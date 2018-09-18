Второй полуфинал Оружейной лиги: О чем шутили КВНщики

Фото Алексея Пирязева.

16 сентября в Туле прошел второй полуфинал Оружейной лиги КВН. По итогам выступления две команды-участницы должны были получить путевки в финал. За это право боролись «На страже юмора» (Тульское суворовское училище), «Новые кадры» (Орловский юридический институт МВД РФ им. В.В. Лукьянова), Сборная волонтеров Тулы, «Стратеги» (филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения, Серпухов), Сборная города Егорьевск и «Любимая команда Льва Николаевича» («Сбербанк», Тула).

В жюри были опытные КВНщики из Высшей лиги — Анастасия Сергеева («Плюшки имени Ярослава Мудрого»), Руслан Новиков («Будем дружить семьями»), Артем Смирнов («Наполеон Динамит»), заместитель главы региона Сергей Егоров и председатель жюри — начальник управления по местному самоуправлению и молодежной политике Илья Тихомиров.

Команды сыграли три конкурса — приветствие, триатлон и музыкальный стэм.

Больше всех, наверное, удивили ребята из команды «На страже юмора». Кадеты еще совсем юные и шутить наравне со взрослыми им местами было сложно. Но они с легкостью справились — зал смеялся!

«Вечно можно смотреть на три вещи — на огонь, воду и на наше училище… пока стоишь в пробке на Рязанке!»

«Любимая команда Льва Николаевича» шутила, конечно, на финансовые темы.

«Мы никогда не ходим на встречи выпускников, потому что мы и так знаем, кто сколько зарабатывает, и кто где работает».

У сборной волонтеров Тулы был юмор более локальный — на местные темы: Дзюба, набережная, День города.

«Да, мы работали на чемпионате мира, да, мы видели Криштиано Роналду, новые стадионы. Мы видели всё, кроме… денег».

Перед тремя нетульскими командами стояла серьезная задача — надо было в короткие сроки ознакомиться с темами, которые волную туляков. Понравилось, что ребята не поленились и окунулись в жизнь Тулы.

На фоне всех команд заметно выделялись сборная города Егорьевск и «На страже юмора». По итогам игры ребята прошли в финал.

А КВНщиков из «Сбербанка» ждал большой сюрприз от жюри. Судьи решили, что сложилась несправедливая ситуация: по итогам первого полуфинала вышли три команды, а после второго — две. Чтобы никому не было обидно, в следующий тур взяли ребят, занявших третье место.

Финальная игра Оружейной лиги КВН состоится 21 октября в ГКЗ. Подробности ищите в группе ВКонтакте.