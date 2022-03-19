«Что бесит»: 8 способов вывести из себя официанта

Проект Myslo «Что бесит»: представители разных профессий рассказывают, от чего их буквально колотит на работе. Наша сегодняшняя героиня — официант в ресторане — поделилась, как непросто иногда бывает с гостями.

Позвольте предисловие. Почитав комментарии к статьям в этой рубрике, я решила, что оно необходимо. Я знаю, как вести себя с гостями, на работе всегда «надеваю правильное лицо» и никогда не выскажу своего недовольства. Но я такой же живой человек, как и вы, и могу раздражаться, обижаться, беситься — но в глубине души. Где-то очень глубоко)). Позвольте мне поделиться здесь некоторыми бесячими историями — и мне станет легче, и вас они, может быть, повеселят.

1. «Ужасно невкусно! Но всё съели»

Полно таких историй, когда гости жалуются на блюдо, от которого остались одни грязные салфетки на тарелке. Если невкусно, верните сразу на кухню, заменим. А если съели — значит, не так уж было и плохо?

Недавно мужчина заказал шашлык из индейки. Съел его и говорит: «Вы вместо индейки пожарили мне свинину!». Я-то знаю, что повар не ошибся, но если вы считаете, что вам подали не то мясо, — зачем вы его едите?

Еще смешно, когда гость ест блюдо неправильно, теряет весь смак, а потом жалуется. Например, отрезает от хинкали хвостик, выедает вилкой фарш, весь сок при этом вытекает на тарелку. А потом говорит: «Сегодня не очень вкусно». А где-то на кухне горько рыдает от обиды шеф-повар…

2. Не хотят платить по счету

В вышеописанных случаях люди хотя бы платят. А недавно был случай, когда гости кричали на весь зал, что хинкали отвратительны и они не будут за них платить. Хотя все «отвратительные» хинкали были съедены подчистую, вместе с хвостиками. И они реально не заплатили — управляющая пошла им навстречу, удалила блюдо из счета. Вот скажите мне, это правильно? Я бы на ее месте полицию вызвала, честное слово.

Однажды у нас ел один бизнесмен, владелец какого-то заводика — небедный парень, вот я о чем. За вечер он поочередно заказал себе четыре горячих блюда, доел все практически до конца, и, каждый раз, когда на тарелке оставался один кусочек, подзывал официанта и говорил: «Это невозможно есть! Платить не буду». В качестве извинения ему выносили следующее блюдо, потом еще одно, потом еще. А он всё ел и ел… Наверное, просто умеет жить?))

Как-то пришли двое бородачей, заказали два аджарских хачапури (тех, которые лодочкой, с яйцом в центре). Один вернули — посмотрите, говорят, там волос. Действительно, в блюде лежал короткий рыжий волосок. Я не сказала им, что на кухне у нас — две темноволосые грузинки и лысый шашлычник. Гость же всегда прав. Предложила заменить блюдо, но мужчины отказались — наелись. Вот где собака порылась! Управляющий отсмотрел записи на камерах: рыжий парень тряс бородой над хачапури, чтобы не платить за него, потому что они передумали его брать. Фу, как некрасиво!

3. Напиваются до непотребства

Ну да, в рестораны все ходят отдыхать. Но иногда наотдыхаются до такой степени, что «туши свет». В одном заведении, где я работала, солидная дама на банкете описалась прямо на стуле. Один перебравший с выпивкой гость пытался справить нужду в углу у стола — решил, что там туалет. А молодая парочка начала заниматься любовью у барной стойки и очень возмущалась, когда мы прервали этот процесс.

И дерутся — куда ж без этого. Друг с другом, с гостями с других столов, с охранниками. Однажды дошло до того, что мужчина бросил в свою спутницу соусницу с сацебели. Хорошо, что не попал, но разбил бокалы и тарелки на столе, соус разлетелся на диван и стену. После этого гость угомонился и заплатил за посуду и химчистку. Мы сами все убрали, отдраили, а деньги поделили в качестве компенсации морального вреда.

4. Приносят свой алкоголь и еду

И бесполезно говорить, что так нельзя. «У вас напитки плохие, я только свои пью!», «Почему не разрешаете принести мне свои суши? Вы нелояльны к клиентам!», «Как это нельзя со своим вином? Мы его уже купили!»

Как-то раз семья отмечала детский день рождения и учинила скандал за то, что мы не разрешили им принести свой лимонад. Мужчина реально орал на меня: «Сейчас мы уйдем! Мы вам деньги принесли, а вы! Вам что, жалко?» Нам не жалко, но это не по правилам, вы в ресторан пришли, а не на лавку у подъезда сели. Своё пейте и ешьте дома. А еще если вы, не дай бог, отравитесь тем, что принесли с собой, мы не должны за это отвечать.

5. Им даришь комплимент, а они на него жалуются

В ресторанах иногда есть такая традиция — дарить десерт имениннику. Мы выходим, поем «Happy Birthday» и вручаем тортик. А еще делаем виновнику торжества скидку на весь заказ. И очень обидно на следующий день читать отзывы о том, что «плохо спели» или «торт был невкусный». Это свинство.

Еще одна история о неблагодарности. Однажды с утра к нам приехали рабочие вешать шторы на окна. Дверь ресторана закрыта, висит табличка «Извините, по техническим причинам…», но стучится молодая пара: «Пустите, ради бога, умираем с голоду». Вошли в положение, пустили. А они накатали нам отзыв: мол, ресторан был не готов к работе. Это, вообще, как?

6. Дети едят посуду

Я смотрю, офигевшие дети и их «яжематери» появляются почти во всех статьях этой рубрики. Мой рассказ не будет исключением. Как-то пришли к нам две подружки с детьми. Пока дамы болтали, попивая вино, дочка одной из них взяла со стола пустой винный бокал и… откусила от него кусок. Вопль разъяренной мамаши: «Зачем вы ставите на стол посуду, которую ребенок может откусить?!» Извинения, уборка посуды, десерт в качестве комплимента. Через несколько минут дама выходит в туалет, девочка хватает ее бокал, выливает остатки вина себе в рот и на платье и снова отгрызает кусок стекла. Крики, кровь, снова мы виноваты, занавес.

Пришла как-то семья — мама, папа и сын лет шести. Родители широким жестом разрешили мальчику заказать все, что он захочет. Наверное, думали, что тот пройдется по сладкому, но он выбрал рибай почти за 3000 рублей. Лица родителей позеленели, но образумить отпрыска (он же не будет есть этот стейк) — это непедагогично, да? Он и не съел, а забрать блюдо с собой взрослые постеснялись.

В одном ресторане, где я работала, на втором этаже была детская комната. И была семья с двумя детьми, которая пару раз к нам приходила. Мама с папой безмятежно сидели за столом, а детишки все это время долбили игрушечными железными сковородочками о металлические перила. В зале невозможно было сидеть, гости жаловались, а у родителей был один ответ: «Нам они не мешают».

Вообще я заметила, что дети сейчас не приучены убирать за собой, и родители тоже не спешат этого делать. Малыши громят детский уголок, разбрасывают изрисованные листки и игрушки по ресторану, а родители смотрят, умиляясь, и спокойно уходят, даже не подумав убрать этот бардак. Как-то неправильно это, мне кажется.

7. «Ради меня поработайте до утра»

Есть люди, которые считают, что им все должны. Пришел в ресторан за 15 минут до закрытия — значит, заведение должно работать столько, сколько ты пожелаешь в нем находиться. Полно таких гостей: «И что, вы даже ради меня не можете остаться подольше?», «Я у вас виски заказал, а вы…». А мы — такие же живые люди, мы устали, хотим домой, и, в конце концов, нам за задержки не платят.

Некоторые приходят и требуют, чтобы им приготовили блюдо, которого нет в меню, или хотят существенно модифицировать то, что есть. А когда мы отказываем, возмущаются: «Пожарьте мне хинкали! У вас что, сковородки нет?» или «Почему вы в фарш не можете добавить тархун вместо кинзы?». Всё у нас есть, и всё мы можем, но в ресторане, как и во многих сферах, есть технологические процессы и техкарты, а вы требуете их нарушить. Просьба не класть в салат чеснок легко выполнима. Но заново замешивать фарш, потому что вам захотелось тархуна, — это совсем другая история.

8. Крадут чаевые

Чаще всего чаевых просто не оставляют. И это не зависит от состоятельности гостя и от того, сколько он заказал. За банкет на 200 «косарей», над которым ты «мухой» кружишь пять часов, тебе могут не оставить ни копейки, а парочка, забежавшая на чашку кофе, порой дает чаевых больше, чем заплатила по счету.

Но бывают такие истории, от которых становится стыдно за людей. Стол — человек на 10, один гость оплачивает счет за всех, второй оставляет чаевые, а третий — как бы незаметно их забирает. Или парочка за столом: мужчина платит, женщина кладет чаевые, выходит из-за стола, а он за ее спиной выгребает из счетницы даже мелочь. Мерзко.

Предвижу комментарии из серии «А почему я вообще должен что-то оставлять?». Никто не должен, это личное дело каждого. Но можно я расскажу, как у нас все устроено? Во многих заведениях оклад — это слезы, основной доход официанта складывается из чаевых. Например, в одном известном ресторане мы зарабатывали 65 (!) рублей в час. Отпахал 12-часовую смену — получи 780 рублей, если гости ничего не оставят. И штрафы заплати: например, гость разбил бокал — платит не он, а ты. Понятно, что такая ситуация — это просто жадность владельца ресторана. Повлиять на жадин я не могу, а поддержать коллег — да. Поэтому теперь оставляю чаевые всем — официантам, таксистам, парикмахерам, ветеринарам.

Такие бесячие моменты — редкость, и свою работу и гостей я очень люблю. И вас, «Полсупа», и вас, «Аджарский два яйца». И «Даму в домашних тапочках», и «Искал петуха». И даже вас, «Унылая пара». Если бы вы только видели, как в служебном телефоне иногда записывают гостей))).