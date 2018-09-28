Тульские рестораны приглашают на новогодние корпоративы

Уже сейчас можно выбрать дату праздника в любимом заведении.

Мы собрали в этом обзоре три замечательных ресторана, которые приготовили к новогодним праздникам особенные программы и меню.

SK Royal Hotel Tula 5*

Новый год — особенный праздник, который хочется отметить ярко и красиво. Отель SK Royal Tula приглашает отпраздновать новогодние корпоративы 2019 года на уровне 5*!



Окунитесь в атмосферу волшебства и настоящего веселья! Здесь ваш новогодний праздник будет действительно сказочным.

Превосходное настроение в этот вечер вам подарит один из самых популярных ведущих Тулы. А ещё вас ждёт:

Живая музыка,

Интересные и небанальные конкурсы,

Развлекательная шоу-программа,

Зажигательный танцевальный марафон,

Встреча с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой.

Современный шикарный отель SK Royal Hotel Tula 5*расположен в самом центре Тулы. Сюда будет удобно добраться всем гостям праздника.

Ресторан SK Royal встретит вас вкуснейшими блюдами, безупречным обслуживанием и стильным интерьером. Уже сейчас Шеф-повар ресторана разрабатывает специальное новогоднее меню, которое оценят все гости.

В большом зале ресторана удобно разместится до 100 гостей, а если вам хочется более камерного события вы сможете выбрать уютные залы поменьше или другие банкетные залы на 120 и 30 человек. А ещё вы сможете расположиться в баре CHECK IN, интерьеры которого позволят провести праздник в стиле лофт.

Стоимость новогоднего банкета — от 3300 руб. на человека (2300 руб - застолье + 1000 руб. - шоу-программа).

Интерьеры SK Royal, созданные известной дизайн-студией, выдержаны в европейском стиле. На корпоративе вы сможете сделать много красивых кадров.

Приглашайте на новогодний праздник в SK Royal родственников и друзей из любых уголков России и зарубежья. Все они смогут комфортно разместиться здесь же, в уютном номере отеля. Здесь можно забронировать номера разной категории и планировки. Кстати, при заказе новогоднего корпоратива, вам подарят 20% скидку на гостиничные услуги!

Корпоратив - это не только застолье! Гости смогут переночевать в отеле, насладиться спокойствием и комфортом, а также провести приятное время в SPA-центре SK Royal.

SK Royal — профессионалы гостеприимства, поэтому ваш новогодний праздник будет подготовлен безупречно в каждой мелочи. Сотрудники отеля прошли обучение у преподавателя из Национальной академии гостеприимства (Англия). SK Royal заслужил свои пять звёзд, ведь чтобы получить такие «звёзды», отели проходят строгий контроль международных комиссий.

Добро подажовать на новогодний праздник в SK Royal Hotel Tula 5*!

Тула, ул. Советская, 29

8 (4872) 25-55-51

8 (910) 077-05-76 или 8 (910) 077-37-97

sk-royal.ru

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ЛюдИ караоке-лофт

Лето пролетело, а впереди Новый год. Задумываться о нём стоит всегда заранее.

Караоке-Лофт «ЛюдИ» открыли бронирование на Новогодние Корпоративы. Здесь подарят праздник вам и вашим сотрудникам.



Выйти на сцену и спеть песню всем вашим дружным коллективом, не важно хорошо вы или плохо поёте, здесь поют все, и этот момент запомнится на весь будущий год.

Прекрасно поужинать изысками красивой кухни Караоке-Лофт «ЛюдИ»,и удивиться необычной подачей блюд.

Атмосферу и заряд ярких впечатлений к Новому Году

«ЛюдИ» дарить умеют, мы это

точно знаем!

Тула, Ленина пр. 85Б

8 (4872) 52-07-07

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Перец

Ресторан «Перец» приглашает к себе гостей на декабрьские новогодние корпоративы. Приходите большой компанией коллег или собирайте всю семью, чтобы отпраздновать Новый 2019 год в красивой атмосфере, и со вкусом!

Вы сможете выбрать для застолья любой из трёх отдельных залов.

Каждый гость торжества сможет выбрать для себя угощение из богатого меню Европейской и Кавказской кухни, а также попробовать вкуснейшее мясо, приготовленное на открытом огне.

К Новому году повар готовит здесь как полюбившиеся традиционные, так и особенные блюда.

Стоимость корпоратива — 1500 руб. с человека.

В новогодний вечер вас ждёт яркая и весёлая развлекательная программа с конкурсами и призами, живой музыкой, Дедом Морозом и Снегурочкой.

Заказывайте новогодний праздник в ресторане «Перец» уже сейчас, пока ещё есть выбор удобных дат и времени.

Празднуйте Новый 2019 год с «Перцем»!

Тула, проспект Ленина, 57 (цокольный этаж)

8 (4872) 71-18-16 , 8 (961) 149-94-21

pepper71@bk.ru