Цветы и букеты к 8 Марта: «Леруа Мерлен» обновил центральную витрину магазина

Лилии, азалии и экзотические орхидеи — здесь вы точно найдете все, что хотите.

Главный атрибут 8 Марта — цветы. Живые, в горшках, с яркими бутонами или насыщенными зелеными листьями — в «Леруа Мерлен» представлено несколько десятков разновидностей.

Не хотите, чтобы букет завял через пару дней? Отдайте предпочтение растениям в горшках. Они будут радовать цветением минимум три недели, а если за ними правильно ухаживать — долгие годы.

В наличии в «Леруа Мерлен» азалии с крупными цветами, яркие цикламены, нежные гортензии и многое другое.

Ухаживать за такими растениями несложно: не ставьте их возле батареи и не забывайте поливать. После цветения пересадите из транспортировочного грунта и дайте цветам немного «отдохнуть», тогда уже через полгода они снова порадуют вас пышными бутонами.

Куда же без орхидей! В «Леруа Мерлен» этих экзотических красавиц очень много. Привычные фаленопсисы разных расцветок и в мини-формате, дендробиумы, камбрии, мильтонии и королевские ванды. Неприхотливые, охотно цветущие и очень красивые!

Есть и те цветы, которые после праздников будут отлично чувствовать себя на даче. Это лилии, примулы и хризантемы в горшках. Выбирайте цветок, на котором много нераскрывшихся бутонов: они будут постепенно распускаться еще несколько недель. После цветения вы можете оставить растение дома или посадить на участке, где ему точно будет комфортно.

Также в «Леруа Мерлен» вы можете найти первоцветы — тюльпаны и нарциссы в горшках. Наблюдайте за тем, как они просыпаются от зимней спячки и распускают бутоны, — весеннее настроение гарантировано!

Если хочется чего-то необычного, отдайте предпочтение цитрусовым. Каламондины, лимоны с небольшими и крупными плодами не только круто выглядят, но и дают съедобные плоды. Не переживайте, в квартире они будут чувствовать себя отлично, если вы обеспечите их достаточной влагой: поставите на кухне или будете периодически опрыскивать.

Чтобы цветы радовали все лето

Весна наступила, а значит, пора задуматься о дачном сезоне. В «Леруа Мерлен» уже привезли саженцы роз. Здесь представлены исключительные передовые сорта, которые прекрасно чувствуют себя в нашей полосе, а некоторые разновидности даже не требуют укрытия на зиму.

На полках «Леруа Мерлен» представлены всевозможные виды роз: бордюрные, миниатюрные, плетистые, флорибунда, чайно-гибридные и др. Покупать можно уже сейчас; главное, хранить их в прохладе.

Выбор большой, а цены доступные. Саженец розы можно купить по цене от 160 рублей.

Приходите сейчас, пока все сорта и цвета в наличии.

г. Тула, ул. Аркадия Шипунова, д. 5.

Телефон 8 (4872) 25−27−88.

leroymerlin.ru

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