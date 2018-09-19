Лечите бесплодие вовремя!

По статистике, каждая пятая пара в мире сталкивается с бесплодием. В Тульской области бесплодными являются порядка 20% семей.

Эта статистика могла бы быть более позитивной, если бы пары не теряли время в пустых ожиданиях и сомнениях. Значительная часть из них имели бы все шансы пройти успешное лечение и родить здорового ребенка. Имели бы — если бы не откладывали поход к репродуктологу на долгие годы.

Помните: появились сомнения — обращайтесь к врачу. Возраст является одним из определяющих факторов успешного лечения бесплодия!

В сентябре в Туле открылась клиника «Мать и дитя», которая специализируется на современных репродуктивных технологиях, помогающих семьям исполнить свою мечту о рождении ребенка.

В клинике «Мать и дитя — Тула» программа лечения мужского и женского бесплодия осуществляется при взаимодействии врачей различных специализаций под руководством андролога и репродуктолога. Коллегиальный подход позволяет достигать лучших результатов в выборе тактики лечения и достижения беременности в паре.

На самые волнующие вопросы о зачатии, бесплодии, его причинах и лечении отвечают врач репродуктолог и врач уролог-андролог клиники «Мать и дитя — Тула».

Беременность не наступает? Обращайтесь к репродуктологу

Юлия Каменская, врач-репродуктолог, заведующая репродуктологическим отделением клиники «Мать и дитя — Тула».

— Юлия Алексеевна, обычно диагноз «бесплодие» ставят, если пара в течение года не может зачать ребенка. Но, может быть, есть смысл обратиться за помощью раньше?

– Безусловно, обратиться к врачу необходимо как можно раньше. Если зачатие не происходит в течение полугода, это повод посетить репродуктолога, разобраться, в чем причина проблемы, и начать ее решать. Не ждите год или два — если беременность не наступает, это всегда связано с нарушениями в организме, и, теряя время, проблему можно только усугубить.

Очень важно как можно раньше выяснить причину трудностей с зачатием и скорректировать свою жизнь:

это повышает шансы наступления беременности как в естественном цикле, так и с помощью врачей.

На эффективность лечения в значительной степени влияет возраст женщины. Именно поэтому женщинам после 35 лет я рекомендую пройти обследование уже при отсутствии беременности более шести месяцев.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Есть мнение, что бесплодие часто является психологической проблемой: женщина слишком хочет ребенка, она напряжена и тревожна…

– Полагаю, что в этом случае всё происходит с точностью до наоборот. Именно бесплодие чаще всего приводит к стрессу. Если пара хочет ребенка, имеет регулярные половые контакты, но беременность не наступает, нужно обращаться к врачу. Бесплодие — это в первую очередь медицинская проблема, которая требует лечения. И параллельно с лечением бесплодия, если вы чувствуете тревогу, снижение настроения, психологический дискомфорт, нужно обратиться к психологу. Еще раз обращу внимание: в первую очередь — лечение бесплодия!

— Почему при проблемах с зачатием важно обратиться именно к врачу-репродуктологу?

– Направление репродуктологии появилось сравнительно недавно. Раньше, если возникали трудности с лечением, люди шли к гинекологу, и начинался длительный марафон хождения по разным врачам с огромной потерей времени, сил и нервов.

Сегодня репродуктолог – это своего рода человек-оркестр. Это и гинеколог, и врач УЗИ, и эмбриолог.

Репродуктолог способен в течение одного приема провести ряд исследований, которые помогут определить направление лечения и сэкономить пациенту драгоценное время. Репродуктолог ставит своей целью именно рождение здорового ребенка у своих пациентов.

Причин ненаступления беременности у женщин много, и чтобы в этом разобраться, нужна тщательная диагностика бесплодия. Ведь иногда достаточно пролечить хроническое воспаление или разделить спайки в трубах, чтобы беременность наступила сама собой. Но бывают случаи, когда без применения вспомогательных репродуктивных технологий не обойтись. Я имею в виду экстракорпоральное оплодотворение, то есть ЭКО.

— Как всё-таки узнать: бесплодие или нет?

– Для поиска причин отсутствия беременности у женщины будут проведены необходимые обследования: ПЦР-диагностика, анализы крови на наличие антител и антигенов к инфекциям, биохимические анализы крови, УЗИ малого таза и др.

При необходимости репродуктолог назначит дополнительные исследования гормональной системы, анализы крови на наличие генетических отклонений, проведет инструментальные обследования для выявления проходимости маточных труб и состояния эндометрия (гистероскопия, биопсия эндометрия, лапароскопия и др.).

Мужчине будет рекомендовано сделать спермограмму и МАР-тест, а также посетить уролога-андролога.

По результатам исследований будет ясно, почему не наступает беременность и как эту проблему решить.

Репродуктологи клиники «Мать и дитя — Тула» нацелены на выявление вероятности беременности традиционным путем. И если есть хоть маленькая надежда, она будет использована.

— Как давно Вы занимаетесь лечением бесплодия? И чем определяется успех репродуктолога?

– Я специализируюсь на репродуктивных технологиях уже 11 лет — с 2007 года. Стажировалась в Москве и Санкт-Петербурге, в Израиле, Швеции.

Успех репродуктолога определяется рождением ребенка у пары, которая обратилась к нему с проблемой зачатия. Я выполняю порядка 200 программ ЭКО в год с 50% эффективности на перенос и рождение ребенка. В среднем по стране эта цифра составляет чуть больше 30%.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Если паре рекомендовано ЭКО, она может пройти эту операцию в Туле?

– Те пары, которые страдают бесплодием и нуждаются в ЭКО, могут сделать это как на коммерческих условиях, так и бесплатно по квоте. До сих пор по статистике порядка 80% тульских пациентов, получая квоты, обслуживались в московских клиниках. Сегодня ситуация меняется: протокол ЭКО можно провести и в Туле, в клинике «Мать и дитя».

В ближайшее время мы войдем в программу ОМС, и тульские пары смогут пройти операцию не только платно, но и по квоте.

— От чего зависит успех проведения ЭКО?

– Хочу отметить важный момент: успешность зачатия после ЭКО зависит от опыта репродуктролога и оснащения эмбриологической лаборатории. Необходимо сложное дорогостоящее оборудование — микроскопы, мощные инкубаторы, в которых создаются идеальные условия для развития эмбрионов. В клинике «Мать и дитя» работают репродуктологи и эмбриологи с огромным опытом, а оснащение соответствует современным мировым стандартам, рекомендованным Российским сообществом репродуктологов РАРЧ и европейским ESHRE.

С другой стороны, конечно, очень важно не упустить время самим супругам. Поэтому мы настоятельно рекомендуем семьям не ждать наступления беременности годами, а обращаться к врачу уже после полугода безуспешных попыток зачатия. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем больше будет шансов ее решить.

Бесплодие — это проблема пары

Роман Нижник, врач-уролог, андролог.

— Роман Георгиевич, в каких случаях необходима консультация уролога-андролога?

– При возникновении таких симптомов урологических заболеваний, как кровь в моче, боль в пояснице, нарушение мочеиспускания, резь при мочеиспускании, боль в мошонке, повышение температуры тела с помутнением мочи, а также невозможность зачать ребенка, необходимо сразу же обращаться к врачу-урологу.

В клинике «Мать и дитя — Тула» есть всё необходимое оборудование, которое поможет врачу оперативно найти причину дискомфорта и, при необходимости, назначить оптимальный курс лечения.

— Частая ситуация: пара не может зачать, при этом у женщины нет проблем, препятствующих беременности. Что делать?

– Ответ очевиден — обследоваться мужчине.

Мужской фактор среди причин бесплодия встречается так же часто, как и женский.

Если раньше в случаях, когда пара сталкивалась с трудностями в зачатии, сначала искали причину в женском здоровье, то теперь (и это правильно) супруги чаще всего приходят на прием вместе. И это здорово помогает нам избежать потери времени, которое в данном вопросе является одним из определяющих факторов успешного лечения бесплодия. Важно помнить, что чем дольше вы откладываете поход к врачу, тем ниже шанс устранить причины, препятствующие зачатию.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Какие обследования необходимо пройти мужчине при подозрении на бесплодие?

– Диагностика мужского бесплодия начинается с первичного осмотра врача-андролога. Далее обязательно проводится исследование спермы: спермограмма, MAR-тест, электронно-микроскопическое исследование сперматозоидов (ЭМИС), исследование фрагментации ДНК в сперматозоидах. В каждом конкретном случае набор необходимых исследований разный. Если возникает необходимость, то мужчина проходит гормональное обследование, генетическое обследование, ультразвуковое исследование органов репродуктивной системы. На основании результатов проведенной диагностики создается индивидуальная программа лечения.

— Есть мнение, что если у мужчины всё в порядке с потенцией, то и количество сперматозоидов должно быть в норме.

– Это заблуждение: между потенцией мужчины и его репродуктивным здоровьем нет никакой связи. Репродуктивные способности мужчины зависят, в первую очередь, от качества и количества мужских половых клеток — сперматозоидов. Процесс образования сперматозоидов — сперматогенез — в норме происходит с момента наступления половой зрелости до конца жизни.

Частые причины бесплодия у мужчин — врожденные аномалии развития репродуктивных органов, приобретенные патологии половых путей, приводящие к нарушению транспортировки и выброса спермы.

— Если говорить о приобретенном бесплодии, как надо постараться, чтобы его приобрести?

– Здесь на самом деле всё очень просто. Чтобы понять, что не нужно делать ничего сверхъестественного, чтобы стать бесплодным, можно пройти небольшой тест.

И если хотя бы на три вопроса вы ответите «да», это повод серьезно задуматься о посещении врача.

Вы переносили инфекционные заболевания органов малого таза, в том числе передающиеся половым путем? В детстве вы болели свинкой? У вас есть эндокринологические диагнозы? Наблюдаются иммунологические нарушения в организме? Вы ведете малоподвижный образ жизни? Вы курите, регулярно употребляете алкоголь? В погоне за наращиванием мышечной массы вы применяете анаболические стероиды? Регулярно посещаете баню или сауну?

Все эти факторы отрицательно отражаются на сперматогенезе и качестве сперматозоидов.

Да, я бы еще добавил в этот список нерегулярные половые контакты, которые приводят к застою во вспомогательных мужских половых железах. Это является предрасполагающим фактором развития воспаления с его негативным влиянием на показатели спермограммы и возможность оплодотворения.

Бояться посещения уролога нет причин. Квалификация врачей и оборудование, на котором работают урологи в клинике «Мать и дитя» в Туле, позволяют провести все необходимые процедуры максимально быстро и безболезненно.

— Роман Георгиевич, как давно Вы занимаетесь лечением урологических заболеваний?

– Лечением урологических пациентов я занимаюсь с 2008 года. В моей компетенции находятся воспалительные заболевания почек, мочевого пузыря, предстательной железы, полового члена, органов мошонки, эректильной дисфункции и мужского бесплодия.

Прошел клиническую ординатуру по урологии в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова . Стажировался в проведении оперативного лечения заболеваний мужских половых органов, а также биопсии яичек и придатков яичек TESA и TESE перед экстракорпоральным оплодотворением.

Хочу отметить еще раз, что проведение сложных, малотравматичных процедур возможно в условиях клиники, оснащенной высокотехнологичным современным оборудованием.

В клинике «Мать и дитя — Тула» для этого есть всё необходимое.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом