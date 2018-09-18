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Второй полуфинал Оружейной лиги: О чем шутили КВНщики

Фото Алексея Пирязева.

Второй полуфинал Оружейной лиги: О чем шутили КВНщики

Какие команды вышли в финал? Подробнее – в нашей статье.

16 сентября в Туле прошел второй полуфинал Оружейной лиги КВН. По итогам выступления две команды-участницы должны были получить путевки в финал. За это право боролись «На страже юмора» (Тульское суворовское училище), «Новые кадры» (Орловский юридический институт МВД РФ им. В.В. Лукьянова), Сборная волонтеров Тулы, «Стратеги» (филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения, Серпухов), Сборная города Егорьевск и «Любимая команда Льва Николаевича» («Сбербанк», Тула).

В жюри были опытные КВНщики из Высшей лиги — Анастасия Сергеева («Плюшки имени Ярослава Мудрого»), Руслан Новиков («Будем дружить семьями»), Артем Смирнов («Наполеон Динамит»), заместитель главы региона Сергей Егоров и председатель жюри — начальник управления по местному самоуправлению и молодежной политике Илья Тихомиров.

Команды сыграли три конкурса — приветствие, триатлон и музыкальный стэм.

Больше всех, наверное, удивили ребята из команды «На страже юмора». Кадеты еще совсем юные и шутить наравне со взрослыми им местами было сложно. Но они с легкостью справились — зал смеялся!

«Вечно можно смотреть на три вещи — на огонь, воду и на наше училище… пока стоишь в пробке на Рязанке!»

«Любимая команда Льва Николаевича» шутила, конечно, на финансовые темы.

«Мы никогда не ходим на встречи выпускников, потому что мы и так знаем, кто сколько зарабатывает, и кто где работает».

У сборной волонтеров Тулы был юмор более локальный — на местные темы: Дзюба, набережная, День города.

«Да, мы работали на чемпионате мира, да, мы видели Криштиано Роналду, новые стадионы. Мы видели всё, кроме… денег».

Перед тремя нетульскими командами стояла серьезная задача — надо было в короткие сроки ознакомиться с темами, которые волную туляков. Понравилось, что ребята не поленились и окунулись в жизнь Тулы.

На фоне всех команд заметно выделялись сборная города Егорьевск и «На страже юмора». По итогам игры ребята прошли в финал.

А КВНщиков из «Сбербанка» ждал большой сюрприз от жюри. Судьи решили, что сложилась несправедливая ситуация: по итогам первого полуфинала вышли три команды, а после второго — две. Чтобы никому не было обидно, в следующий тур взяли ребят, занявших третье место.

Финальная игра Оружейной лиги КВН состоится 21 октября в ГКЗ. Подробности ищите в группе ВКонтакте.

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Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 46
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 47
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 48
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 49
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 50
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 51
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 52
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 53
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 54
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 55
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 56
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 57
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 58
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 59
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 60
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 61
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 62
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 63
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 64
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 65
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 66
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 67
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 68
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 69
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 70
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 71
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 72
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 73
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 74
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 75
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 76
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 77
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 78
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 79
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 80
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 81
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 82
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 83
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 84
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 85
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 86
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 87
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 88
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 89
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 90
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 91
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 92
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 93
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 94
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 95
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 96
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 97
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 98
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 99
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 100
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 101
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 102
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 103
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 104
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 105
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 106
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 107
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 108
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 109
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 110
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 111
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 112
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 113
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 114
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 115
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 116
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 117
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 118
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 119
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 120
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 121
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 122
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 123
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 124
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 125
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 126
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 127
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 128
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 129
Оружейная лига КВН, второй полуфинал, Фото: 130
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:10 0
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