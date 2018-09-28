Выбираем интересные подарки для близких

Обзор необычных идей для того, чтобы порадовать важного для вас человека.

Если у вас закончились все идеи для подарков, а хочется удивить коллегу, друга или любимого человека чем-то особенным, посмотрите этот обзор. Возможно здесь вы найдёте ТОТ САМЫЙ подарок!

Айнео, рекламно-производственная компания

Сувенир с уникальной надписью, картинкой или фотографией — беспроигрышный подарок к любому случаю.

Компания «Айнео» уже более 10 лет работает в Туле в сфере полиграфической и сувенирной продукции самых различных направлений. Здесь можно заказать почти весь спектр сувенирной и полиграфической продукции с оригинальным дизайном, высоким качеством изготовления и богатым разнообразием вариантов.

В «Айнео» воплотят вашу

самую необычную идею

оригинального подарка!

Кружки и тарелки,

Фотопазлы любого размера,

Футболки, бейсболки,

Подушки и пледы с фото,

Брелки и значки,

Награды, кубки и плакетки,

Магниты любой формы и размера (можно по своему эскизу),

Фотокамни,

Коврики для мыши,

Часы,

Календари (квартальные, перекидные, настольные, карманные),

Блокноты и ежедневники,

Фотоальбомы и фотокниги, папки для документов и фото.

Подарите к особому дню коллегам, друзьям и родным интересный и запоминающийся подарок с важной для них надписью или любимыми фото.

Стоимость изготовления таких сувениров в «Айнео» вас приятно удивит.

кружка — от 235 руб.

блокнот — 150 руб.

ежедневник — 500 руб.

магнит — 100 руб.

брелок — 100 руб.

футболка — от 500 руб.

«Айнео» — дарите эмоции!

Тула, улица Михеева, 15

8 (4872) 700−423, 8 (4872) 385−669

aineo.ru

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Гравировка на подарке от «Мир часов»

Компания «Мир часов» предлагает сделать полезные и красивые вещи, которые вы хотите подарить близким или коллегам, ещё и уникальными и оригинальными.

Нанесите лазерную гравировку с памятной надписью или изображением!

С помощью лазера можно нанести долговечное и нестираемое изображение или надпись, при этом не повредив само изделие. Гравировка получается красивой и высокоточной за счет мельчайшего бесконтактного удаления материала с поверхности предмета так, что нанесённое изображение становится частью самого изделия, изменяя его цвет в месте нанесения.

Выбирайте подарок и приносите его мастеру для гравировки:

Часы,

Кольца,

Свадебные замки,

Зажигалки,

Ручки,

Ножи,

Брелки,

Фляги,

Флешки,

Самовары,

Подарочные таблички,

Кубки,

Медали.

Мастер работает со всеми видами металлов, пластиком, кожей.





Компания «Мир часов» работает в Туле уже 20 лет. Здесь покупателям предлагают большой выбор наручных и интерьерных часов, аксессуаров (украшения, ремни, браслеты) и сувенирной продукции (ручки, ножи) производства Швейцарии, России, Японии, Германии, Дании, Италии.



Гравировку можно заказать по адресу: Тула, ул. Советская, 62/15

Телефон магазина: 8 (4872) 31-18-19

Мастер по гравировке: 8 (906) 630-40-30

chasy71.ru

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Белевские сладости

Фабрика «Белевские сладости» работает в Тульской области уже девятый год. За это время вкусная и особенная продукция этой компании уже успела завоевать сердца и доверие многих туляков и жителей других городов в России и за рубежом.

Белевская пастила сегодня уже стала настоящим символом Тульской области. За этот продукт фабрика уже несколько раз получила награду «Бренд Тульской области».

Белевскую пастилу туляки дарят гостям и берут с собой в поездки, чтобы порадовать жителей других городов и стран, также охотно, как и пряники.

Неповторимый вкус белёвской пастилы оценят как любители кондитерских изделий, так и те, кто не очень любит сладкое: яркая кислинка антоновки и нежная структура суфле создают особенное сочетание вкуса этого лакомства. Лучшая пастила получается только из антоновских яблок, запечённых на медном противне на берёзовых дровах.

Секрет такой популярности этого продукта прост: строгое следование старинным рецептам исключительно из натуральных ингредиентов и вручную. Все лакомства на фабрике готовятся по рецептам купца Амвросия Прохорова, который ещё в 1888 году запатентовал рецепт пастилы.

Кроме пастилы в фирменных магазинах компании можно купить:

Зефир,

Мармелад,

Заварную пастилу,

Белевскую хрустилу,

Конфеты «Белевская птичка»,

Смокву.

Подарите к празднику или просто для хорошего настроения близким, коллегам и друзьям замечательные лакомства от «Белёвских сладостей»!

Настоящие «Белевские сладости» продаются в фирменных магазинах:

Тульский кремль, торговые ряды, павильон № 7;

ТЦ «Демидовский», ул. Металлургов, 62-а;

ТЦ «Арсенал», ул. Арсенальная, 2-а;

магазин Eco-store, Красноармейский проспект, 34;

ул. Марата, 26 9остановочный павильон);

ТЦ «Гостиный двор», ул. Советская, 47.

Творческая мастерская «Марья Искусница»

Приглашаем в творческую мастерскую «Марья Искусница» всех, кто хочет найти особенный подарок, сделанный вручную, с душевным теплом мастера. Хотите, чтобы ваш подарок близкому человеку был неповторимым?

Приходите в эту мастерскую и оцените богатый выбор и

необычные варианты!

Мыло ручной работы — от скромных штучных вариантов (от 30 р.) до шикарных подарочных наборов в красивой упаковке. Огромный выбор форм и ароматов, в которых вы обязательно подберёте мыло, которое оценят даже закоренелые прагматики.

Маленькие мыльные зверюшки станут удачным вариантом для презента на детском празднике. А коллег на работе можно порадовать необычными видами мыла к любому событию, или на День рождения.

Подарочные наборы можно уже использовать в качестве вполне солидного подарка друзьям, родным, или педагогу.

Выбирайте мыло в виде букетов ко Дню Учителя!

Даже для мужчин здесь можно купить или заказать у мастеров мыло, необычная форма которого им понравится!

Ещё в мастерской «Марья Искусница» можно купить натуральные скрабы и соль для ванной.

Для дам, которые любят необычные украшения и аксессуары здесь настоящий рай! Глаза разбегаются от разнообразия: серьги, браслеты, колье, кулоны и броши ручной работы, резинки для волос и ободки. Можно купить готовые, или заказать у мастера комплект, который идеально подойдёт для конкретного наряда.

Для украшения интерьера в «Марье Искуснице» представлены необычные топиарии, интерьерные куклы. Скоро в продаже появятся зимние варианты топиариев, как раз в подарок к Новому году.

Кроме того, здесь можно купить шкатулки, вазы и другие работы, украшенные в технике декупаж, а также деревянные рамки и топперы.

Для детей здесь можно приобрести гипсовые фигурки для самостоятельного раскрашивания.

В «Марье Искуснице» регулярно проходят распродажи на различные готовые работы. Не упустите возможность сэкономить.

Мастера, которые сами увлекаются созданием изделий ручной работы здесь смогут купить разнообразные материалы для своего творчества: ленты, всё для скрапбукинга и декупажа, шерсть и аксессуары для валяния, материалы для создания кукол, фетр, фоамиран, флористические материалы и компоненты для мыловарения, а также косметические масла и отдушки, полимерная глина и упаковочные материалы, всё для вышивания, картины по номерам и алмазная вышивка.

А ещё в творческой мастерской «Марья Искусница» проходит множество мастер-классов, на которые приглашают детей с 4 лет и взрослых: по росписи пряников, мыловарению, скрапбукингу, лепке из полимерной глины, изготовлению кукол из фоамирана, и многому другому.

Приводите детей и приходите сами, научитесь делать что-то новое, полезное и красивое, откройте свои творческие способности. Будет интересно!

Мастер-класс можно заказать с выездом прямо к вам на праздник! Это необычное и весёлое развлечение для любого детского Дня рождения или даже корпоратива.

Приходите в творческую мастерскую «Марья Искусница» и выбирайте особенные подарки ручной работы!

Можно сделать заказ через интернет-магазин.

Тула, ул. Октябрьская, 44А

8 (910) 948-24-10

maryiskysnica.ru

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Живые нити

Ищете особенный подарок, который будет неповторимым и небанальным? Хотите удивить особенного человека или «сказать» то, что трудно передать словами? А может просто мечтаете увидеть улыбку на лице у того, кто вам дорог? Закажите интерьерную игрушку ручной работы «Живые нити».

Эти авторские игрушки — целый мир, наполненный десятками разнообразных «зверей»: ёжики и лисы, мышки и крысы, собаки и коты, зайцы, волки и медведи, львы и еноты, кроты и слоны.

В руках мастера они оживают и приобретают свои характеры.

Можно заказать простую фигурку с минимальными деталями вроде книги, цветов, сердца или сыра.

А можно вложить в игрушку большой смысл, например, описать образ человека, которому вы собираетесь сделать подарок, его привычки и особенности, показать фото, и мастер воплотит это всё в «живой» мышке, лисичке или ёжике с характерными аксессуарами и одеждой.

Каждая такая игрушка создаётся полностью вручную, поэтому неповторима. Второй точно такой же не будет ни у кого!

Даже популярные образы, которые мастер повторяет в заказах — не точная копия, а лишь похожие.

Ещё один вариант подарка от «Живых нитей» — магниты на холодильник.

Такие мыши-грабители в виде магнита заставят улыбнуться даже самого серьёзного человека. Если у вас стали пропадать сыр и сосиски — знайте, кто мог ими поживиться!

Кстати, при заказе от 3 и более таких магнитов, или других игрушек, вы получите скидку!

В виде магнитов можно выбрать и других зверюшек: ёжиков, крысок, котов и собак, лис и зайцев. Здесь также большой простор для воплощения особых пожеланий и деталей образа.

Сейчас уже можно делать заказы к Новому году.

Добро пожаловать в мир «Живых нитей»!

8 (953) 438-71-44

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Ярмарка мастеров