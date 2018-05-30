Туляки выступили в финале первенства Европы по акробатическому рок-н-роллу

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива спортсменов.

Что это за вид спорта и как давно он существует в Туле?

Тульские спортсмены в составе сборной России выступили на первенстве Европы по акробатическому рок-н-роллу, которое состоялось в Москве. За звание сильнейших боролись более 200 ребят из 15 стран: Австрии, Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, России, Швейцарии, Украины, Швеции, Хорватии, Чехии, Болгарии, Венгрии и Норвегии.

Туляки Софья Котенева и Андрей Овсянкин отлично выступили и прошли в финал. По итогам первенства ребята заняли шестое место.

Выступить в финале — дорогого стоит. Для понимания, как проходят соревнования: несколько пар выходят на паркет и танцуют под общую музыку. Жюри выбирает сильнейших. В финале же на площадку выходят по одной паре. Для спортсменов это «звездный час»: все взгляды прикованы только к ним!

Корреспонденты Myslo отправились в СШ «Триумф» на тренировку к ребятам, чтобы узнать побольше об этом виде спорта.

Татьяна Терехова, тренер:

Татьяна Терехова - Акробатическому рок-н-роллу больше 30 лет. Когда мы в свое время начали заниматься им, этот вид спорта был в духе рок-н-ролла — для оторванных, драйвовых! Мы не боялись делать трюки. Но постепенно правила начали ужесточаться. Уровень мастерства оценивается не только по трюкам, но и по танцевальным элементам. В первую очередь, этот

спорт — это танец с акробатическими элементами. Здесь нужны сумасшедшая энергетика и харизма. Я мастер спорта по художественной гимнастике. В 17−18 лет закончила с гимнастикой и поняла, что мне не хватает энергетики. Тогда я узнала про акробатический рок-н-ролл. Поехала на семинар и загорелась желанием танцевать. Вернулась в Тулу, стала заниматься: сама себе ставила технику, набрала группу, начали танцевать. Кстати, мы с моим партнером по танцу стали первой парой из глубинки, кто занял призовое место на международном турнире.

Татьяна Владимировна рассказала, что в Тульской области появились члены сборной России, чемпионы, спортсмены, занимающие высокие места на международном турнирах. Сейчас уже подросло следующее поколение — ребята занимают призовые места в юниорских дисциплинах.

Тренер нам рассказала о первенстве Европы:

- Мы единственные из российских пар танцевали в финале. Сейчас высокий уровень показывают украинские и венгерские спортсмены. У них техника немного отличается, больше похожее на аэробику. Сейчас такой рок-н-ролл начали высоко оценивать. А у нас техника классическая.

Попасть в финал — это очень круто! Соня и Андрей (2006 г.р.) были самыми молодыми финалистами.

Интересно, что в акробатическом рок-н-ролле есть отдельная категория — «М» класс — которая не считается международной. В Европе считают, что дети не должны исполнять сложных трюков, а в России, наоборот, придерживаются такого принципа: если не занимаешься с детства, высоких результатов не достигнешь. И в российском рейтинге тульские спортсмены на высоте.

Туляки считаются одними из сильнейших в этом виде спорта.

Сейчас в СШ «Триумф» занимаются более 150 детей от 5 лет до 16 лет.

Акробатический рок-н-ролл — это не только танцы и трюки. Спортсмены, занимающиеся этим видом спорта, выносливы, быстры и сильны. Занятия помогают им развиваться комплексно, что очень полезно для молодого организма.

А что говорят о спорте сами ребята?

Елена Бударина, 16 лет и Макар Проскурдин, 15 лет

- Я с детства занималась спортивной гимнастикой. Как-то мой тренер посоветовал мне попробовать акробатический рок-н-ролл, — рассказывает Лена. — Никогда не думала, что смогу делать такие трюки! Пришла сюда и поняла — это моё, я хочу заниматься, реализовываться, становиться лучше и побеждать! Здесь я занимаюсь уже пять лет. На соревнованиях мы представляли как регион, так и страну. Самым большим моим достижением я считаю бронзовую медаль чемпионата мира.

- Я занимаюсь акробатическим рок-н-роллом почти пять лет, — говорит Макар. — Понравился этот вид спорта, меня затянуло. Семья в этом полностью поддерживает. Я занял третье место на чемпионате мира: спасибо моему упорству и работе нашего тренера!

Софья Котенева, 11 лет и Андрей Овсянкин, 12 лет:

- Моя мама — тренер (Татьяна Терехова, — прим. авт.), она и привела меня в этот вид спорта. Я призер Кубка России, ЦФО. Вхожу в состав юношеской сборной России. Для меня это очень важно, — рассказала Соня.

- Я занимаюсь акробатическим рок-н-роллом с 6 лет. Еще когда я был в детском саду, к нам пришел тренер и пригласил в секцию. Мне очень нравится этот вид спорта, я не променяю его ни на какой другой! На первенстве Европы мы с Соней заняли шестое место. Считаю, что мы были в хорошей форме. Соперники, конечно, были сильные. Отмечу украинцев — целых пять пар было в финале! — рассказал Андрей.