Туляки о продукции компания «М-Групп»: «За новыми теплицами пойдем только сюда!»

Компания "М-Групп" производит теплицы и садовую мебель уже много лет. Прочная и надежная продукция, служит сегодня сотням туляков. Секрет прост: компания "М-Групп" заботится о качестве реализуемого продукта и поэтому использует в производстве только первоклассные сырьевые материалы.

О продукции, которую выпускает "М-Групп" портал Myslo писал неоднократно. Каталог товаров насчитывает десятки наименований, среди которых навесы, уютные беседки, изящные качели и лавки, прочные мангалы, интересные декоративные цветочницы и многое другое. Отдельный профиль производителя – теплицы. Их ассортимент удивит даже самого требовательного покупателя. Специалисты компании не с удовольствием делятся секретами, как выбрать теплицу, чтобы они долго служила много лет. Но ничего лучше не характеризует компанию-производителя, чем отзывы клиентов. Портал Myslo узнал, что думают туляки о компании "М-Групп" и как отзываются о ее продукции:

– Хочется выразить благодарность работникам компании "М-Групп" за отличный поликарбонат. Купили с дочкой маленькую теплицу под помидоры два года назад, но боялись, что она быстро придет в негодность, но этого не произошло! – рассказывает пенсионерка, садовод Галина Ефимовна Полякова. – Даже этой весной, когда в Туле был сильный ураган, теплица осталась на месте - не пожалели, что заказали установку от профессионалов. Теперь всем соседям в поселке рекомендую их.

– У всех летнее кафе ассоциируется с шашлыком. Первый раз я обратился в компанию "М-групп", когда подбирал хороший мангал в подарок отцу на день рождения, – говорит владелец базы отдыха Владимир Александров. –Обошел целенаправленно несколько мест, а вот торговую точку на улице Оборонной нашел нашел случайно - ехал мимо, объезжал пробку. Внимание привлек мангал с крышей, в дождь отличная штука. Взял в итоге "Китай", понравились подставки по бокам. Отец остался очень доволен подарком.

Второй раз я уже пришел в М-групп с целью купить новые мангалы для домиков на базе отдыха. Брал 12, но в наличии было только 7. Оставшиеся пять штук изготовили дней за пять, привезли доставкой до места установки. За оптовую покупку получил хорошую скидку.

– Прошлой весной закончили строительство дома, но вот о гараже сразу не подумали. Летом купили машину, а защитить ее от непогоды негде, – рассказывает домохозяйка Светлана Кущина. – Увидела как-то у соседей красивый автомобильный навес с коваными завитушками. Они мне и посоветовали обратиться в "М-Групп". Менеджер показал несколько интересных моделей, остановились с мужем на пристенном автонавесе. Он подошел по цвету поликарбоната к крыше нашего дома и отлично вписался в интерьер дачного участка. Теперь раздумываем о покупке беседки.

– Работаем с "М-Групп" уже 6 лет, и за это время у нас сложились надежные партнерские отношения. Мы начинали как небольшое хозяйство и искали качественные теплицы из поликарбоната, и нам посоветовали обратиться сюда,– говорит работник тепличного хозяйства Кирилл Петрухин. – Среди разнообразия моделей решили остановиться на злачных теплицах, купили три штуки. Сразу видно, что поликарбонат хорошего качества, работники компании установили все за один день. Очень понравилось то, что можно самому выбрать нужный размер - есть как маленькие, так и большие. За годы службы нареканий к теплицам не было. В этом году мы запланировали расширение хозяйства, так что за новыми теплицами пойдем только сюда!