмазная вышивка.
А ещё в творческой мастерской «Марья Искусница» проходит множество мастер-классов, на которые приглашают детей с 4 лет и взрослых: по росписи пряников, мыловарению, скрапбукингу, лепке из полимерной глины, изготовлению кукол из фоамирана, и многому другому.
Приводите детей и приходите сами, научитесь делать что-то новое, полезное и красивое, откройте свои творческие способности. Будет интересно!
Мастер-класс можно заказать с выездом прямо к вам на праздник! Это необычное и весёлое развлечение для любого детского Дня рождения или даже корпоратива.
Приходите в творческую мастерскую «Марья Искусница» и выбирайте особенные подарки ручной работы!
Можно сделать заказ через интернет-магазин.
Тула, ул. Октябрьская, 44А
8 (910) 948-24-10
Живые нити
Ищете особенный подарок, который будет неповторимым и небанальным? Хотите удивить особенного человека или «сказать» то, что трудно передать словами? А может просто мечтаете увидеть улыбку на лице у того, кто вам дорог? Закажите интерьерную игрушку ручной работы «Живые нити».
Эти авторские игрушки — целый мир, наполненный десятками разнообразных «зверей»: ёжики и лисы, мышки и крысы, собаки и коты, зайцы, волки и медведи, львы и еноты, кроты и слоны.
В руках мастера они оживают и приобретают свои характеры.
Можно заказать простую фигурку с минимальными деталями вроде книги, цветов, сердца или сыра.
А можно вложить в игрушку большой смысл, например, описать образ человека, которому вы собираетесь сделать подарок, его привычки и особенности, показать фото, и мастер воплотит это всё в «живой» мышке, лисичке или ёжике с характерными аксессуарами и одеждой.
Каждая такая игрушка создаётся полностью вручную, поэтому неповторима. Второй точно такой же не будет ни у кого!
Даже популярные образы, которые мастер повторяет в заказах — не точная копия, а лишь похожие.
Ещё один вариант подарка от «Живых нитей» — магниты на холодильник.
Такие мыши-грабители в виде магнита заставят улыбнуться даже самого серьёзного человека. Если у вас стали пропадать сыр и сосиски — знайте, кто мог ими поживиться!
Кстати, при заказе от 3 и более таких магнитов, или других игрушек, вы получите скидку!
В виде магнитов можно выбрать и других зверюшек: ёжиков, крысок, котов и собак, лис и зайцев. Здесь также большой простор для воплощения особых пожеланий и деталей образа.
Сейчас уже можно делать заказы к Новому году.
Добро пожаловать в мир «Живых нитей»!
8 (953) 438-71-44