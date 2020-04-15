Как спасти бизнес: предприниматели Тулы о поддержке, надеждах и верных клиентах

Авторы: Татьяна Алексеева, Лариса Тимофеева, Екатерина Белова, Юлия Королева.

Купить обновку в магазине, сходить в кино, выпить в обед вкусный кофе, пригласить на ужин любимую девушку, посетить косметолога, сходить на тренировку… Вся наша жизнь до недавнего времени состояла из всех этих приятных вещей, и мы не задумывались, как можно прожить без этого, — всё воспринималось как данность. И тут нас накрыл вирус. Ограничительные меры, веденные правительством РФ и региона, сильно изменили привычную бытовую картину. Как видят ее владельцы малого и среднего бизнеса, для которых коронавирус стал настоящим испытанием на прочность? Им слово.

Алексей Шенкнехт, управляющий рестораном Wright Brothers:

– Наша отрасль очень пострадала, и мы ждем поддержки, надежда на это вселяет в нас оптимизм. Мы душу вложили в наш ресторан, помимо финансов, которые тоже были немалые.

У нас сейчас, конечно же, сложности в бизнесе. Мы закрыты и работаем только на доставку. Причем наше заведение не пиццерия, не суши-бар, которые традиционно работают на доставку. У нас ресторан, и доставка для нас непривычна и доход дает небольшой. Ситуация с коронавирусной инфекцией сказалась на нас очень сильно. Сейчас мы запустили обеды по 290 рублей — сюда входят горячее с гарниром, суп, салат и напиток. Но сколько их нужно продать, чтобы хоть немножко заработать? Причем мы продаем обеды на 10% выше себестоимости, чтобы просто были какие-то финансовые потоки. Обеды у нас по будням, возможно, мы распространим это и на выходные дни. Спасибо тулякам, что заказывают у нас еду. А еще мы сделали скидку 30% на наше усеченное меню, блюда можно забрать самовывозом. Но заказов немного.

Мы не потеряли ни одного сотрудника, мы их очень ценим, собирали всех по крупицам, и было бы бесчеловечно в такой тяжелый период с ними расстаться. Нас бы спас беспроцентный кредит, так как вся финансовая нагрузка по выплате им заработной платы ложится на нас. Если бы правительство дало нам беспроцентные кредиты на зарплату, было бы полегче.

Нашему ресторану полгода. Ресторанный бизнес — вообще испытание. А тут удар, и серьезный. Я по жизни оптимист. Всё будет хорошо, это точно. Но вопрос времени — когда закончится пандемия, сколько еще мы будем работать в таком режиме и как долго всё будет восстанавливаться.

Сергей Москалев, директор пиццерии «Престо»:

– Я предвижу, что режим «нерабочих дней с сохранением зарплаты» приведет к тому, что тысячи предприятий станут банкротами. Предприниматели останутся без бизнеса, а сотрудники — без работы и средств к существованию.

Общепит начал ощущать влияние пандемии с 15 марта. Посещаемость нашей пиццерии в ТРЦ «Макси» уменьшилась в разы, а потом мы совсем прекратили принимать гостей — мы работаем только на доставку еды. Большая часть сотрудников сейчас не востребована. Но аренда, коммунальные платежи, зарплата сотрудникам — этого никто не отменял. Мы смотрим, как с подобной ситуацией справляются наши коллеги, перенимаем их опыт, делимся своим. То, что сейчас происходит, — это, может быть, новая реальность.

Я надеюсь, что все мы сможем пережить это сложное время и не потерять бизнес. Этого хочется пожелать всем. Я абсолютно уверен, что бизнес и государство должны работать вместе. Было бы очень своевременно ввести полное освобождение от уплаты налогов на 2020 год. А еще объявить кредитные каникулы, отсрочку выплат до 1 января 2021 года, отмену всех арендных обязательств за время простоя предприятия. Также компенсировать заработную плату сотрудникам компаний в полном объеме за «нерабочие дни», установленные решением власти РФ.

Сейчас меня мотивирует работать дальше надежда на адекватное восприятие людьми происходящего в стране и ожидание перемен в лучшую сторону.

Ирина Лысенко, управляющая Harat’s Pub:

– Сейчас нам могут помочь бизнес-планирование, эмоциональная близость с нашими гостями и вера. Люди бизнеса — борцы по духу и знают, что такое риск. Страна не раз переживала кризис, и в этот раз, надеюсь, мы справимся.

На сегодняшний день наш паб не работает согласно указу губернатора Тульской области. Отменены все концерты и другие мероприятия, заведение полностью закрыто. Мы организовали доставку, но эта мера не дает желаемого результата и убытки, конечно, не покрывает.

Мы никого не уволили, стремимся сохранить команду, но как долго еще сможем продержаться, не знаем.

Самая главная проблема предпринимателей на данный момент — оплата аренды, зарплата сотрудникам и задолженности поставщикам.

Актуальна не отсрочка платежей, а их полная отмена. Отмена налогов, а также арендной платы на три-четыре месяца, компенсация за коммунальные услуги, продление алкогольной лицензии на год. Своевременная помощь может спасти не один бизнес в Тульской области.

Олег Моргунов, коммерческий директор ГК «Владар»:

– Одна из основных угроз на данный момент — резкое снижение спроса. Стимулировать его можно понижением процентов по ипотеке. Думаю, имеет смысл пересмотреть условия проектного финансирования — оно должно стать проще и дешевле. Улучшить положение могли бы льготы на аренду земельных участков и уплату налогов.

«Владар» в этом году достиг 18-летия. Это не первый экономический кризис, с которым мы сталкиваемся. Но ситуация, безусловно, уникальная, поэтому идти приходится на ощупь. К счастью, недвижимость и в такие непростые времена остается довольно надежным активом. Март мы закончили, выполнив все свои планы и финансовые показатели. Каким будет апрель, пока сказать трудно.

Мы строительная компания, поэтому в первую очередь решали вопросы о продолжении строительства. У нас впереди сдача первой очереди жилого комплекса «Баташевский сад». Процесс не останавливается ни на день, хотя несколько строительных бригад наших подрядчиков в связи с эпидемией приняли решение уйти на карантин.

К сожалению, мы допустили задержку в сроках ввода в эксплуатацию первых домов. Ситуация никак не связана с коронавирусом, и мы уже официально уведомили об этом дольщиков. Тем не менее, это наш просчет, мы приносим извинения клиентам.

В условиях эпидемии мы были вынуждены перестроить работу центрального офиса, отправить сотрудников на удаленку. Совещания теперь проходят в режиме онлайн, общаемся преимущественно с помощью мессенджеров. Безусловно, у меня были опасения, не упадет ли качество работы в условиях дистанционного управления. Но спустя несколько недель я должен отметить, что эффективность работы не упала.

Трудно пришлось всем отделам. Например, нашему отделу продаж. Мало что может быть эффективнее живого общения с человеком — чтобы показать планировку, качество работ и материалов. Сейчас это невозможно, поэтому мы в кратчайшие сроки создали необходимые платформы, чтобы без посещения показывать клиенту объект со всех сторон.

На сегодняшний день власти уже активно разрабатывают меры поддержки для застройщиков. Свой план недавно представила госкомпания «Дом.РФ». Они готовы субсидировать ипотеку, выкупать нераспроданные квартиры. Так что здесь мы спокойны — за отраслью внимательно наблюдают и готовы помогать. Конечно, и у нас есть несколько мыслей, как государство могло бы нам помочь.

Я уже много лет в строительной отрасли. Ее динамику выдерживают не все. Просто поверьте на слово, что каждый день происходят события, которые требуют внимания, принятия решений. Мало что может сравниться с тем, как вы наблюдаете зарождение идеи жилого комплекса, а потом день за днем — ее воплощение в жизнь, как туда начинают заселяться люди, начинают в новых стенах новую жизнь. Это не просто мотивирует — это вдохновляет. И конечно, для мотивации нужна какая-то цель впереди. Для нас сегодня основная цель — стать тульским застройщиком номер один по объему строящегося жилья.

Юлия Руднева, дизайнер, основатель и арт-директор бюро PROject:

– Бизнес нуждается сейчас в мощной поддержке. Однозначно нужно снижать отчисления из фонда оплаты труда, снижать арендные платежи — хотя бы на 50%.

Красота спасет мир! Этот девиз применим и к нынешней ситуации. Мы не останавливали свою работу — есть и новые заказы, и давние клиенты, которым нужно доделать ремонт. Но всем составом мы — на удаленке. Считаю, угроза серьезная, поэтому лучше быть осторожными и бдительными.

Повлияли на работу курс валют и закрытые границы. Люди готовы заказывать новые отделочные материалы и мебель, готовы платить, но сделать заказ негде.

Италия закрыта, в Китае пустые склады, страна только-только очухалась от эпидемии. Ищем альтернативу у российских производителей.

Беда сейчас не в отсутствии клиентов, хотя их меньше, чем раньше, а в невозможности укомплектовать бригады на объектах.

Что лично меня спасает в нынешней ситуации? Будущее никто не знает. А настоящее — вот оно, и надо пользоваться ситуацией, вдруг это шанс поменять что-то вокруг, в себе и для себя? Нужно наслаждаться каждым моментом своей жизни, в какой бы ситуации вы сейчас ни находились. Уметь ценить то, что рядом, здесь и сейчас.

Екатерина Захарова, основатель бренда одежды и магазина Liventini:

– В сложившейся ситуации пострадали все. Малый и средний бизнес в ближайшее время может масштабно уйти в банкротство, увеличится безработица.

Наш офлайн-магазин закрыт с 28 марта. Будем решать вопрос об арендных каникулах. Производство одежды также закрыто, наши мастера на карантине. Мы начали развивать онлайн-продажи, но сейчас покупательная способность снизилась и спрос не так велик, как хотелось бы. Мы решили выйти на одну из крупнейших интернет-площадок и скоро представим там наш бренд.

Те, кто работает онлайн, выживут. Тем, кто не сделал этого раньше, придется перестраиваться на ходу. Задача бизнеса — максимально приспособиться к новым условиям и пересмотреть принципы работы. Важно сохранить промышленность и рабочие места. И для меня как производителя этот вопрос сейчас стоит очень остро. Нужны меры поддержки: отмена/компенсация аренды, безвозмездная финансовая помощь на зарплату рабочим, налоговые каникулы. Надеюсь, что государство поддержит нас.

Вера Комарова, создатель «Клиники красоты и здоровья»:

– Конечно, кто прошел 90-е, тем, думаю, легче — все-таки даже сейчас мы живем очень хорошо. И кризисы у нас разной глубины каждые пять-семь лет. Тем, кто не знает, каково начинать бизнес в условиях неопределенности, думаю, страшно.

Мы были закрыты всего неделю. Но и это было довольно ощутимо — запись была очень плотная, ее пришлось отменить. Сейчас мы работаем фактически в прежнем режиме — по предварительной записи. Когда рубль только начал падать, мы, предвидя ситуацию, заранее закупили все необходимые препараты в достаточном объеме. И повышать цены, пользуясь ситуацией, не собираемся.

Для нас, как, наверное, и для всех, стало полной неожиданностью объявление рабочих дней нерабочими. Всю неделю я разговаривала со всеми сотрудниками — как они видят наше будущее, какие у них есть предложения, что мы будем делать… Мы много времени посвятили обучению — смотрели вебинары, слушали онлайн-лекции. Сейчас работаем в штатном режиме и обучающие курсы смотрим в записи.

Конечно, кто прошел 90-е, тем, думаю, легче — все-таки даже сейчас мы живем очень хорошо. И кризисы у нас разной глубины каждые пять-семь лет. Тем, кто не знает, каково начинать бизнес в условиях неопределенности, думаю, страшно. Но ведь жизнь не закончилась, она продолжается. Мы будем и влюбляться, и наряжаться, и делать карьеру. Просто нужно набраться терпения, много думать и не терять самообладания. Моя команда понимает — сейчас надо пахать, пахать и пахать! А дальше посмотрим…

Ирина Михина, владелица сети салонов MY IRIS:

– Рано или поздно вся эта ситуация разрешится. Компании, которые работают не первый год, достаточно крепки и смогут выстоять. Это бизнес, в нем нужно быть готовым к разным поворотам.

Нерабочие дни мы использовали для тренингов и повышения квалификации мастеров. Я лично провела два тренинга для всей команды MY IRIS по управлению эмоциями и личными финансами. Главное для нас — обучение: в апреле мы учимся столько, сколько не учились никогда.

Во всех салонах мы полностью сохранили команду. В Туле уже получили разрешение на открытие в ограниченном режиме: не более пяти человек одновременно. В связи с этим мы удлинили рабочий день — с восьми утра до полуночи. Обрабатываем помещения пять раз в день, круглосуточно работают бактерицидные лампы.

Под ударом оказался только наш стартап в Москве. Этот салон успел отработать всего полтора месяца в техническом режиме, у него еще нет устоявшейся команды и базы постоянных клиентов. Там высокая аренда, и дальнейшая деятельность этого салона под вопросом.

Для многих предприятий сейчас очень важны арендные каникулы, так как работа компаний парализована. Нужно отменить налоги (по крайней мере ЕСН) и предусмотреть субсидии на выплату зарплаты сотрудникам, чтобы предприятия смогли продолжить деятельность, а люди массово не теряли работу.

Главная мотивация для меня в этот период — люди, мои сотрудники, которые, несмотря на непростые условия, работают, учатся, развиваются, принимают клиентов.

Я понимаю, что рано или поздно вся эта ситуация разрешится. Компании, которые работают не первый год, достаточно крепки и смогут выстоять. В нашей компании настроение бодрое, несмотря на неприятности в московском стартапе. Это бизнес, в нем нужно быть готовым к разным поворотам.

Станислав Исаченко, директор Академии ШАГ:

– Не поддаваться панике — в этом сейчас залог прочности любого бизнеса.

Поскольку Академия ШАГ — это международная академия, мы работаем в 22 странах мира, в том числе в Европе и Америке, мы давно следим за ситуацией в мире. Текущий поворот событий в России был абсолютно ожидаем для нас, так что никакой паники и лихорадки у нас не было и не будет. Более того, этот кризис провоцирует увеличение спроса на обучение IT-профессиям. Спрос на обучение вырос в среднем на 20% за последние три месяца (по статистике запросов в поисковике Яндекс). Сфера IT пострадала в меньшей степени, так как она не зависит от логистики и стоимости нефти, а большинство сотрудников этой сферы изначально работают удаленно. Можно сказать, что мы видим для себя новые горизонты.

С гордостью могу сказать, что ни один сотрудник нашей компании не пострадал — никаких сокращений и увольнений не было и не будет. Более того, мы приняли в свой коллектив несколько новых преподавателей. Сейчас мы перешли на дистанционный формат обучения, используя для этого самые передовые сервисы и технологии. Организовали бесплатные подготовительные онлайн-курсы для новых студентов.

К сожалению, сейчас бизнес вынужден полагаться только на свои силы, так как поддержки со стороны государства практически нет.

Инна Филина, руководитель студии танцев и фитнеса DanceFit:

– Я знаю, что плохое всегда заканчивается. А затем наступает хорошее. Этот кризис станет показательным для многих предпринимателей. И те, кто сможет выстоять и преодолеть тяжелое время, станут опытнее и успешнее.

Как и большинство организаций, оказывающих услуги населению, мы закрыты на карантин. Работать имеем право на данный момент только в дистанционном режиме. Занятия ведем онлайн, разрабатываем с педагогами авторские курсы с видеоуроками, также по видео контролируем выполнение домашних заданий. Новый для нас формат по-своему интересен. Но большинство мероприятий не переформатируешь под онлайн. Мы перенесли все запланированные танцевальные события на неопределенный срок, некоторые отменили совсем.

Александр Волков, креативный директор и соучредитель агентства Eventors:

– Задача любого владельца бизнеса в такой ситуации — обеспечить психологическую стабильность коллектива. Считаю, что именно сейчас тесное общение с клиентами, дружеская поддержка важны, причем не для сиюминутной монетизации, а для выстраивания и укрепления долгосрочных отношений.

Сейчас проведение любых мероприятий запрещено. Ограничения — вызов и для нас, и для наших клиентов. И дело не только в том, что отменены все мероприятия. Ведь многие компании перешли на удаленную работу, которая подразумевает очень сильное ограничение личного общения. Задача любого владельца бизнеса в такой ситуации — обеспечить психологическую стабильность коллектива.

И в этом мы помогаем нашим партнерам и клиентам, как говорится, оказываем морально-волевую поддержку. Разрабатываем игровые онлайн-квесты, обучающие и психологические тренинги. Считаю, что именно сейчас тесное общение с клиентами, дружеская поддержка важны, причем не для сиюминутной монетизации, а для выстраивания и укрепления долгосрочных отношений.

Я как руководитель компании всегда работал над созданием «жировой прослойки», проще говоря, подушки безопасности для бизнеса. Сейчас за счет этого «жирка» и живем. Не уволил ни одного человека из команды — в штате у нас 15 человек. И не урезал зарплату. Пока есть возможность, я буду это делать. Надеюсь, мы выйдем из кризиса раньше, чем сдуется наша подушка. При негативном сценарии у нас есть план сокращения издержек.

Каждый день слежу за заявлениями о поддержке бизнеса, но пока это только заявления.

Например, чтобы получить отсрочку платежей по лизингу, мы должны предоставить данные о падении доходности на 30% за три месяца. Но ведь еще два месяца назад, как говорится, «ничто не предвещало беды».

Получается, я доложен подождать пару месяцев и получить скидки, которые через полгода должен вернуть?!

Верю, что всё будет хорошо. Ну, а лично меня мотивирует ответственность за свою семью и пацанское желание посмотреть, что же будет дальше.

Екатерина Нечепурнова, директор ГД «Императоръ» и кулинарии-кафе «Соль»:

– Сейчас надо брать пример с кактуса: расходовать водичку очень медленно в ожидании очередного ее поступления в виде дождя в пустыне. А когда будет этот спасительный дождь, не скажет ни один предсказатель…

Отток клиентов в ресторанах начал ощущаться после 15 марта, когда атмосфера паники день ото дня официально становилась фоном неминуемых «гречневых времён»… Всё негативное смешалось воедино: и опасность малоизученного вируса, и поток информационных страшилок со всего мира, и цены на нефть, и курс валют… Cейчас обстоятельства таковы, что все поставлены в жесточайшие рамки. И, по сути, никто не укажет нам верный путь выживания во всех смыслах. Здесь, как никогда, стОит уповать на свое чутье, интуицию, опыт, логику и оптимизм.

Рестораны живут за счет оборота, и уровень клиентского потока рикошетом влияет на прибыль и стабильность бизнеса. С мартовской зарплатой справились, но совсем выдыхать еще рано… Апрель оставляет одни вопросы и недоумения: где взять, что предпринять, чтобы сохранить и обойтись минимальными жертвами? Оптимизируемся, осуществим реструктуризацию по всем фронтам, ужмемся, договоримся, выстроим, выстоим, повоюем! А спасут нас любовь, оптимизм, поддержка, доброта, юмор, осознанность, вера и надежда.

Куда катятся роллы?

Рассказывает владелец двух небольших предприятий с доставкой японской еды, он не захотел называть своего имени, назовем его Роман.

Роман – Когда недели три назад началась вся эта катавасия (еще до первого выступления Путина), выручка упала сразу. Новости о коронавирусе сразу отпугнули клиентов. Люди побежали за гречкой, туалетной бумагой. У людей пошли сверхтраты, и у нас упали заказы. Мы, владельцы таких вот небольших предприятий по доставке суши, общаемся в одном чате, так вот обвалилось всё и у всех. У кого кафешки — ситуация еще хуже, они были вынуждены распустить половину персонала. У тех, кто работает только кухня + доставка, без залов, выручка упала сразу процентов на 30-40. Кроме того, из-за курса бакса подорожали в закупке продукты. Но мы же цены поднимать не можем — никто не будет ничего покупать вообще.

После выступления Путина стало еще хуже.

Соблюдать серьезные санитарные требования нам проще, чем другим предприятиям, — они у нас и так были, такова наша специфика. Повара всегда у нас работают в перчатках и колпаках; дезинфекция на кухне обязательна, у работников есть санитайзеры. Мы эти требования соблюдали и до пандемии.

Так что потратились только на курьеров: все они теперь работают в масках и перчатках, у всех с собой санитайзеры. Поначалу, когда возник дефицит этого всего, собирал маски по знакомым в аптеках, выкручивался как мог, закупал респираторы, которые еще продавались свободно в строительных магазинах. Дезинфекторы вообще брал в ногтевых магазинах — они оставались только там и по бешеным ценам. Сейчас всё с этим наладилось, но, конечно, дополнительные траты есть — всё стало дороже.

Доставку сейчас сделали бесконтактной: курьер ездит со складным детским стульчиком. Приезжает на адрес, ставит заказ на стульчик, отходит в сторону, звонит заказчику. Тот выходит, забирает пакет, курьер потом берет стул и едет по следующему адресу.

Всё очень грустно. Единственный плюс — практически у всех арендодатели пошли на уступки. Кому-то дали отсрочки, кому-то снизили вполовину или на треть стоимость аренды. Таких, кого вообще «послали», я не знаю. Только один случай возмутил. Мои партнеры арендуют помещение в Щегловской засеке у «Технопарка». Естественно, как и у всех, у них катастрофически упали продажи. С чего платить аренду? Обратились к арендодателю. В ответ «Технопарк» написал им, что ситуация форс-мажором не является, «ограничения в связи с COVID-19, принятые властями, не препятствуют исполнению арендатором своих обязанностей по оплате аренды, доступ к складским и офисным помещениям не ограничен, режим работы не изменился», мол, платить придется. И это притом что пустых помещений у «Технопарка» — куча. Рано или поздно кризис кончится, и они будут искать новых арендаторов, на место тех, что умерли из-за неподъемных платежей в период пандемии.

Так и с людьми. Для меня сейчас главное — сохранить свою команду.

Пусть и в убыток себе. В таких условиях ни одного человека нельзя выгонять. Я немного срезал продолжительность смен, чтобы сохранить кассиров — всех до одного. Они немного потеряли в деньгах, но не потеряли работу. Меня все сотрудники поняли. Эпидемия пройдет, а люди останутся.

Самое гадкое, что можно придумать в нашей сегодняшней ситуации, — это спекуляция средствами защиты, это бешеные цены на них и специфические продукты (те же лимоны, имбирь). Каждому хочется, понимаю, копейку свою заработать. Но не таким же способом! Считаю это настоящим преступлением.

То, что сейчас происходит с бизнесом, это катастрофа.

Многие на грани, кто-то уже не поднимется. Сфера развлечений, цветочники, фитнес-центры — много чего.

Если бы я был у власти? Для населения — я бы добился жесткого контроля за ценами и наличием в свободной продаже простейших вещей — масок, перчаток, санитайзеров. В разных странах людей на самоизоляции обеспечивают этим, привозят на дом сухпаёк + средства защиты от вируса. Это круто. Жесткий контроль должен быть и за людьми: далеко не все относятся к самоизоляции и карантину ответственно.

Бизнесу же нужна поддержка освобождением от аренды (может быть, включить административный ресурс?), беспроцентным кредитованием, временным освобождением от налогов. Это поможет сохранить рабочие места и поднять рухнувшую экономику в будущем. Ведь всё это обязательно закончится и мы будем жить дальше.