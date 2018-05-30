Многодетная мама Татьяна Коровина: О чайных, программах по обмену и улице Металлистов

Фото Алексея Пирязева.

Напомним, Myslo присоединился к глобальному проекту «Идеальная Россия? Представь!». В течение месяца мы опубликуем 10 интервью туляков — ответов на три вопроса о будущем. Знакомьтесь, наш третий респондент — многодетная мама Татьяна Коровина.

1) Представьте свое личное будущее через семь лет. Каким вы его видите в 2025 году?

- У меня четверо детей — старший сын Максим, средний Паша, младший Лешка и маленькая дочка Лерочка. Через 7 лет я вижу нашу семью еще больше: она пополнится, как минимум, еще одним малышом. В 2025 году Максим уже окончит школу и будет учиться в университете. Пашка уже сейчас дает фору взрослым в соревнованиях по шахматам: надеюсь, в будущем он станет очень известным в своей отрасли. Лешка и Лера будут учиться в школе и радовать меня хорошими отметками. А мы с мужем будем воспитывать нового члена семьи.

2) Как вы думаете, что будет с вашим городом (селом), областью, краем, республикой, что будет со страной в целом через семь лет, в 2025 году? Какие главные изменения, скорее всего, произойдут там, где вы живете, и во всей России?

- Через 7 лет я вижу Тулу процветающим городом. В первую очередь, здесь будет много детских площадок. Сейчас во многих дворах лесенки, качели, «перевесики» и спортивные снаряды пришли в негодность. Если честно, даже страшно пускать на них детей. А потом говорят, что у современной молодежи нет детства, и она вся ушла в свой интернет. На самом деле, порой так даже безопаснее.

Кое-где площадки, правда, в нормальном состоянии, однако видно, что они родом из 90-х: полопавшаяся краска, старое покрытие…

Некоторым тулякам и вовсе не повезло, в их дворах поиграть с детьми попросту негде.

Эту проблему, на самом деле, уже начали решать. Помню, лет 5 назад ситуация была намного плачевнее, сейчас над ней работают. Уверена, что к 2025 году Тула сможет по праву называться городом детских улыбок. Думаю, новые детские площадки во дворах будут настолько крутыми, что ребятня с радостью предпочтет их компьютерным играм.

В 2025 году в Туле будет больше цветов. Когда я была в Волгограде, заметила, как большое количество ярких клумб может оживить город. Сейчас у нас, к чему лукавить, цветов в городе достаточно, но лишь в центре — в Центральном парке, около Кремля, здания правительства, вдоль центрального проспекта. Но! Районам не хватает этой красоты. В Пролетарском округе, к примеру, цветы высажены лишь в нескольких небольших скверах. Я думаю, через 7 лет это изменится. По крайней мере, жители были бы очень рады.

3) А какими вы хотели бы видеть свой город, поселок, регион (область, край, республику), какой вы хотели бы видеть всю нашу страну через семь лет, в 2025 году? Что было бы желательно изменить, чего следовало бы достичь, какой должна стать Россия?

Буду отвечать на этот вопрос по пунктам, желаний в плане преображения города достаточно.

1) Я хочу, чтобы Тульская область больше участвовала в системе по обмену учениками. Для меня этот вопрос как нельзя актуален: четверо детей подрастают, мне хочется, чтобы их понятия об образовании и росте не ограничивались пределами региона.

Да и программы по обмену — любопытный опыт. В студенческие годы я мечтала об этом.

Раз уж такой возможности не представилось, пусть она будет у Максима, Паши, Леши и Леры.

2) Хочется больше бесплатных детских курсов и секций. Когда у тебя в семье четверо детей, ты постоянно мысленно расставляешь приоритеты: кого отдать на футбол сейчас, кому оплачивать обучение в языковой школе в этом году, а за чьи занятия боксом — в следующем. Хочу угодить каждому из них, но финансы не всегда позволяют это сделать. Я надеюсь, в будущем вопрос с бесплатными секциями решится в пользу многодетных родителей.

3) Моя подруга живет в Кемерово. Мне очень понравился проект, который уже давно существует в их городе, — «Банк идей». Это сайт, на котором жители области могут оставлять свои советы, пожелания, предложения, замыслы по благоустройству городов, поселков, повышению качества образования, здравоохранения, организации досуга, сплочению людей в единую созидательную команду. И к этим идеям правительство прислушивается. Было бы здорово сделать что-то подобное и в Туле, хотя бы к 2025 году. Ведь, согласитесь, чиновники, принимающие самые важные для региона решения, не всегда на 100% осведомлены в проблемах горожан. Думаю, такой сервис поможет улучшить состояние нашего города.

4) Как бы это ни звучало, Туле не хватает бесплатных общественных туалетов. Торговые центры, в которых есть эта услуга, сосредоточены. В основном, в центре города. А куда идти жителям Зареченского или Пролетарского района?

Мне кажется, этот вопрос волнует многих моих земляков. Хочу, чтобы эту проблему решили к 2025 году.

5) Сейчас кофейни в Туле на каждом шагу. Но кофе в большинстве этих заведений стоит не меньше 100 рублей. Если мы с мужем придем туда с нашими детьми, то потратим 600 рублей — и это только напитки, без десертов. Думаю, в Туле нужно открыть чайные с пирожками. Там человек будет чувствовать себя комфортно даже с 50 рублями в кармане. Их можно расположить как на центральных улицах города, так и в спальных районах. Что-то мне подсказывает, что спрос будет высоким.

6) Сейчас в Туле закрыли на ремонт улицу Металлистов, она находится прямо около Кремля. Вскоре она станет пешеходной. Многие жители оказались очень недовольны и заявили, что после этого увеличилось количество пробок. Чтобы решить проблему, мне кажется, нужно заимствовать опыт наших друзей белорусов. В Минске есть улица Зыбицкая — молодежная, вечно гудящая, веселая, с множеством баров, клубов и кафе.

Местные власти справедливо решили сделать ее пешеходной: так действительно безопаснее и комфортнее.

Но дабы не обижать автомобилистов и не создавать заторы в городе, власти пошли на компромисс: по будням днем ул. Забицкая открыта для движения транспорта, а вечером, с наступлением темноты, и по выходным она доступна только для пешеходов. С ул. Металлистов можно сделать то же самое. Ведь в будни днем она не востребована для прогулок: люди работают, занимаются своими делами. Смысла закрывать ее для проезда нет.

7) Надо отремонтировать дороги. Наверняка, так ответит житель любого города России. Сейчас, правда, в Туле уже начали движение в этом направлении — на многих улицах появились щиты, уведомляющие о том, что на объекте ведутся ремонтные работы. Читала в местных СМИ, что есть несколько программ ремонта дорог. По ним в этом году будут приведены в порядок более 50 дорог области. А в 2019 нам обещают отремонтировать еще около 70 улиц. Похвально! Хотелось бы, чтобы в 2025 году эта хорошая тенденция продолжалась.

В заключение хочу сказать, что эти пункты — лишь штрихи большого рисунка красивой, благополучной, большой Тулы. Наш город и сейчас выглядит достойно: в него хочется приглашать гостей и возвращаться после очередного путешествия. Но, как и везде, здесь есть проблемы, над которыми надо работать.