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Вкусные и полезные снеки российского производства

Фото: seriouseats.com
Партнерский материал

Вкусные и полезные снеки российского производства

А знаете ли вы, что в магазинах продаются вкусные чипсы, кукурузные палочки и попкорн, которые производит российская компания?

 

Называется она «Матяш». Это крупный отечественный производитель снеков, которого отличают несколько простых и важных принципов:

  • продукция соответствует всем требованиям ГОСТа

  • в качестве сырья используются продукты, выращенные российскими фермерами

  • отменный вкус и привлекательная цена

Компания «Матяш» производит кукурузные палочки, чипсы, луковые колечки и попкорн. Вся продукция изготавливается с помощью современных технологий, благодаря которым готовые изделия сохраняют пользу витаминов E и B1 и микроэлементов. Для придания вкуса используются только натуральные специи.

Кукурузные палочки

Хрустящие, тающие во рту сладкие кукурузные палочки подойдут как лакомство для детей и как здоровый завтрак для взрослых. Снеки отлично сочетаются с молоком, кефиром, жидким йогуртом. В пачке детей ждет приятный сюрприз - игрушка.

Сладкие кукурузные палочки не только вкусны, но и полезны. Их польза доказана учеными — кукуруза, из которой они изготавливаются, обладает множеством полезных свойств выводит токсины, радионуклиды, в ней множество полезных веществ. Врачи считают, что вкусные сладкие початки способны защитить нас от рака, болезней сердца и старения.

Чипсы и луковые колечки

 

Чипсы и луковые колечки станут отличным угощением для большой компании. Свежие, хрустящие, ароматные и вкусные чипсы Лайк овал и пластины со вкусом: сметана и зелень, сметана и лук, сыр, шашлык, чипсы Краб со вкусом «Королевский краб».

 

Хрустящие и нежные луковые колечки «ЛучОК» выпускаются сразу с несколькими яркими вкусами — сыр, сметана и зелень, сметана и лук, бекон.

Попкорн

Особого внимания заслуживает попкорн. Этот продукт содержит ряд полезных веществ, среди которых цинк, витамины группы B, калий и клетчатка, нормализующая работу пищеварительного тракта. Компания «Матяш» выпускает несколько видов попкорна с соленым, сладким и сырным вкусом.

В магазинах есть готовый попкорн в упаковке, а желающие создать дома аромат кинотеатра смогут выбрать для себя попкорн для микроволновой печи.

Также есть особый вид попкорна под названием «Бумс звёздные сюрпризы» с подарками для мальчиков и девочек. Для малышей или людей, придерживающихся здорового образа жизни есть попкорн без добавок, в составе которого нет ароматизаторов и усилителей вкуса.

www.matyash.com

tulamatyash@yandex.ru

Адрес: Одоевское шоссе, д. 55

Режим работы: с 9.00 до 17.00

Автор: Настя Якушина, вчера, в 13:15 +1
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