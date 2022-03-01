город
город
Регистрация
Цветы и букеты к 8 Марта: «Леруа Мерлен» обновил центральную витрину магазина
Партнерский материал

Цветы и букеты к 8 Марта: «Леруа Мерлен» обновил центральную витрину магазина

Лилии, азалии и экзотические орхидеи — здесь вы точно найдете все, что хотите.

Главный атрибут 8 Марта — цветы. Живые, в горшках, с яркими бутонами или насыщенными зелеными листьями — в «Леруа Мерлен» представлено несколько десятков разновидностей.

Не хотите, чтобы букет завял через пару дней? Отдайте предпочтение растениям в горшках. Они будут радовать цветением минимум три недели, а если за ними правильно ухаживать — долгие годы.

В наличии в «Леруа Мерлен» азалии с крупными цветами, яркие цикламены, нежные гортензии и многое другое.

Ухаживать за такими растениями несложно: не ставьте их возле батареи и не забывайте поливать. После цветения пересадите из транспортировочного грунта и дайте цветам немного «отдохнуть», тогда уже через полгода они снова порадуют вас пышными бутонами.

Куда же без орхидей! В «Леруа Мерлен» этих экзотических красавиц очень много. Привычные фаленопсисы разных расцветок и в мини-формате, дендробиумы, камбрии, мильтонии и королевские ванды. Неприхотливые, охотно цветущие и очень красивые!

Есть и те цветы, которые после праздников будут отлично чувствовать себя на даче. Это лилии, примулы и хризантемы в горшках. Выбирайте цветок, на котором много нераскрывшихся бутонов: они будут постепенно распускаться еще несколько недель. После цветения вы можете оставить растение дома или посадить на участке, где ему точно будет комфортно.

Также в «Леруа Мерлен» вы можете найти первоцветы — тюльпаны и нарциссы в горшках. Наблюдайте за тем, как они просыпаются от зимней спячки и распускают бутоны, — весеннее настроение гарантировано!

Если хочется чего-то необычного, отдайте предпочтение цитрусовым. Каламондины, лимоны с небольшими и крупными плодами не только круто выглядят, но и дают съедобные плоды. Не переживайте, в квартире они будут чувствовать себя отлично, если вы обеспечите их достаточной влагой: поставите на кухне или будете периодически опрыскивать.

Чтобы цветы радовали все лето

Весна наступила, а значит, пора задуматься о дачном сезоне. В «Леруа Мерлен» уже привезли саженцы роз. Здесь представлены исключительные передовые сорта, которые прекрасно чувствуют себя в нашей полосе, а некоторые разновидности даже не требуют укрытия на зиму.

На полках «Леруа Мерлен» представлены всевозможные виды роз: бордюрные, миниатюрные, плетистые, флорибунда, чайно-гибридные и др. Покупать можно уже сейчас; главное, хранить их в прохладе.

Выбор большой, а цены доступные. Саженец розы можно купить по цене от 160 рублей.

Приходите сейчас, пока все сорта и цвета в наличии.

г. Тула, ул. Аркадия Шипунова, д. 5.

Телефон 8 (4872) 25−27−88.

leroymerlin.ru

Группа «ВКонтакте»

Инстаграм

Галерея
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 1
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 2
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 3
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 4
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 5
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 6
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 7
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 8
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 9
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 10
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 11
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 12
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 13
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 14
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 15
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 16
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 17
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 18
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 19
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 20
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 21
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 22
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 23
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 24
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 25
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 26
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 27
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 28
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 29
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 30
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 31
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 32
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 33
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 34
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 35
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 36
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 37
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 38
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 39
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 40
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 41
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 42
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 43
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 44
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 45
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 46
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 47
Леруа Мерлен Цветы к празднику, Фото: 48
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:03 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Леруа МерленЛеруа Мерлен Тулацветы в Леруа Мерленцветы к 8 Марта в Тулецветы в Туле
Компания «АгроЛидер»: Немецкая точность и новые технологии для сельского хозяйства
Компания «АгроЛидер»: Немецкая точность и новые технологии для сельского хозяйства
Роды и маникюр: страсти по шеллаку и ногтям-стилетам
Роды и маникюр: страсти по шеллаку и ногтям-стилетам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.