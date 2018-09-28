Тульские рестораны приглашают на новогодние корпоративы
Уже сейчас можно выбрать дату праздника в любимом заведении.
Мы собрали в этом обзоре три замечательных ресторана, которые приготовили к новогодним праздникам особенные программы и меню.
SK Royal Hotel Tula 5*
Новый год — особенный праздник, который хочется отметить ярко и красиво. Отель SK Royal Tula приглашает отпраздновать новогодние корпоративы 2019 года на уровне 5*!
Окунитесь в атмосферу волшебства и настоящего веселья! Здесь ваш новогодний праздник будет действительно сказочным.
Превосходное настроение в этот вечер вам подарит один из самых популярных ведущих Тулы. А ещё вас ждёт:
- Живая музыка,
- Интересные и небанальные конкурсы,
- Развлекательная шоу-программа,
- Зажигательный танцевальный марафон,
- Встреча с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой.
Современный шикарный отель SK Royal Hotel Tula 5*расположен в самом центре Тулы. Сюда будет удобно добраться всем гостям праздника.
Ресторан SK Royal встретит вас вкуснейшими блюдами, безупречным обслуживанием и стильным интерьером. Уже сейчас Шеф-повар ресторана разрабатывает специальное новогоднее меню, которое оценят все гости.
В большом зале ресторана удобно разместится до 100 гостей, а если вам хочется более камерного события вы сможете выбрать уютные залы поменьше или другие банкетные залы на 120 и 30 человек. А ещё вы сможете расположиться в баре CHECK IN, интерьеры которого позволят провести праздник в стиле лофт.
Стоимость новогоднего банкета — от 3300 руб. на человека (2300 руб - застолье + 1000 руб. - шоу-программа).
Интерьеры SK Royal, созданные известной дизайн-студией, выдержаны в европейском стиле. На корпоративе вы сможете сделать много красивых кадров.
Приглашайте на новогодний праздник в SK Royal родственников и друзей из любых уголков России и зарубежья. Все они смогут комфортно разместиться здесь же, в уютном номере отеля. Здесь можно забронировать номера разной категории и планировки. Кстати, при заказе новогоднего корпоратива, вам подарят 20% скидку на гостиничные услуги!
Корпоратив - это не только застолье! Гости смогут переночевать в отеле, насладиться спокойствием и комфортом, а также провести приятное время в SPA-центре SK Royal.
SK Royal — профессионалы гостеприимства, поэтому ваш новогодний праздник будет подготовлен безупречно в каждой мелочи. Сотрудники отеля прошли обучение у преподавателя из Национальной академии гостеприимства (Англия). SK Royal заслужил свои пять звёзд, ведь чтобы получить такие «звёзды», отели проходят строгий контроль международных комиссий.
Добро подажовать на новогодний праздник в SK Royal Hotel Tula 5*!
Тула, ул. Советская, 29
8 (4872) 25-55-51
ЛюдИ караоке-лофт
Лето пролетело, а впереди Новый год. Задумываться о нём стоит всегда заранее.
Караоке-Лофт «ЛюдИ» открыли бронирование на Новогодние Корпоративы. Здесь подарят праздник вам и вашим сотрудникам.
Выйти на сцену и спеть песню всем вашим дружным коллективом, не важно хорошо вы или плохо поёте, здесь поют все, и этот момент запомнится на весь будущий год.
Прекрасно поужинать изысками красивой кухни Караоке-Лофт «ЛюдИ»,и удивиться необычной подачей блюд.
Атмосферу и заряд ярких впечатлений к Новому Году
«ЛюдИ» дарить умеют, мы это
точно знаем!
Тула, Ленина пр. 85Б
8 (4872) 52-07-07
Перец
Ресторан «Перец» приглашает к себе гостей на декабрьские новогодние корпоративы. Приходите большой компанией коллег или собирайте всю семью, чтобы отпраздновать Новый 2019 год в красивой атмосфере, и со вкусом!
Вы сможете выбрать для застолья любой из трёх отдельных залов.
Каждый гость торжества сможет выбрать для себя угощение из богатого меню Европейской и Кавказской кухни, а также попробовать вкуснейшее мясо, приготовленное на открытом огне.
К Новому году повар готовит здесь как полюбившиеся традиционные, так и особенные блюда.
Стоимость корпоратива — 1500 руб. с человека.
В новогодний вечер вас ждёт яркая и весёлая развлекательная программа с конкурсами и призами, живой музыкой, Дедом Морозом и Снегурочкой.
Заказывайте новогодний праздник в ресторане «Перец» уже сейчас, пока ещё есть выбор удобных дат и времени.
Празднуйте Новый 2019 год с «Перцем»!
Тула, проспект Ленина, 57 (цокольный этаж)
pepper71@bk.ru