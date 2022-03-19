Майборода, Хитрая, Фрик и другие необычные фамилии туляков

Автор: Анна Чекмазова.

Соколовы — фамилия, которая была самой распространенной в Туле 100 лет назад. Сейчас лидируют Кузнецовы, Поповы и Ивановы. А как насчет необычных фамилией с эффектом «Вот это да!»? Расскажем!

Начнем с фамилии Королева. Стоп, она же довольно популярная, каким образом попадает в нашу подборку? Дело в том, что чаще ударение в ней ставится на букву Ё. А в данном же случае тулячка Нина Королева носит фамилию с ударением на Е. Правда, часто ее пытаются произнести и написать с Ё.

Фамилию Нина взяла, выйдя замуж. Известно, что предки мужа — аристократы, один их родственников был белогвардейским офицером.

Федор Майборода (ударение на первый слог) также часто сталкивается с неправильным написанием фамилии: Майнборода, Мойборода, Митборода и даже были очень упрощенные варианты — Безбородов и Майорова, которого удостоилась его сестра.

«Если кто-то уже слышал такую фамилию у другого человека, — рассказывает Федор. — меня неизбежно воспринимают как его родственника. Например, на первом курсе я сидел на лестничной клетке и играл на гитаре. Ко мне подходит куратор нашей группы и говорит: «Пойдем со мной, брат твой приехал». Я не понял. Оказалось, что в год, когда я поступил, мой факультет закончил некто Иван Майборода. Мало того, он был гитаристом и постоянно играл на гитаре на лестничном пролете в общаге. Классно играет, кстати. Ходил потом к нему на концерт».

Этимологию фамилии Федор не знает, но рассказывает, что она популярна в Украине. Например, в 20 веке были украинские братья-композиторы Платон и Георгий Майборода. А в 19 веке военный деятель Аркадий Майборода, известный в основном как автор доноса на Пестеля и других декабристов, был из Полтавской губернии.

Анну Субач благодаря фамилии часто принимают за иностранку. Есть разные версии истоков фамилии — украинское, польское и даже древнерусское происхождение. Ударение ставится на букву У, но чаще все ошибочно ставят на А.

Галина Луговая носит фамилию мужа. Его отец Луговой Михаил Дмитриевич родом из станицы Бриньковская Краснодарского края. Родился в 1926 году, в 1933 пух с голоду (алиментарная дистрофия — болезнь длительного недостаточного питания). В 15 лет его увезли в Германию. В Россию Михаил Дмитрич вернулся после войны. Уже в Тулу, так как в станице никого не осталось.

Галина поделилась забавным моментом, связанным со своей фамилией: «Вот такое фото есть у меня в телефоне. Этот указатель стоял где-то в районе ул. Первомайской. Когда говорят, что мне надо памятник при жизни поставить, я шучу, что улицу уже назвали».

Алина Абдул из Новомосковска часто сталкивается с тем, что ее называют Абдуловой. «Это вызывает у меня смех, ведь моя фамилия не склоняется. Также многие думают, что я арабка, ведь чаще всего такие фамилии у арабов». На самом деле отец Алины родом из Афганистана, но в 90х приехал обучаться в Россию.

К Сергею Максину (ударение на первый слог) мы обратились с вопросом «Как часто вас называют Максимом?». Как и предполагали - постоянно!

«10 класс. Мы проходим курс молодого бойца: на протяжении дней 7−10 сдаем нормативы, учимся стрелять из пневматики и т. д. Каждое утро нас отмечает руководитель, который создает впечатление вояки, генерала, человека, которому не возразишь. Когда он впервые дошел по списку до моей фамилии, то произнес не Максин, а Миксер. Затем быстро добавил «Ой, извините, я ошибся. Миксин». И так называл меня на протяжении всего времени сборов. До сих пор, когда видимся с одноклассниками, они улыбаются и говорят «Миксер, привет!».

Наталья Артюшкина до замужества носила фамилию Хитрая. Прадед Емеля Хитрый был родом из Украины. На вопрос «Соответствует ли эта фамилия вашему характеру?” Наталья загадочно улыбнулась и ответила «В какой-то степени возможно”.

«Несколько лет назад я вышла замуж за замечательного мужчину, взяла его фамилию и стала Ольгой Гункиной.

Фамилия ни длинная, ни короткая, без особых грамматических сложностей и иностранной экзотики… думала я. Но на практике была сильно удивлена тем, что ее как-то очень непросто с первого раза распознать на слух (- Как-как? Губкина?).

Обычно проблем не бывает, но порой фамилия со слуха попадает в документы, и вот тут начинается веселье. С тех пор, как начала коллекционировать, я успела отметиться как Гулькина, Гукина, Букина, Сумкина, Мукина, Гунькина (самый частый вариант), Губкина, Шункина, Умкина, Гонкина, Булкина и Гуськина.

Ношу свою фамилию Гункина с гордостью. Но называю два раза и по буквам».

Ирина Белоцерковская предположила, откуда произошла её фамилия: «Мой дедушка, Белоцерковский Марк Семёнович женился на моей бабушке, и они уехали жить в Киев. Он был родом из тех мест. Поэтому я предполагаю, что фамилия могла произойти от названия города Белая Церковь. Во всяком случае, других идей у меня нет. Откуда родом дедушка, тоже точно неизвестно, но, судя по тому, что они поехали жить туда, он мог там родиться”.

Ирина также поделилась наблюдениями насчет фамилий, оканчивающиеся на -ский, -ская. Она считает, что они могут иметь польское происхождение, как, например, Мария Склодовская-Кюри. «Поскольку эти территории довольно близко к Польше и постоянно находились между двумя державами Российской и Польской (Речь Посполитая), то на язык и культуру тех мест оказывали влияние обе эти стороны. Вероятно, поэтому так получилось”, — предположила Ирина.

Расскажем о тулячке Ирине с фамилией, популярной в Воронежской области. Ее папа говорил, что фамилия Хмыз переводится как «мелкий хворост».

Девушка вспоминает, что друзья соревновались в вариантах склонения её фамилии, регулярно упражнялись, кто круче. Ей тепло от этих воспоминаний.

А ещё Ирина упомянула: «С первого раза никогда мою фамилию правильно не писали. А уж если пожилой преподаватель или надо прочитать со сцены… это отдельная история. Видимо, поэтому я рано начала пользоваться визитками. И диктовать: х. м. ы. з — четыре буквы, не склоняется».

А туляк Сергей Фрик рассказал, что его фамилия немецкая, родом из Новой Швабии. Забавных историй он не вспомнил, зато упомянул, что при разговоре по телефону люди ошибаются и почему-то неправильно слышат первую букву «Ф».

Дарья Гензе (ударение на первый слог) начала с того, что очень гордится своей фамилией. Ещё бы, ведь у неё такая интересная история. «Это папина, и я ее никогда не поменяю. Мои предки — немецкого происхождения, еще с тех времен, когда Екатерина II основала поселение поволжских немцев. И я на 25% немка (и на 25% полька, но это другая история). Мой папа родился в ссылке в Якутии. Его отца, Иогана, отправили туда, как политзаключенного из-за того, что он немец. Потом их реабилитировали».

Даша упомянула, что люди часто переспрашивают её фамилию, приходится диктовать по буквам. И всё равно происходят случаи, когда фамилию пишут неправильно.

Когда мы общались с Анастасией Балюрой, узнали, что эта фамилия указана только в социальных сетях. Настя пояснила: «Для меня она ненастоящая. Но реально такая фамилия есть. Со мной в школе в Алексине учился парень — Дмитрий Балюра. И все его звали не по имени, а по фамилии. И это так красиво звучало, что в какой-то момент я переименовалась в соцсетях».

«Кстати, люди много спрашивают про фамилию. Ещё некоторые специально неправильно ставят ударение. То есть не БалЮра, а БалюрА. В университете меня так звали все одногруппники. А преподаватели не понимали, о ком речь, ведь такого студента в списке нет. Всегда было очень смешно», — делится девушка. Настоящая фамилия Анастасии Гуменная.

Александра Липкан (ударение на И) рассказала о своей фамилии: «История странная, есть два варианта — либо молдавская, либо украинская. Тогда на конце должен был быть мягкий знак. Скорее всего, переехав с Украины, прадедушка специально убрал мягкий знак. Почему он уехал с Украины, данных нет, так как архивы разбросаны по нескольким странам».

Зато Александра поделилась с нами самым популярным исковерканным вариантом — «Липман». Также упомянула, что все друзья в шутку называют «Липтоном», но и к этому уже привыкла.

А вот фамилию Хорошей Анастасии не коверкают, но девушка довольно часто оказывается вовлечена в забавный диалог:

- Фамилия?

- Хорошая.

- Понятно, что хорошая. А сама фамилия то какая?

«А когда понимают, долго смеются, — рассказывает Настя. — Зато какое «хорошее» потом настроение у людей».

Забавные диалоги случаются и в жизни Валерии Можиной. В разговоре с продавцами периодически повторяется такой диалог:

- Назовите фамилию.

- Можина.

- Да, можно-можно. Фамилия то ваша как?

Кстати, в статусе Валерии во ВКонтакте указано: Невозможное ВозМожина. Лера пояснила нам это так: «Я участвовала в конкурсе, в котором необходимо было сделать видео-визитку. Главная мысль моего представления заключалась в следующей фразе: «Иногда невозможное возможно». Одна из участниц, увидев мою визитку, назвала меня ВозМожиной. Мне очень откликнулась такая интерпретация фамилии.”

Фамилия Валерии благодаря ошибкам других людей претерпевала множество трансформаций в звучании. Вот некоторые из них: Можинина, Монина, Можкина и даже Можакина.

Екатерина Юруть рассказала, что её фамилия белорусская, и там она встречается чаще. Однофамилец Екатерины поделился информацией о некой деревне в Белоруссии, в которой половина жителей была Юруть.

У Екатерины мы также узнали кучу ошибочных вариантов ее фамилии от других людей: Ярут, Ярудь, Юрут, Юрот, Юрть. Папа девушки даже привык диктовать фамилию по буквам: Ю-Юрий, Р-Роман и т. д.

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В Туле есть фамилии и корейского происхождения. Например, Маргарита рассказывает о своей девичьей фамилии Ким: «В Корее достаточно распространённая. Как в Северной, так и в Южной. В переводе на русский означает «золото».

А сейчас Рита носит фамилию мужа — Дроненко. «Я нашла версию, что она произошла от имени Андрон. Его сокращённо звали Дрон, Дроня, а потом к имени добавили суффикс -енко».

Уля Зелёная выбрала свою фамилию сама: «Я узнала, что так можно. И решилась, хотя это не очень популярная практика — просто так менять фамилию на какую захочешь! В этом есть, наверное, определенный эпатаж, как сделать тату или сменить прическу, сделать что-то, что совершенно точно удивит окружающих. Но это приятные бонусы.

Прежде всего смена фамилии для меня — это одна из тех вещей, которые я сделала в себе сама. Хотя сопровождалось всё это бумажной волокитой, но даже в процессе я кайфовала и предвкушала, что скоро стану новой. В это заложен лично мой смысл, накопленный на протяжении тех лет, что были до. Там очень много символов, ритуальчиков, каких-то своих внутренних тотемчиков, которые сложились в итоге в слово «Зелёная». Просто и греет душу до сих пор!

К Уле посыпались вопросы: «Ого! А что? А почему? А как? Чем тебе прежняя фамилия не угодила?». На что у девушки был один ответ: «Хочу».

Уля делится, что было много версий, почему именно такая фамилия. «Самая популярная, что зелёная — это незрелая. Но это только восприятие того, кто предполагает. Стереотипные реакции и шутки будут всегда. А мне хорошо быть Зелёной! Я такая два с лишним года, и уже полностью срослась с этой фамилией. Вот такая история. Захотела — сделала”.

Яна Ведмедь рассказывает о своей фамилии: «Это моя девичья фамилия. Оставила ее, выходя замуж, так как очень к ней привыкла и люблю. Муж был не против. Ему тоже нравится. Это украинская фамилия, достаточно популярная в Украине (вероятно, аналог нашей — Медведев). В 90-е папа рассказывал, что в Алексине, где мы тогда жили, наша семья была единственная с этой фамилией. Вроде бы в Тульской области были еще 1−2 однофамильца, но это не наши родственники».

У Яны есть забавные история из детства, связанные с фамилией: «Меня в детстве один мальчишка как раз дразнил «ведьмой». А я искренне удивлялась: а что тут обидного-то? Ведьма — это ж круто! Через много лет мы с ним пересеклись по работе, услышала много комплиментов в свой адрес. «Ну, — говорю ему, — я ж ведьма! Могу, умею, практикую».

Яна также поделилась, что её бабушка, выходя замуж, не взяла фамилию дедушки потому, что она ей не нравилась. «И всё пыталась чуть приукрасить Ведмедь, изменяя исконно-украинское ударение, которое ставится на второй слог, на первый. А мне вот лень кого-то исправлять: говорите, как нравится, — улыбается Яна. — У меня нет дядей и братьев, я наоборот хотела, чтобы моя фамилия подольше пожила, вот и оставила себе. Папа был рад, как слон”.

Напоследок я расскажу о своей фамилии. Она обычная, особо ничем не примечательная — Чекмазова. Однако с ней связано несколько интересных моментов.

Первый: есть версия, что в село Дедилово Тульской губернии была слобода, где жили ремонтники колес для телег. Один из важных элементов «чека» блокировал колесо, надетое на ось. Этот элемент смазывали, чтобы колёса не скрипели — «чека мазаная». Так и образовалась фамилия. Кстати, в Дедилово у меня есть родственники Чекмазовы.

Второй момент: про рассказанную вам версию я узнала 15 лет назад, когда интересовалась буккроссингом и искала информацию. В соцсети я познакомилась с девушкой, которая также интересовалась этой темой. Оказалось, что мы родственницы и виделись, когда я была маленькой.

И третий момент: уже несколько раз происходила такая история. Когда я в роли клиента диктую свои имя и фамилию «Аня Чекмазова», меня записывают как «Анечка Мазова». Забавно, когда незнакомые люди думают, что я могу попросить их записать себя уменьшительно-ласкательно.