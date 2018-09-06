Юные футболисты тульского «Арсенала» стали чемпионами области

Фото Алексея Пирязева и из архива героев статьи.

Мальчишки были сильнее всех своих соперников и заняли первое место в турнире.

Футболисты спортивной школы «Арсенал» стали чемпионами Тульской области. Ребята 2009 года рождения блистали на региональном первенстве и оказались безоговорочными лидерами чемпионата.

Корреспонденты Myslo посетили тренировку мальчишек и узнали, как они готовились к соревнованиям.

Состав команды: Тетерин Никита, Гуров Владислав, Гурылев Демьян, Долгополов Илья, Колосков Анхель, Финогенов Егор, Жуков Арсений, Родионов Степан, Щепкин Арсений, Филькин Андрей, Бочеров Егор, Дегтярев Илья, Заикин Илья, Пинчук Матвей, Сидоркин Илья, Псалом Александр, Рудаков Максим, Федин Вадим, Губарев Данила, Котик Никита, Липенцов Кирилл, Цепилин Платон, Андросов Андрей, Чухловин Дмитрий, Семин Михаил, Сурков Илья.

Тренируют ребят молодые и перспективные Александр Шмаров и Константин Сашилин.

– Как таковой подготовки к чемпионату области у нас не было. Мы работали в ежедневном режиме — тренировались с понедельника по пятницу, по субботам играли товарищеские матчи.

Отметим самые важные и в то же время сложные игры на чемпионате. Полуфинал сыграли с Академией футбола г. Новомосковска, выиграли со счетом 2:1. Мы пропустили гол в самом начале, потом отыгрывались. Полностью владели инициативой, контролировали мяч. Соперник практически всей командой оборонялся, было тяжело. Во втором тайме мальчишки проявили характер и забили победный гол. Это была волевая победа!

Финал играли в Новомосковске с «Химиком». Получилась очень напряженная игра. Основное время закончилось со счетом 2:2. По ходу матча мы постоянно отыгрывались. В серии пенальти мы оказались сильнее. Наш вратарь отбил два удара. В новомосковской команде ребята физически крепкие, нам было тяжеловато навязать свою игру. Многие лидеры, на кого мы рассчитывали, не сыграли в полную силу. Но это дети — где-то перегорели или не с той ноги встали.

Кстати, также юные футболисты впервые в этом году участвовали в престижном турнире — первенстве Черноземья. Это межрегиональные соревнования, которые проходят каждый год. Все команды разделены на зоны. Ребята, занявшие с первого по четвертое место в зональном этапе, отправляются на финальную часть.

– Мы проходили отбор в Орле. Из 16 команд заняли первое место, — рассказывают тренеры. — А вот в финале стали 17-ми из 20 команд.

Но мальчишки не отчаиваются — это их первые соревнования такого плана. Все самые главные победы у них еще впереди.

– Сейчас начался учебный год. У нас будут тренировки с понедельника по пятницу, в субботу — игры. Будем проводить товарищеские матчи с соперниками из области, Калуги, Чертаново.

Много звонят нам из Орла, Курска, Брянска, приглашают на турниры. Наша команда на слуху. Но многое зависит от родителей — они принимают решение, поедут ребята или нет, т.к. сами оплачивают поездки на турнир. Нам оплачивает школа только поездку на «Черноземье», — рассказывают тренеры.

Александр Шмаров и Константин Сашилин тренируют мальчишек по особой методике: где-то выдумывают свои схемы, где-то перенимают опыт у других тренеров, в том числе и зарубежных.

– По игре мы похожи на «Арсенал-2007». Мы пытаемся равняться на них, но у нас есть своя методика. Импонирует стиль Хосепа Гвардиолы. Но он работает со взрослыми футболистами, а у нас дети. Нужно постепенно их учить. У нас задача — воспитать индивидуально сильного футболиста, чтобы в будущем ребята смогли подписать контракт с профессиональным клубом, например с нашим «Арсеналом».

Хочется, чтобы мальчишки занимали первые места, но результат пока отходит на второй план. На матчах смотрим, чему ребята научились, анализируем, потом составляем тренировочный процесс. Если какие-то комбинации не получились, делаем на этом акцент на тренировках. Результат требовать мы не имеем права. Для нас самое главное, чтобы наши футболисты росли, прибавляли и становились мужиками.

Летом ребята проходили самые настоящие футбольные сборы — две недели были на базе РУТБ «Ока» в Алексине. Юные спортсмены каждый день плавали, играли в футбол и проходили восстановительные процедуры.

Отборочные матчи на Кубок Черноземья начнутся в апреле 2019 года. У футболистов есть время подготовиться.

– Главное, чтобы были условия. Пока погода хорошая, тренируемся на пятом поле на стадионе «Арсенал». Когда немного похолодает, будем заниматься на стадионе на Косой Горе, а зимой переходим в спортзал, — говорят Александр и Константин.

А еще мальчишки всей дружной командной ходят на Центральный стадион на игры старших товарищей — футболистов «Арсенала». Ребята смотрят на своих кумиров и мечтают, что однажды тоже выйдут на знаменитые мировые стадионы в качестве игроков известных команд.

МБУ «СШ «арсенал»

Адрес: Тула, ул. Тимирязева, 101, корп. 1. Телефоны: (4872)65-73-72, 35-41-68.

Адрес: Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15. Телефоны: (4872)24-34-82, 24-36-79.

Сайт