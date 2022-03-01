Компания «АгроЛидер»: Немецкая точность и новые технологии для сельского хозяйства

Команда компании «АгроЛидер» – это молодой и амбициозный коллектив, который постоянно повышает квалификацию на всевозможных обучениях и семинарах.

Сельхозвыставки создаются специально для русских, – уверены немецкие фермеры. Это они обсуждают на профессиональных выставках сельхозтехники. Такими огромными хозяйствами, как в России, редко может похвастаться какая-либо другая страна. Поля наших хозяйств поражают воображение иностранцев, и чтобы обрабатывать качественно, нужна качественная и высокотехнологичная техника.

Именно ее тульским фермерам поставляет компания «АгроЛидер». Это официальный партнер заводов Amazone.

Один день – это очень много для фермера

Недавно «АгроЛидер» был признан лучшим партнером Amazone в России за развитие сервисной службы в регионе. В чем секрет такого успеха, мы узнали у руководителя «АгроЛидера» Алексея Барышенского.

Алексей Барышенский.

– Все просто: мы понимаем, насколько важна в хозяйстве качественная сельхозтехника. Не зря говорят, что «один день год кормит», простой техники длиной в пару дней иногда способен убить урожай. Поэтому для нас важно не только продать, но и грамотно обслуживать технику.

Наш сервис – это целый комплекс работ: обучение, пусконаладка, запуск техники в поле и дальнейшее ее сопровождение. Важный момент: наличие запасных деталей. Ждать долгого ремонта сельхозтехника не может. Мы предлагаем нашим клиентам детали из наличия и срочно заказываем их со склада, не дожидаясь, пока придет оплата от клиента.

Мы всегда изучаем проблему клиента и помогаем. Они нас за это ценят. Все больше и больше тульских фермеров предпочитают именно Amazone. А значит, мы делаем все правильно.

Ставка – на молодость и профессионализм

Руководитель компании «АгроЛидер» Алексей Барышенский стал генеральным директором в 27 лет. Он точно знает: молодым сотрудникам можно доверять, поэтому в «АгроЛидере» активный и амбициозный коллектив.

Алексея Барышенского приглашают в школы рассказывать о современных технологиях в сельском хозяйстве.

– Сельскохозяйственная техника сейчас очень компьютеризированная. В сеялках и распределителях удобрений стоят весы и даже датчики корреляции ветра, что позволяет эффективно вносить как семена, так и удобрения. Техника работает по информации от беспилотников, которые анализируют всходы растений. Удобрения и средства защиты распределяются точечно, только там, где нужно. Это позволяет нашим клиентам экономить большие средства в течение года.

Чтобы работать с современными технологиями, нужно и самому идти в ногу со временем. Наши сотрудники постоянно проходят обучение от завода и внутри нашей компании. Недавно у нас появился учебный класс, в котором установлены компьютеры из техники Amazone.

Лучшие немецкие традиции

Алексей Барышенский до того, как создать «АгроЛидер», работал у немецкого фермера. Там он изучил основы профессии и перенял немецкую точность. Она проявляется и в модели ведения бизнеса, и в рабочих моментах.

Самоходный опрыскиватель Pantera 4504-HW.

– В России часто бывают резкие взлеты и очень обидные падения. Мы работаем с 2004 года и строим компанию постепенно. Сейчас уже достаточно постоянных клиентов, которые больше 15 лет с нами. Это и есть самое ценное.

В работе то же самое. Мы строго соблюдаем все рекомендации завода, в том числе по комплектации техники специнструментами: вплоть до удлинителей. В нашем деле мелочей нет. Мы не подводим клиентов ни по срокам, ни по качеству техники и сервиса.

Полуприцепной полнооборотный плуг Tyrok 400.

Клиенты действительно ценят такой подход

Константин Козлов, заместитель директора ООО «Лидер»:

– От сотрудничества с компанией «АгроЛидер» у нас только положительные эмоции. Руководитель всегда вникает в проблемы сельхозпроизводителей. Они отвечают за всю технику, которую продают. Причем это происходит независимо от сроков гарантии производителя. Нас не подводит ни эта техника, ни условия сотрудничества. Они всегда рядом, и это очень ценно.

Основа успешного сотрудничества с клиентами – грамотный сервис. Все вопросы решаются быстро, чтобы техника не простаивала.

Андрей Самошин, директор ГК «Воплощение»:

– Мы с «АгроЛидером» сотрудничаем с 2006 года. Наверное, такой срок совместной работы уже говорит сам за себя. Это хорошая компания. И хороший руководитель. Второе – особенно важно. Предложений на рынке много, но вот найти такой сервис и такой подход к сотрудничеству сложно. В «АгроЛидере» всегда все вовремя и по делу. Мы уверены в их технике и сервисе. Приятно иметь дело с компанией, в которой подходят к работе настолько ответственно.

Кристина Романовская, генеральный директор ООО «ПХ «Лазаревское»:

– С «АгроЛидером» мы сотрудничаем давно. Это надежная и очень клиентоориентированная компания. Нам нравится их индивидуальный подход и налаженный сервис. Сотрудничать с ними приятно, и мы можем сказать, что это один из лучших наших партнеров.

Тульская область, Ленинский район,

пос. Ильинка, ул. Центральная, 39-а.

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